Политика Трамп, Зеленский и главы Европы обсудили будущее конфликта на Украине. Первые итоги

Трамп, Зеленский и главы Европы обсудили будущее конфликта на Украине. Первые итоги

Стороны сошлись в желании достичь урегулирования

27
Написать комментарий
В США приехала на редкость представительная делегация | Источник: Alexander Drago / Reuters

В США приехала на редкость представительная делегация

Источник:

Alexander Drago / Reuters

В Белом доме прола встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и группы европейских лидеров. Среди них — президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии, а также глава Еврокомиссии, президент Финляндии и генсек НАТО. Предметом обсуждения был украинский кризис.

Что сказал Трамп

Как передает ТАСС, Трамп много говорил о своих идеях по урегулированию. Главное из высказываний:

  • саммит на Аляске укрепил веру Трампа в возможность достижения мира;

  • возможный обмен территориями между Россией и Украиной необходимо обсуждать;

  • Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык ради урегулирования конфликта;

Источник: Alex Brandon / Assotated Press
Источник:

Alex Brandon / Assotated Press

  • трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках;

  • уже через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Источник: Alex Brandon / Assotated Press
Источник:

Alex Brandon / Assotated Press

«Так что мы будем проводить встречи в течение некоторого времени и обсуждать определенные вопросы. Не думаю, что есть какие-то чрезмерно сложные проблемы. Сейчас наступил момент, когда люди хотят действовать», — сказал Трамп.

Также он отметил, что давно знаком с Путиным и у них сложились отличные отношения. Более того: по данным издания Bild, Трамп прервал текущую встречу с лидерами Европы. Прямо посреди разговоров президент США отошел, чтобы созвониться с Путиным.

«Я действительно считаю, что знаю его [Владимира Путина] давно. У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — объяснил Трамп.

На фото Трамп и Зеленский стоят возле карты Украины | Источник: Dan Scavino / X.com

На фото Трамп и Зеленский стоят возле карты Украины

Источник:

Dan Scavino / X.com

Что сказали другие лидеры

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

«Когда мы говорим о безопасности, это не только для Украины, но также для Европы и Соединенного Королевства. <…> Я думаю, что мы на самом деле можем при правильном подходе добиться настоящего прогресса, особенно по теме гарантий безопасности»/

Стармер добавил, что на встречах в США в этом вопросе может быть сделан «исторический шаг».

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

«И, честно говоря, мы все хотели бы добиться прекращения огня. Что касается следующей встречи, то я не могу представить, чтобы она состоялась без прекращения огня. Так что давайте работать над этим».

Тем самым Мерц возразил Трампу. Тот до этого сказал, что мирную сделку возможно заключить и без прекращения огня. Также Мерц добавил, что считает необходимым оказать давление на Россию.

Источник: Alexander Drago / Reuters
Источник:

Alexander Drago / Reuters

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:а.

«Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это вместе. Италия полностью поддерживает все усилия [США]. Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран».

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал Макрон и предложил в качестве четвертой стороны для переговоров страны Европы.

До этого Трамп провел личный разговор с Зеленским. Мы рассказывали, как прошла встреча.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Путин Трамп Зеленский Украина Саммит
