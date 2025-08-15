Исторический момент: Трамп и Путин встретились в аэропорту Анкориджа — как это было

Источник: Reuters.com

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 15 августа приземлились на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, и вышли из своих самолетов около 22 часов (по московскому времени).

Лидеры США и России спустились по трапам и пошли друг другу на встречу. Трамп, надев свой фирменный красный галстук, прошел по красной дорожке, остановился и стал ждать Путина.

Спустя более шести лет после последней встречи Дональд Трамп и Владимир Путин вновь встретились лицом к лицу. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему на красной дорожке.

Затем Путин и Трамп пожали друг другу руки в Анкоридже и встреча официально началась.

Источник: Reuters.com

Трамп коротко отдал честь, когда над ним пролетал военный самолет США. Они игнорировали выкрикиваемые вопросы журналистов.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

Во время встречи они о чем-то коротко поговорили, а после — сели в «Кадиллак» Трампа на летном поле (несмотря на то, что из Москвы привезли Аурус с сопровождением) и президенты уехали.

Источник: Reuters.com