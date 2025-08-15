НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика Переговоры России и США Исторический момент: Трамп и Путин встретились в аэропорту Анкориджа — как это было

Исторический момент: Трамп и Путин встретились в аэропорту Анкориджа — как это было

На Аляске они проведут двусторонний саммит

220
1 комментарий
Исторический момент: Трамп и Путин встретились в аэропорту Анкориджа — как это было | Источник: Reuters.comИсторический момент: Трамп и Путин встретились в аэропорту Анкориджа — как это было | Источник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 15 августа приземлились на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, и вышли из своих самолетов около 22 часов (по московскому времени).

Лидеры США и России спустились по трапам и пошли друг другу на встречу. Трамп, надев свой фирменный красный галстук, прошел по красной дорожке, остановился и стал ждать Путина.

Спустя более шести лет после последней встречи Дональд Трамп и Владимир Путин вновь встретились лицом к лицу. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему на красной дорожке.

Затем Путин и Трамп пожали друг другу руки в Анкоридже и встреча официально началась.

Источник: Reuters.comИсточник: Reuters.com
Источник:

Reuters.com

Трамп коротко отдал честь, когда над ним пролетал военный самолет США. Они игнорировали выкрикиваемые вопросы журналистов.

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Во время встречи они о чем-то коротко поговорили, а после — сели в «Кадиллак» Трампа на летном поле (несмотря на то, что из Москвы привезли Аурус с сопровождением) и президенты уехали.

Источник:

Reuters.com

Мы следим за ходом переговоров двух президентов в онлайн-трансляции.

Женя Авербах
корреспондент
Дональд Трамп Встреча Владимир Путин Переговоры России и США
Комментарии
1
Гость
29 минут
Трамп, похоже, забыл, что к непокрытой голове руку не прикладывают.
Читать все комментарии
