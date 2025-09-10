НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Польша обвинила Россию в атаке беспилотниками — российское Минобороны дали ответ

Польша обвинила Россию в атаке беспилотниками — российское Минобороны дали ответ

Власти Польши так и не привели доказательств того, что дроны были со стороны РФ

36
Белоруссия утверждает, что дроны над Польшей были со стороны Украины

Белоруссия утверждает, что дроны над Польшей были со стороны Украины

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что над страной в ночь на 10 сентября сбили «российские» БПЛА, но не привел этому доказательств. В Минобороны РФ ответили на это заявление.

Туск подчеркнул, что это первый случай, когда «российские» дроны сбили над страной НАТО. По его словам, воздушное пространство Польши было нарушено в ночь на среду. Польские военные утверждают, что сбили несколько беспилотников и охарактеризовали произошедшее как «беспрецедентное вторжение», которое создало «реальную угрозу» национальной безопасности.

Однако доказательств того, что это были «российские» беспилотники власти Польши так и не привели. Позже с заявлениями выступил начальник Генерального штаба первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, ночью Россия и Украина обменивались взаимными ударами БПЛА. В результате чего, некоторые дроны потеряли курс из-за радиоэлектронной борьбы сторон. Белоруссия внимательно следила за беспилотниками.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — подчеркнул Муравейко.

Он добавил, что после оповещения польская сторона оперативно отреагировала на действия дронов, подняв в воздух своих дежурные силы. По словам Муравейко, Польша также проинформировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.

Информацию об этом подтвердил временный поверенный в делах России в Варшаве. Утверждается, что дроны, о которых заявляет Польша, влетели со стороны Украины.

В Минобороны РФ тоже прокомментировали эту ситуацию.

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши.», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Польша Украина Россия Белоруссия Политика СВО БПЛА
