Интернет заполнили мемы про то, что Дональд Трамп умер. Что происходит

Фото с инаугурации Трампа. Мечом он тогда разрезал торт Источник: Daniel Cole / REUTERS

Последние сутки американский сегмент интернета сходит с ума. Соцсети заполнили мемы про смерть Дональда Трампа — и нет, он не мертв. Однако несколько неудачных событий наложились друг на друга, и вскоре фантазию людей стало не остановить. Собрали все по порядку.

Что случилось?

В соцсетях заметили, что Трамп не появлялся на публике уже несколько дней. Также у него не запланировано никаких мероприятий на предстоящие выходные. Кто-то написал, что он вдобавок давно не играл в гольф (что неправда, играл) — и коллективный разум быстро пришел к единственно возможному выводу. Трамп умер, власти скрывают его смерть, а в Белом доме прямо сейчас идет борьба за власть.

Как назло, недавно странную оговорку допустил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью газете USA Today он вдруг сказал, что он «готов вмешаться, если случится ужасная трагедия». В том смысле, что готов стать президентом, если Трамп внезапно умрет. Вэнс, видимо, и сам понял, что это прозвучало странно. Он тут же добавил: Трамп остается «в форме, бодр и невероятно здоров». Но запомнили люди именно слова про «ужасную трагедию».

Джей Ди Вэнс, который так неосторожно заговорил про гипотетическую смерть президента Источник: Gaelen Morse / REUTERS

Наконец, Трампу 79 лет — и в последнее время возраст дает о себе знать. На его руках регулярно замечают большие синяки. Шон Барбабелла, врач Белого дома, объяснил их хронической венозной недостаточностью. Барбабелла подчеркнул, что это состояние «не угрожает жизни» и «относительно часто встречается» у пожилых людей. При этом после полного обследования сердца состояние Трампа остается «отличным».

Источник: Brian Snyder / REUTERS

Причинами синяков, по словам врача, стали частые рукопожатия и аспирин, который Трамп принимает для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако выглядят синяки пугающе. Противники Трампа не стесняются публично шутить про его смерть — так что вид синяков подстегнул слухи о том, что происходит что-то не то.

Источник: Jonathan Ernst / Reuters

Слухи

Последние дни в Google взлетел поиск по таким фразам, как «Дональд Трамп умер?» или «Дональд Трамп мертв?» Слухи усилились, когда в соцсетях завирусился ролик в эстетике «Симпсонов». На видео якобы запечатлен персонаж, похожий на Трампа, который во время прямой трансляции хватается за грудь и падает в обморок. В ролике также звучит леденящий душу текст о том, что «президент, как ожидается, умрет в августе 2025 года после тяжелого заболевания грудной клетки».

Это продолжение мемов в стиле «Симпсоны предсказали всё на свете». После того как много лет назад кто-то заметил пару реальных совпадений, чуть ли не к каждому значимому событию начали рисовать фейковые кадры и сцены из «Симпсонов». Их авторы задним числом заявляют, что «Симпсоны» снова предсказали что угодно (от смерти королевы Виктории до президентской гонки Камалы Харрис). А люди не проверяют, были ли на самом деле такие сцены в мультсериале, и охотно верят. Со смертью Трампа, если что, сцен в мультике не было.

Трамп создает столько новостей, что даже небольшое затишье порождает странные слухи Источник: Kevin Lamarque / REUTERS

Вдобавок время выхода видео совпало с официальным сообщением о том, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. А потом Вэнс еще и сказал, что готов стать президентом, если Трамп умрет. А потом Трамп пропал с публичных мероприятий. Один человек вкинул фейк о том, что Трамп давно не играл в гольф (что для Трампа немыслимо). Другой вкинул фейковый скрин с сайта Белого дома. На скрине сказано, что страну вот-вот ждет некое большое объявление (на самом деле на сайте такого нет). Третий добавил в слухи «индекс пиццы». Это полушуточное наблюдение за пиццерией, ближайшей к Пентагону. Считается, что, когда его сотрудники задерживаются на работе (а значит, происходит что-то очень важное), они заказывают много пиццы, и это отражается в графике загруженности пиццерии. И угадайте что? «Индекс пиццы» в те дни и правда зашкаливал.

График спроса на пиццу рядом с Пентагоном Источник: carlos marx / X.com

Четвертый человек заметил, что Трамп недавно выпустил пост о своей тарифной политике. Но это не убедило никого. Ведь пост написан почти без капслока, в спокойном тоне, без кучи больших букв и восклицательных знаков. А значит что? Значит, Трамп никогда такого бы не написал. Значит, это точно написали за него. Потому что Трамп мертв, его тело прячут, а его смерть тщательно скрывают.

Трамп и правда известен чуть более экспрессивным стилем письма Источник: Truth Social

И всё. Соцсети захлестнула волна мемов. Самые мягкие из них замечают, как иронично было бы, если бы Дональд Трамп умер раньше Джо Байдена. Сам Трамп жестко проходился по состоянию здоровья и ума Байдена во время президентской гонки. Впрочем, большую часть мемов делают оппоненты Трампа и его политики. Они в открытую радуются, по крайней мере пока им не напоминают, что при смерти Трампа президентом и правда стал бы Джей Ди Вэнс. А он известен как еще больший трампист, чем сам Трамп.

Опровержение слухов

Влиятельное издание Axios первым обратилось к своим источникам. Те подтвердили, что Трамп жив и в порядке. Это не успокоило людей, и в ход пошла тяжелая артиллерия. Издание AFP опубликовало фото, на котором Трамп играет в гольф вместе со своей внучкой.

Источник: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP