В каких случаях будут штрафовать за использование VPN: в Совфеде объяснили, что нельзя делать с 1 сентября

Россиян начнут штрафовать за использование VPN, но не во всех случаях. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения в КоАП вводят ответственность исключительно за умышленный поиск материалов из официального списка экстремистских ресурсов Минюста РФ , пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин.

Случайный переход по ссылке или простое использование VPN-сервисов не будут считаться нарушением . Посещение заблокированных социальных сетей, таких как Instagram и Facebook (экстремистские организации, деятельность запрещена на территории РФ), также не повлечет штрафов, если пользователь не занимался целенаправленным поиском запрещенного контента.

Размер штрафа за осознанный поиск экстремистских материалов составит от 3 до 5 тысяч рублей . При этом реклама VPN-сервисов будет наказываться значительно строже: для граждан — до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.