Трамп лично поговорил с Зеленским — впервые после «исторической ссоры». Как прошла встреча

Диалог прошел в рамках дипломатического этикета Источник: Kevin Lamarque / Reuters

18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она стала первой личной встречей после знаменитой ссоры в Белом доме. Вместе с Зеленским к Трампу прилетела группа европейских лидеров. Собрали главное о разговоре.

Прием прошел в Овальном зале Белого дома. Как пишет WSJ, американцы заранее просили Зеленского прийти в костюме: несоблюдение дипломатического дресс-кода в прошлый раз стало одной из причин скандала. Президент Украины действительно выбрал официальный стиль. Трамп встретил его лично, президенты дружелюбно поприветствовали друг друга.

Момент встречи Источник: Alex Brandon / Assotiated Prress

Журналисты, ждущие прибытия Зеленского и лидеров Евросоюза Источник: Julia Demaree Nikhinson / Assotiated Press

В Овальном зале Трамп выступил с небольшой речью. Ее тезисы:

встреча с Путиным прошла хорошо, Россия действительно желает урегулировать конфликт;

урегулирование должно быть долгосрочным;

есть шансы на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины;

также Трамп пообещал позднее сказать, что думает об идее разместить на Украине войска США.

Президенты дали журналистам время для фотографий Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Зеленский ответил, что тоже хотел бы конца конфликта. Он подчеркнул, что допускает проведение на Украине новых президентских выборов. Однако, по мнению Зеленского, выборы должны пройти только после прекращения огня. Трамп возразил: он считает, что прекращение огня не требуется ни для выборов, ни для заключения мирной сделки.

Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Более того, Трамп пошутил, что последует примеру Зеленского и тоже попробует отменить выборы. Однако разговор остался вежливым, новой ссоры не случилось. Трамп заявил, что США готовы помочь Европе с вопросом гарантий безопасности для Украины. Зеленский добавил, что считает частью таких гарантий закупку американского оружия.