Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины В Европе определились, кто поедет вместе с Зеленским на встречу с Трампом: что известно о предстоящем саммите в США

В Европе определились, кто поедет вместе с Зеленским на встречу с Трампом: что известно о предстоящем саммите в США

Свой визит в Белый дом уже подтвердили пять человек

199
3 комментария
Трамп планирует до конца августа провести трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского | Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram Трамп планирует до конца августа провести трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского | Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram

Трамп планирует до конца августа провести трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского

Источник:

Zelenskiy c/ Official / Telegram

В саммите президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского примут участие европейские лидеры. Многие из них уже подтвердили, что отправятся в Вашингтон 18 августа.

Вместе с Зеленским на переговорах в Белом доме будут присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что отправится в Вашингтон по просьбе украинского лидера, чтобы оказать ему моральную поддержку во время встречи с Трампом.

«По просьбе президента Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — написала глава ЕК в посте в соцсети.

Кроме того, участие в саммите примут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и президет Финляндии Александр Стубба.

По информации пресс-службы НАТО, еще одним участником переговоров Зеленского с Трампом станет генсек НАТО Марк Рютте. Также возможно участие итальянского премьера Джорджа Мелони, пишет Sky News.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что британский премьер Кир Стармер тоже собирается посетить Вашингтон 18 августа. Однако в BBC сообщили, что он пока не планирует поездку в Белый дом.

Обновлено 14:38 (мск): Стармер присоединится к Зеленскому и европейским лидерам во время саммита с Трампом, сообщает The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

Кроме того, источники Axios и CNN сообщили, что Трамп планирует провести трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и Зеленского 22 августа.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории. Он считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения между странами.

Условия для мирного соглашения с Украиной Путин озвучил на саммите с Трампом. Полный список предложений России можно изучить здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
