Армения и Азербайджан завершают многолетний конфликт: к чему пришли страны

Армения и Азербайджан пообещали уважать границы друг друга Источник: Kevin Lamarque / REUTERS

МИД Азербайджана опубликовал проект мирного договора с Арменией. Стороны смогли договориться спустя годы конфликта.

В текст соглашения вошли 14 пунктов:

Признание границ. Отказ от территориальных претензий. Отказ от применения силы. Невмешательство во внутренние дела Установление дипотношений. Установление границ с помощью комиссии. Отсутствие войск на границе. Борьба с экстремизмом, расовой ненавистью и терроризмом Установление судьбы пропавших без вести и возвращение останков. Сотрудничество в экономике, транспорте, экологии, гуманитарной и культурной сферах. Мониторинг выполнения соглашения. Решение споров мирными методами. Отзыв претензий и международных исков и жалоб. Вступление и регистрация документа в силу.

8 августа в США президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий. Американский лидер, который принял стороны, заявил, что они станут друзьями надолго после 35 лет войн.

Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта с конца 1980-х годов. Всё началось, когда Нагорный Карабах — горный азербайджанский регион, в котором преобладало армянское население, — отделился от Азербайджана при поддержке Армении.