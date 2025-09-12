Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы. Такого в истории еще не было

Сторонники Болсонару молились за политика перед его судом Источник: Eraldo Peres / Assotiated Press

В Бразилии Федеральный верховный суд приговорил Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Болсонару — бывший президент Бразилии. Его признали виновным в попытке государственного переворота. Собрали главное о громком деле.

Обвинение

Суд посчитал, что Болсонару устроил заговор зимой 2023 года — чтобы сорвать вступление в должность нового президента Лулы да Силвы. Планы могли дойти до убийства Силвы.

«В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года — спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo („Желто-зеленый кинжал“), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и самого ди Морайса», — пишет ТАСС.

При этом до инаугурации да Силвы попыток переворота не было. Но в январе 2023-го, уже после того, как да Силва официально вступил в должность, в столице Бразилии вспыхнули беспорядки. Их устроили сторонники Болсонару, которые начали погромы и пытались захватить правительственные здания. Власти задержали более 1,4 тысячи человек. Количество погромщиков оценили в 5 тысяч человек.

Суд

Судьбу Болсонару решили пятеро судей Верховного суда. Из них один выступил за оправдание политика. Однако остальные четверо признали его виновным в попытке госпереворота и создании преступной организации.

О приговоре стало известно 12 сентября. Решение суда уже называют беспрецедентным в истории страны.