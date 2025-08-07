Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни — детали

Встреча может пройти на следующей неделе Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретится с лидером США Дональдом Трампом в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — сказал Ушаков.

Что сказал Ушаков после встречи Путина со спецпредставителем президента США Источник: Кремль. Новости / Telegram

Стороны приступили к ее проработке. Место проведения встречи уже согласовано, о нем помощник президента обещал объявить позже.

Следующую неделю обозначили как ориентир для переговоров Путина и Трампа. Сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно, отметил помощник Путина.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предлагал трехстороннюю встречу. На ней по задумке США должны были присутствовать Путин, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, но Москва это оставила без комментария, добавил Ушаков.

Первым о возможной встрече заговорил Трамп. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что сначала состоится телефонный разговор между лидерами двух стран. Он добавил, что пока звонок не запланирован. А на пути к возможной встрече лидеров России и США предстоит проделать значительную работу.