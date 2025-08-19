Трамп, Зеленский и главы Европы обсудили будущее конфликта на Украине. Первые итоги

В Белом доме прола встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и группы европейских лидеров. Среди них — президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии, а также глава Еврокомиссии, президент Финляндии и генсек НАТО. Предметом обсуждения был украинский кризис.
Что сказал Трамп
Как передает ТАСС, Трамп много говорил о своих идеях по урегулированию. Главное из высказываний:
саммит на Аляске укрепил веру Трампа в возможность достижения мира;
возможный обмен территориями между Россией и Украиной необходимо обсуждать;
Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык ради урегулирования конфликта;
трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках;
уже через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
«Так что мы будем проводить встречи в течение некоторого времени и обсуждать определенные вопросы. Не думаю, что есть какие-то чрезмерно сложные проблемы. Сейчас наступил момент, когда люди хотят действовать», — сказал Трамп.
Также он отметил, что давно знаком с Путиным и у них сложились отличные отношения. Более того: по данным издания Bild, Трамп прервал текущую встречу с лидерами Европы. Прямо посреди разговоров президент США отошел, чтобы созвониться с Путиным.
«Я действительно считаю, что знаю его [Владимира Путина] давно. У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — объяснил Трамп.
Что сказали другие лидеры
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
«Когда мы говорим о безопасности, это не только для Украины, но также для Европы и Соединенного Королевства. <…> Я думаю, что мы на самом деле можем при правильном подходе добиться настоящего прогресса, особенно по теме гарантий безопасности»/
Стармер добавил, что на встречах в США в этом вопросе может быть сделан «исторический шаг».
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
«И, честно говоря, мы все хотели бы добиться прекращения огня. Что касается следующей встречи, то я не могу представить, чтобы она состоялась без прекращения огня. Так что давайте работать над этим».
Тем самым Мерц возразил Трампу. Тот до этого сказал, что мирную сделку возможно заключить и без прекращения огня. Также Мерц добавил, что считает необходимым оказать давление на Россию.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:а.
«Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это вместе. Италия полностью поддерживает все усилия [США]. Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран».
Эмманюэль Макрон, президент Франции:
«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал Макрон и предложил в качестве четвертой стороны для переговоров страны Европы.
До этого Трамп провел личный разговор с Зеленским. Мы рассказывали, как прошла встреча.