Армения и Азербайджан завершают многолетний конфликт: к чему пришли страны

МИД Азербайджана опубликовал проект мирного договора с Арменией. Стороны смогли договориться спустя годы конфликта.
В текст соглашения вошли 14 пунктов:
Признание границ.
Отказ от территориальных претензий.
Отказ от применения силы.
Невмешательство во внутренние дела
Установление дипотношений.
Установление границ с помощью комиссии.
Отсутствие войск на границе.
Борьба с экстремизмом, расовой ненавистью и терроризмом
Установление судьбы пропавших без вести и возвращение останков.
Сотрудничество в экономике, транспорте, экологии, гуманитарной и культурной сферах.
Мониторинг выполнения соглашения.
Решение споров мирными методами.
Отзыв претензий и международных исков и жалоб.
Вступление и регистрация документа в силу.
8 августа в США президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий. Американский лидер, который принял стороны, заявил, что они станут друзьями надолго после 35 лет войн.
Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта с конца 1980-х годов. Всё началось, когда Нагорный Карабах — горный азербайджанский регион, в котором преобладало армянское население, — отделился от Азербайджана при поддержке Армении.
Армения и Азербайджан обрели независимость от Советского Союза в 1991 году. В 2023 году Азербайджан восстановил полный контроль над Нагорным Карабахом в ходе военного наступления, в результате чего почти все оставшиеся на этой территории 100 000 армян были вынуждены бежать в Армению.