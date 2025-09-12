Трамп усилил охрану, а стрелка никак не могут поймать. Главное об убийстве, расколовшем Америку

Мемориал в память о Кирке Источник: Ross D. Franklin / Assotiated Press

11 сентября в США убили политического активиста, консерватора и сторонника президента США Чарли Кирка. В него выстрелили во время встречи со студентами. Теперь охрану Трампа усиливают, а стрелка ищут по сотням зацепок. Собрали самое важное о громком убийстве.

Расследование

Убийцу всё еще не поймали. Тем не менее Дональд Трамп заявил, что в поиске виновников сделан «большой прогресс». Он добавил, что обладает информацией о мотивах убийства, но пока не стал ее раскрывать.

У силовиков есть след ступни и отпечаток ладони подозреваемого. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте общественной безопасности Юты. При этом полицейские получили более 200 наводок от граждан. Зацепки расследуют, но подозреваемого всё еще не нашли.

Момент покушения попал на видео Источник: International Agency for Journalism AIJES / X

Как минимум двух людей задерживали по подозрению в причастности к убийству. Но обоих вскоре отпустили.

ФБР попросило помощи граждан в идентификации очередного подозреваемого. Возможно, это стрелок. К этому часу убийца остается на свободе уже более суток.

Подозреваемый, которого ищет ФБР Источник: FBI Salt Lake City / X

Охрану Трампа усилили

По данным Wall Street Journal, команда Трампа решила усилить охрану президента. Так, речь, которую Трамп посвятит годовщине терактов 11 сентября 2001 года, перенесут в более безопасное место.

Вечером Трамп посетил бейсбольный матч в Нью-Йорке. Его он смотрел из-за пуленепробиваемого стекла. Обсуждаются и другие меры по усилению безопасности в будущем.

Кирк считался одним из самых перспективных консерваторов в США Источник: PATRICK T. FALLON / AFP via Getty

Похороны

Гроб с телом Кирка привезли к его близким, в Аризону. Транспортировкой занялся лично Джей Ди Вэнс: премьер-министр США и ближайший соратник Трампа. Он перевез гроб на правительственном самолете, так называемом борту номер два (первый — у президента).

Ради этого Вэнс отменил свое участие в траурных мероприятиях, посвященных терактам 11 сентября. Также он принес личные соболезнования семье Кирка: у того осталась жена и двое маленьких детей.

Кирка пытались спасти Источник: RightNowViews / X

Трамп уже пообещал, что будет на похоронах, ведь он просто «обязан это сделать». Вероятно, Трамп отсылается и на помощь, которую Кирк ему оказывал. По мнению многих аналитиков, Трамп частично обязан Кирку победой на президентских выборах: тот привел на участки консервативную молодежь.

«Он ладил с молодежью. Я никогда такого не видел, и он мне очень помог», — цитирует Трампа ТАСС.

Фото, сделанное незадолго до рокового выстрела Источник: Tess Crowley / The Desert News via AP

Среди простых американцев тем временем не утихают дискуссии о праве на ношение оружия, а также о проблеме политического насилия. Покушение на жизнь Трампа, а также недавняя волна шуток о его смерти заставляет сторонников президента действительно бояться за него.

Растет и политический раскол. Радикальные противники Кирка и его консервативных взглядов не стесняются в открытую радоваться смерти политика. Кирк успел заработать себе их ненависть, так как годами высказывал максимально традиционные мнения. К примеру, он выступал за запрет абортов, спорил с так называемой повесткой, критиковал внешнюю политику США (в том числе — поддержку Украины).