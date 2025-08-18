Трамп лично поговорил с Зеленским — впервые после «исторической ссоры». Как прошла встреча

18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она стала первой личной встречей после знаменитой ссоры в Белом доме. Вместе с Зеленским к Трампу прилетела группа европейских лидеров. Собрали главное о разговоре.
Прием прошел в Овальном зале Белого дома. Как пишет WSJ, американцы заранее просили Зеленского прийти в костюме: несоблюдение дипломатического дресс-кода в прошлый раз стало одной из причин скандала. Президент Украины действительно выбрал официальный стиль. Трамп встретил его лично, президенты дружелюбно поприветствовали друг друга.
В Овальном зале Трамп выступил с небольшой речью. Ее тезисы:
встреча с Путиным прошла хорошо, Россия действительно желает урегулировать конфликт;
урегулирование должно быть долгосрочным;
есть шансы на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины;
также Трамп пообещал позднее сказать, что думает об идее разместить на Украине войска США.
Зеленский ответил, что тоже хотел бы конца конфликта. Он подчеркнул, что допускает проведение на Украине новых президентских выборов. Однако, по мнению Зеленского, выборы должны пройти только после прекращения огня. Трамп возразил: он считает, что прекращение огня не требуется ни для выборов, ни для заключения мирной сделки.
Более того, Трамп пошутил, что последует примеру Зеленского и тоже попробует отменить выборы. Однако разговор остался вежливым, новой ссоры не случилось. Трамп заявил, что США готовы помочь Европе с вопросом гарантий безопасности для Украины. Зеленский добавил, что считает частью таких гарантий закупку американского оружия.
Трамп сообщил, что сразу после встречи позвонит Путину. На тот же день запланирован совместный саммит американской, украинской и европейской делегаций. Мы отдельно писали о его участниках и планах.