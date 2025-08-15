Война войной, а США на треть увеличили в 2025 году объем торговли с Россией

Запчасти для американских «боингов» Россия продолжает поставлять Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пока весь мир, запасясь попкорном, следит за встречей Путина с Трампом на Аляске, деньги, которые не любят шума, тихо шелестят туда и назад между континентами. «Фонтанка» удивилась разнообразию торгового ассортимента между двумя отчаянно враждующими с виду странами.

За первое полугодие 2025 года США послали в Россию товаров на 285 млн долл., а в обратном направлении ушло разного добра на 2,6 млрд.

Надо сказать, что это до обидного мало. И хотя еще год назад объем взаимной торговли был на треть меньше нынешного (если сравнивать первые полугодия), рекордные показатели 2021 года нам еще догонять и догонять.

Судя по масштабам торгового дисбаланса, можно с уверенностью сказать, что США надо от нас куда больше, чем нам надо от них. А наши поставки туда держатся на трех китах, которые составляют 5/6 всего экспорта.

Его сиятельство

Анекдот. Как-то Трампа спросили: а вот если вы введете санкции в 500% против тех, кто торгует с Россией, как же быть с удобрениями и ураном, которые США активно сами покупают у нее? «Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся к этому вопросу», — заявил президент, избранный свободолюбивым народом Америки.

Рассказываем. Обогащенный уран-235 никогда не переставал поставляться США, какие бы беды и испытания ни выпадали на долю наших народов уже многие годы. Так вышло, что каждый ядерный реактор на атомных станциях уникален и может работать только с совершенно конкретным видом топлива. Нельзя просто залить Аи-95 вместо Аи-92 и ехать дальше. Выйдет как с дизелем: двигатель тут же встанет и никто никуда дальше не поедет.

Так что у американских владельцев АЭС (они все частные, кстати) есть только один вариант — покупать привычные для себя изотопы в России и стараться не привлекать к себе внимание санитаров. Потому что в противном случае им придется либо тратить миллиарды на запуск собственного производства нужного топлива (а это на долгие годы), либо слезно просить каких-нибудь французов сделать им точно такое же. Это тоже годы и совершенно без гарантии, что получится ровно то же самое, что у Росатома.

Соответственно, объем закупок оставался примерно на одинаковом уровне все эти годы, с поправкой на то, что в 2023 году американские энергетики, похоже, хотели сделать какие-то запасы по старым ценам — около 1600 долл. за 1 кг нашего отличного урана-235. А затем в 2024 году брали его чуть меньше, но уже по 2000 долл. за килограмм. Сейчас поставки возобновились в прежнем объеме и идут каждый месяц, а платить уже приходится по 2260 долл./кг. Почему наш уран подорожал так сильно за три года — кто ж его знает! Но берут хорошо, тонн по 70 в месяц.

Что посеешь

Второй важнейший в нашей торговле продукт имеет в таможенной классификации довольно обидное название — мочевина. Этого добра мы им отправили в этом году больше чем на полмиллиарда долларов. Берут и спасибо говорят. И никакой «теневой флот», санкции и отвращение при мысли о финансировании Путинского режима им в этом не мешают.

Причем надо сказать, что торговый партнер Россия — отличный. Если в 2022 году мочевину (на самом деле это одно из названий карбамида — азотных удобрений) американцы брали по 800 долл. за тонну, то сейчас — ну что поделать — мы скинули цену вдвое. Последние партии в 2025 году шли уже по 360 долл., и такие цены держатся уже больше года. Не очень выгодно, конечно, но на что не пойдешь ради выгоды партнера.

Кроме мочевины США весьма активно — на сотни миллионов в год — покупают в России другие удобрения, например калийные. Их объемы поставок также не подвержены политической конъюнктуре. Там все решает рынок. И раз американцы считают, что брать их надо именно у нас — значит, и правда нигде в мире их выгоднее не взять.

Блеск и роскошь

О чем Дональду Трампу не доложили, так это про третий важней продукт, от поставок которого американцы никак не могут отказаться, — палладий.

С палладием в США вышло забавно. Потребляют его там много — почти 80 тонн в год, а добывают до обидного мало — меньше 10. Основные объемы расходуются в автомобильной промышленности — из палладия делают каталитические нейтрализаторы для машин. Но, кроме этого, он используется и в нефтегазовом оборудовании, и в медицине, и в химии, и в микроэлектронике, и много где еще, но уже по мелочи.

Было время, когда основным производителем палладия в США, компанией Stillwater Mining, владел наш «Норникель». Кстати, он же все это время и отправлял драгметаллы в Америку. Но сейчас уже, конечно, нет — все продали, и уже давно. Но американцев не унять: буквально на днях чиновники начали антидемпинговое расследование против Stillwater Mining и ее отношений с Россией.

Проблема: цены на палладий в мире растут. Основные производители (кроме России) — ЮАР, Канада и Зимбабве. Рассказывать про отношения властей США с первыми двумя — одни слезы. При этом объемы поставок из ЮАР всегда были примерно равны российским, а Канада сбывает свой палладий в другие страны, США ничего не остается. Про Зимбабве ничего не скажешь, но рассчитывать, что она в одночасье заместит российские объемы, не приходится. Причем палладий там добывает много кто, и оттуда он попадает в США очень разными путями. В первую очередь — с бельгийских и южнокорейских горно-обогатительных фабрик (превращать руду в слитки с содержанием палладия 99,9% в самом Зимбабве пока не научились). В заметных, но несравнимых с ЮАР и Россией объемах.

Так вот на прошлой неделе Комиссия по международной торговле США получила кляузу от сенатора-республиканца Стива Дэйнса о том, что Россия, мол, наводнила страну дешевым палладием по бросовым ценам, чем разоряет честных американцев, которые из-за этого теряют работу. По мысли чиновников, российское правительство якобы нарочно субсидирует поставки палладия в Америку, чтобы сделать добычу его в США нерентабельной, подкосить американский рынок труда и тем самым, ни больше ни меньше, поставить США на колени.

Работу теряют как раз сотрудники Stillwater Mining, но совсем по другой причине. Дело в том, что американские шахты во многом уже истощились и добывать там палладий становится все дороже и все менее выгодно. Ну и зная наше правительство, в такие коварные планы, о которых говорят американские сенаторы, и правда верится с трудом.

В любом случае, в ближайшее время будет решен вопрос, не надо ли ввести против русского палладия антидемпинговые пошлины. Что ж пошлины — дело хорошее, но, как мы помним, платит их не продавец, а покупатель — а значит, потребитель. А основной потребитель русского палладия — американские покупатели американских же машин. Как говорил классик, пожелаем им удачи в этом бою.

Всякого по мелочи

Кроме этих трех важнейших товаров США покупают в России десятки номенклатурных единиц. Это очень объемный список. От десятков тысяч тонн березовой фанеры (конкретно в прошлом году — 61 тысяча тонн) и запчастей для американских «боингов» до кормов для сельхозживотных (соевый шрот и фосфат кальция) и радиоизотопов.

В совсем небольших объемах, но от того не менее приятно, США покупают в России, несмотря ни на что, сою, шоколадные конфеты, циркониевую руду, свекольную массу, стекло, грушевый сок, и по какой-то причине в прошлом году им даже понадобились в России 269 многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт стоимостью по 10 тыс. долларов каждый.

По очень разным причинам из США в Россию едет куда более скромный ассортимент товаров. Но не менее пестрый. Медаппаратура, культуры микроорганизмов, которые используются в молочной промышленности в биодобавках. Куда без ароматизаторов для напитков со вкусом свободы и сиропов для них же. Ну и бычья сперма. Печально, но нашей нам не хватает.