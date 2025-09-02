Трамп предупредил, что начнет действовать из-за ситуации на Украине — и готов сменить позицию. В чем дело

Кроме того, Трамп пообещал не размещать войска США на Украине, пока он президент Источник: Evan Vucci / AP Photo

2 сентября Дональд Трамп впервые за несколько дней вышел к журналистам. Он заявил, что получил некую «интересную» информацию о конфликте на Украине — и что США могут поменять свою позицию насчет этого конфликта.

Определенные меры он пообещал принять уже в следующие несколько дней.

«Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп добавил, что если встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским не состоится, то у этого будут некие последствия.

«Я узнал вещи, которые будут очень интересны. Я думаю, что в следующие несколько дней вы узнаете», — передает ТАСС слова Трампа.

Наконец, Трамп заверил, что Соединенные Штаты изменят позицию в отношении России и Украины, если недавний саммит на Аляске не принесет нужных Трампу результатов.

«У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным пару недель назад [на Аляске]. Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», — сказал Трамп.