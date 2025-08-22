В каких случаях будут штрафовать за использование VPN: в Совфеде объяснили, что нельзя делать с 1 сентября

Россиян начнут штрафовать за использование VPN, но не во всех случаях. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения в КоАП вводят ответственность исключительно за умышленный поиск материалов из официального списка экстремистских ресурсов Минюста РФ, пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин.
Случайный переход по ссылке или простое использование VPN-сервисов не будут считаться нарушением. Посещение заблокированных социальных сетей, таких как Instagram и Facebook (экстремистские организации, деятельность запрещена на территории РФ), также не повлечет штрафов, если пользователь не занимался целенаправленным поиском запрещенного контента.
Размер штрафа за осознанный поиск экстремистских материалов составит от 3 до 5 тысяч рублей. При этом реклама VPN-сервисов будет наказываться значительно строже: для граждан — до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.
Шейкин особо подчеркнул, что новые правила не запрещают использование VPN как таковое, — ограничения касаются только целенаправленного поиска уже признанных судом экстремистских материалов. Все остальные действия в интернете, включая использование VPN для других целей, по-прежнему остаются законными.