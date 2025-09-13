НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции — видео массового шествия

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции — видео массового шествия

На улицах города дежурят полицейские

Люди несут флаги и скандируют лозунги

Люди несут флаги и скандируют лозунги

Источник:

Sky News

Массовое шествие крайне правых против нелегальной миграции проходит сегодня в Лондоне. Кадры демонстрации показывает телеканал Sky News.

По данным СМИ, в акции участвуют десятки тысяч человек. К полудню они собрались южнее реки Темза, чтобы затем начать шествие к Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент. Акция носит название Unite the Kingdom («Объединим королевство»).

Собравшиеся несут флаги Великобритании, Англии, США и Израиля, скандируют лозунги против британского премьера Кира Стармера. Марш организован основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон).

Источник:

Sky News

Ожидается, что Робинсон выступит с траурной речью в память об активисте Ричарде Кирке. Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Одновременно на площади Рассел-сквер у Британского музея на севере Лондона собрались их оппоненты — участники шествия в защиту миграции. Пикет проходит под лозунгами «Нет расизму», «Мигранты, добро пожаловать», «Остановите крайне правых». Протестующие также планируют дойти до центра города.

Как ранее сообщили в Скотленд-Ярде, безопасность будут обеспечивать более 1,6 тысяч сотрудников полиции. Одна из их задач заключается в том, чтобы участники двух шествий с диаметрально противоположными повестками не встретились друг с другом. Позже полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны.

Комментарии
Гость
4 минуты
А всего то и надо уравнять по налогам мигрантов и коренных жителей. Тогда их и брать то не будут. Виной всему неправильное налогообложение.
