Политика США больше не тратят деньги на Украину — Трамп поделился подробностями новых переговоров с Путиным

США больше не тратят деньги на Украину — Трамп поделился подробностями новых переговоров с Путиным

Президент США рассказал, что снова общался с российским коллегой

США больше не тратят деньги на Украину — Трамп поделился подробностями новых переговоров с Путиным
Источник:

JEFF SWENSEN / AFP

США больше не будут тратить деньги на Украину. С таким заявлением выступил Дональд Трамп во время пресс-конференции 25 августа.

Президент США рассказал журналистам, что разговаривал с Владимиром Путиным и после их созвона 18 августа, когда Трамп встречался с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

По мнению Трампа, конфликт на Украине осложняется наличием в нем личностной составляющей, но всё равно будет урегулирован:

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего. Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий. Но мы прекратим это со временем. Мы и это прекратим».

Американский лидер добавил, что детали гарантий безопасности для Украины еще не обсуждались.

«Европа предоставит им значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в качестве резервной поддержки», — сказал он.

Также Трамп заявил, что обсуждал с Россией вопрос сокращения ядерного оружия. Он уточнил, что планируют подключить к этому и Китай. Кроме того, президент пообещал добиться улучшения отношений с КНДР и добавил, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном.

