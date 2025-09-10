Польша обвинила Россию в атаке беспилотниками — российское Минобороны дали ответ

Белоруссия утверждает, что дроны над Польшей были со стороны Украины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что над страной в ночь на 10 сентября сбили «российские» БПЛА, но не привел этому доказательств. В Минобороны РФ ответили на это заявление.

Туск подчеркнул, что это первый случай, когда «российские» дроны сбили над страной НАТО. По его словам, воздушное пространство Польши было нарушено в ночь на среду. Польские военные утверждают, что сбили несколько беспилотников и охарактеризовали произошедшее как «беспрецедентное вторжение», которое создало «реальную угрозу» национальной безопасности.

Однако доказательств того, что это были «российские» беспилотники власти Польши так и не привели. Позже с заявлениями выступил начальник Генерального штаба первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, ночью Россия и Украина обменивались взаимными ударами БПЛА. В результате чего, некоторые дроны потеряли курс из-за радиоэлектронной борьбы сторон. Белоруссия внимательно следила за беспилотниками.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — подчеркнул Муравейко.

Он добавил, что после оповещения польская сторона оперативно отреагировала на действия дронов, подняв в воздух своих дежурные силы. По словам Муравейко, Польша также проинформировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.

Информацию об этом подтвердил временный поверенный в делах России в Варшаве. Утверждается, что дроны, о которых заявляет Польша, влетели со стороны Украины.

В Минобороны РФ тоже прокомментировали эту ситуацию.