Трамп прервал все встречи, чтобы позвонить Путину. О чём они говорили

Трамп и Путин совсем недавно встретились лично Источник: Alexander Kazakov / Leah Millis / Reuters

18 августа в США прошла встреча Трампа, Зеленского и группы европейских лидеров. В тот же день Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Вскоре обе стороны сообщили подробности о диалоге.

По источникам нескольких СМИ (например, Bild), Трамп ради этого звонка прервал разговор с главами Франции, Германии, Италии и других лидеров, сидевших за столом переговоров. Впрочем, сам Трамп позднее сказал, что звонок произошел уже после завершения переговоров. Факт диалога между президентами подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что беседа и правда состоялась по инициативе Трампа. Путин тепло поблагодарил его за гостеприимство во время встречи на Аляске. Президенты условились и дальше тесно контактировать «по украинскому и другим актуальным вопросам».

«Президент США в свою очередь проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины», — объяснил Ушаков.

Путин отметил, как важны личные усилия Трампа «в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине». Разговор, как подчеркнул Ушаков, получился откровенным и конструктивным.

Трамп тоже рассказал о разговоре. Теперь американский президент хочет устроить встречу между Путиным и Зеленским.