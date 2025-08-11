НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Армения и Азербайджан завершают многолетний конфликт: к чему пришли страны

Армения и Азербайджан завершают многолетний конфликт: к чему пришли страны

Опубликован текст мирного соглашения

214
1 комментарий
Армения и Азербайджан пообещали уважать границы друг друга | Источник: Kevin Lamarque / REUTERSАрмения и Азербайджан пообещали уважать границы друг друга | Источник: Kevin Lamarque / REUTERS

Армения и Азербайджан пообещали уважать границы друг друга

Источник:

Kevin Lamarque / REUTERS

МИД Азербайджана опубликовал проект мирного договора с Арменией. Стороны смогли договориться спустя годы конфликта.

В текст соглашения вошли 14 пунктов:

  1. Признание границ.

  2. Отказ от территориальных претензий.

  3. Отказ от применения силы.

  4. Невмешательство во внутренние дела 

  5. Установление дипотношений.

  6. Установление границ с помощью комиссии.

  7. Отсутствие войск на границе.

  8. Борьба с экстремизмом, расовой ненавистью и терроризмом

  9. Установление судьбы пропавших без вести и возвращение останков.

  10. Сотрудничество в экономике, транспорте, экологии, гуманитарной и культурной сферах.

  11. Мониторинг выполнения соглашения.

  12. Решение споров мирными методами.

  13. Отзыв претензий и международных исков и жалоб.

  14. Вступление и регистрация документа в силу.

8 августа в США  президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий. Американский лидер, который принял стороны, заявил, что они станут друзьями надолго после 35 лет войн.

Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта с конца 1980-х годов. Всё началось, когда Нагорный Карабах — горный азербайджанский регион, в котором преобладало армянское население, — отделился от Азербайджана при поддержке Армении.

Армения и Азербайджан обрели независимость от Советского Союза в 1991 году. В 2023 году Азербайджан восстановил полный контроль над Нагорным Карабахом в ходе военного наступления, в результате чего почти все оставшиеся на этой территории 100 000 армян были вынуждены бежать в Армению.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Комментарии
1
Гость
1 час
Дай бог чтобы все конфликты закончились!
