В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции — видео массового шествия

Люди несут флаги и скандируют лозунги Источник: Sky News

Массовое шествие крайне правых против нелегальной миграции проходит сегодня в Лондоне. Кадры демонстрации показывает телеканал Sky News.

По данным СМИ, в акции участвуют десятки тысяч человек. К полудню они собрались южнее реки Темза, чтобы затем начать шествие к Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент. Акция носит название Unite the Kingdom («Объединим королевство»).

Собравшиеся несут флаги Великобритании, Англии, США и Израиля, скандируют лозунги против британского премьера Кира Стармера. Марш организован основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон).

Ожидается, что Робинсон выступит с траурной речью в память об активисте Ричарде Кирке. Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Одновременно на площади Рассел-сквер у Британского музея на севере Лондона собрались их оппоненты — участники шествия в защиту миграции. Пикет проходит под лозунгами «Нет расизму», «Мигранты, добро пожаловать», «Остановите крайне правых». Протестующие также планируют дойти до центра города.