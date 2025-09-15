НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика «Скоро». У Трампа появилась новая идея, как устроить переговоры Путина и Зеленского

Президент США решил взять на себя почти все разговоры

60
Точных дат встречи Трамп не назвал | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТочных дат встречи Трамп не назвал | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Точных дат встречи Трамп не назвал

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов (Трамп, Путин, Зеленский) пройдет «относительно скоро». Он сказал это журналистам 15 сентября.

«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — цитирует Трампа ТАСС.

Он добавил, что мероприятие можно будет назвать саммитом или просто встречей — это неважно. Главное, что пройдут переговоры. При этом Трамп предположил, что вести их придется лично ему — как с Путиным, так и с Зеленским. По его мнению, сами президенты слишком плохо относятся друг к другу.

«Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима», — поделился Трамп. — «Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга».

Также Трамп заявил, что санкции Европы против России недостаточно жесткие. Особенно Трампу не нравится продолжающаяся закупка Европой энергоресурсов.

«Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», — передают слова Трампа РИА Новости.

Напомним, Путин ранее звал Зеленского на встречу в Москве. Тот отказался от этого предложения.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
