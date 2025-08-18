Трамп заявил, что Зеленский может «немедленно» закончить конфликт на Украине, — каким образом

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал, как Владимир Зеленский может завершить конфликт на Украине. По словам американского лидера, для этого нужно выполнить два условия: отказаться от требований на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать», — отметил президент США. Такое заявление он сделал в преддверии встречи с украинским лидером, которая должна состояться в Вашингтоне сегодня в 20:15 по московскому времени.

Зеленский ответил на одно из этих требований. Он заявил, что Украина не должна была отказываться от Крыма еще в 2014 году. «Крым не следовало оставлять тогда», — отметил президент Украины. Он также сообщил, что стремится к быстрому и надежному завершению конфликта. «Мир должен быть продолжительным», — заявил Зеленский.

Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом огласил условия РФ для достижения мирного соглашения в конфликте с Украиной. Мы публиковали список.

Американский лидер после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории. Он считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения между странами.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Трамп Путин Зеленский Украина
