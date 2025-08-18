Трамп заявил, что Зеленский может «немедленно» закончить конфликт на Украине, — каким образом

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал, как Владимир Зеленский может завершить конфликт на Украине. По словам американского лидера, для этого нужно выполнить два условия: отказаться от требований на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать», — отметил президент США. Такое заявление он сделал в преддверии встречи с украинским лидером, которая должна состояться в Вашингтоне сегодня в 20:15 по московскому времени.

Зеленский ответил на одно из этих требований. Он заявил, что Украина не должна была отказываться от Крыма еще в 2014 году. «Крым не следовало оставлять тогда», — отметил президент Украины. Он также сообщил, что стремится к быстрому и надежному завершению конфликта. «Мир должен быть продолжительным», — заявил Зеленский.

Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом огласил условия РФ для достижения мирного соглашения в конфликте с Украиной. Мы публиковали список.