«Коалиция желающих» предложит Зеленскому новый план Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Запад не верит в скорое завершение конфликта на Украине. Однако европейские союзники Киева уже рассматривают планы по признанию Крыма и новых регионов за Россией. Тем временем Украина наращивает атаки по российским регионам и обвиняет РФ в ударах по центру Киева. С подозрениями к российским военным обратилась и Польша, после того как сбила на своей территории беспилотник. В материале расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки России и Украины

Атаки на российские регионы продолжаются в ежедневном режиме. Расскажем о некоторых из них.

9 сентября дроны ударили по Краснодарскому краю. Одного из жителей Сочи атака застала прямо за рулем, он погиб. Всего в тот день над Россией сбили 31 беспилотник.

В ночь на 10 сентября Россию уже атаковали 122 БПЛА. Сбитый дрон упал на специальную школу-интернат в Ростовской области. В здании повреждения получили остекление и дверь запасного выхода. Из интерната эвакуировали 73 ребенка и пятерых сотрудников.

А в ночь на 12 сентября над Россией перехватили уже 221 беспилотник. Больше всего досталось Брянской области. Там сбили 85 дронов, 42 — над Смоленской и 28 — над Ленинградской.

В этот день нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия в Брянской области. После первого удара водитель, уводя транспорт от повторных атак, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса по нему ударили еще раз. Ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады «БАРС-Брянск». Всех их доставили в больницу.

Горящие автомобили сейчас в Белгородской области не редкость Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Белгородская область подверглась двухдневной массированной атаке. Погиб один местный житель. За эти дни в Белгороде и районе было ранено 18 человек, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия одной из атак по Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В ход идут не только беспилотники, но и ракеты. Такие атаки направлены на новые регионы РФ. Например, в ночь с 8 на 9 сентября нанесли удар Storm Shadow по ДНР. В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, пятеро человек были ранены. В Киевском районе пострадал один человек, в Буденновском пятеро мирных жителей получили ранения. Также в Макеевке погиб один мужчина, ранены — двое, а в Ленинском районе пострадала женщина.

Также беспилотники атаковали два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.

Автобус остался без крыши Источник: Балицкий Евгений / Telegram

Украина заявила о российской атаке по зданию правительства в центре Киева 7 сентября. Судя по кадрам, там произошел пожар. В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию.

Из окон вырывались языки пламени Источник: Baza / Telegram

По данным военного ведомства, в этот день ВС РФ нанесли «массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА» по объектам производства и местам запуска беспилотников ВСУ, а также по военным аэродромам и складам на территории Украины. В числе целей было предприятие «Киев-67» на западной окраине города и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине. По другим объектам в границах Киева удары не наносились.

Обвинения в адрес России прозвучали не только со стороны Украины, но и из Польши. Премьер страны Дональд Туск заявил, что над страной в ночь на 10 сентября сбили «российские» БПЛА. Польские военные охарактеризовали произошедшее как «беспрецедентное вторжение», которое создало «реальную угрозу» национальной безопасности.

Однако доказательств того, что это были «российские» беспилотники, власти Польши не привели. Позже с заявлениями выступил начальник Гештаба первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, ночью Россия и Украина обменивались взаимными ударами БПЛА. Из-за радиоэлектронной борьбы сторон некоторые дроны потеряли курс. Белоруссия внимательно следила за беспилотниками и предупредила об этом Польшу. Президент США Дональд Трамп не исключил, что произошедшее было ошибкой.

В Минобороны РФ тоже прокомментировали эту ситуацию.

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что в результате массированной атаки по объектам на Украине удалось поразить Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод ЛДАРЗ, где производились беспилотники большой дальности. Под удары ВС РФ попали предприятия ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

Окончание конфликта

Урегулирование конфликта на Украине осложнено из-за взаимоотношений президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 9 сентября заявил президент США Дональд Трамп.

«Я раньше говорил, что этот конфликт должен стать самым простым из всех других, потому что я хорошо лажу с Владимиром Путиным. Но ситуация осложнилась, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много вражды», — сказал глава Белого дома в интервью радиостанции WABC.

Трамп отметил, что, невзирая на это, он по-прежнему намеревается добиться решения украинского конфликта, которое, как подчеркнул он, будет непременно найдено.

Согласно прогнозу верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, украинский конфликт может продлиться еще пару лет и закончиться утратой Киевом территорий. По ее словам, Украина уступит свои территории при «пессимистичном сценарии».

Потерю земель уже не отрицает и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас для него важно, чтобы страна не полностью перешла под контроль России. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу ABC

Он сказал, что Россия якобы хочет полностью занять территорию Украины, утверждая, что это и было бы победой для президента России Владимира Путина.

«Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — заявил Зеленский.

Хотя РФ придерживается иной позиции. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. Но для Москвы важно официальное признание новых регионов, как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Коалиция желающих» готова отдать России всю территорию ДНР и ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей, а также признать Крым. Правда взамен они хотят получить разрешение ввести «миротворческий контингент» на Украину и гарантировать ненападение на него. Речь идет о 50 тысячах военных стран ЕС и НАТО, пишет L'Antidiplomatico.

Согласно данным, полученным хакерской группировкой KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии, в демилитаризованной зоне, в Киевской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях планируется развернуть небольшие подразделения FOS (передовые операционные позиции). В случае эскалации они первыми вступят в бой.

В Николаевской и Черновицкой областях планируется размещение подразделений DSPI (румынских элитных подразделений). Для патрулирования Черного моря в Одессе планируют разместить VP Fixed Wing Patrol Squadron (предположительно, авиацию ВМС США). Штаб LFC (командование сухопутных войск) должен быть размещен под Киевом.