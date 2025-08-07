Без мигрантов нельзя: эксперты назвали плюсы и минусы миграционной политики в России

В прошлом году гражданство России получили более 207 тысяч иностранцев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В чём проблема текущей миграционной политики, какие у нее есть плюсы и минусы — эксперты обсудили в материале наших новосибирских коллег из NGS.RU.

Патент: свобода без ответственности

Суть патента — его универсальность. Получив этот документ, мигрант не становится привязан к конкретному работодателю. Это ключевое отличие от разрешения на работу.

Трудовой патент в России — это документ, который позволяет иностранным гражданам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке, официально работать на территории страны. Он необходим для легального трудоустройства у физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев и может быть продлен на такой же срок при внесении авансового платежа по налогу.

Законодатель видел в инициативе гибкость для рынка труда, на деле же она обернулась хаотичной мобильностью мигрантов и дестабилизацией целых отраслей. Строительный подрядчик, который вложился в привоз рабочей силы и оформление, может в одночасье лишиться половины бригады: рабочие, получив патент, уходят туда, где платят больше или работа кажется легче, — в курьеры, такси, разовые подработки.

Система дает мигранту максимум свободы передвижения и выбора занятости, но минимум реальной ответственности перед местным сообществом или конкретным сектором экономики. Работодатель теряет кадры и интерес к долгосрочным инвестициям в рабочую силу, а экономика получает нестабильность вместо планирования.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Чудиновских в разговоре с NGS.RU объяснила, что патенты — это своего рода прогресс против коррупции 2010-х, когда торговали квотами на работу.

В Новосибирске за последние полгода право на работу получили 27 тысяч мигрантов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Квоты формировались задолго до наступления сезона привлечения трудовых мигрантов. Фирмы выкупали их под себя, забирали, а потом реальные хозяйствующие субъекты сталкивались с проблемой, что нет квоты на привлечение иностранца», — вспоминает специалист.

Ольга Чудиновских при этом напомнила, что трудовые мигранты играют серьезную роль в экономике России, заполняя кадровый дефицит и трудясь на сложных и низкооплачиваемых работах.

«В России большой рынок труда, пока еще ненасыщенный, поэтому вводить дополнительные весьма жесткие ограничения, мне кажется, неправильно. К тому же мы забываем, что очень большое количество работодателей, особенно мелких предпринимателей, будут испытывать большие трудности, если избавиться от патентов и сделать трудовую сертификацию, как в США», — говорит собеседница NGS.RU.

Рабочая виза в США устроена таким образом, что мигрант приезжает на работу только по приглашению конкретного работодателя, а это очень сложный процесс: работодателю нужно доказать, что он не может найти подходящего специалиста на всей территории Соединенных Штатов. Кроме того, после окончания контракта иностранец должен покинуть территорию страны.

Доктор политических наук, профессор кафедры государственного управления и отраслевых политик Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Леонид Савинов в диалоге с NGS.RU отметил, что порядка в миграционных вопросах стало больше. По его словам, количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента либо разрешения на работу, в 2024 году возросло на 48,8% по отношению к предыдущему году.

«Ситуация с внешней трудовой миграцией в современной России соответствует основным миграционным трендам в мире. Мигранты едут туда, где лучше: есть работа, стабильна политическая и социальная ситуация, обеспечивается безопасность. При этом мы в последние годы значительно усилили качество миграционной политики и ее реализации. Приняты значительные законодательные изменения по регулированию внешней миграции», — сказал специалист.

Паспортная «упрощенка» — пропуск для семьи

После получения паспорта мигранты перевозят в Россию жен и детей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще более важный тренд — стремительная «паспортизация». В МВД в ответе на запрос NGS.RU указали, что в 2024 году гражданство России получили 207 тысяч иностранцев. Ключевая проблема — не столько сам факт выдачи, сколько его катализирующий эффект.

Получение российского паспорта одним членом семьи (практически всегда через упрощенную процедуру) становится пропуском для массового переезда родственников. Жены, дети — все получают право на въезд и проживание как члены семьи гражданина РФ. Это создает эффект цепной миграции. Именно этим во многом объясняется визуально заметный, резко возросший поток, особенно женщин и детей, из Средней Азии. Они не всегда включены в статистику трудовой миграции, но кардинально меняют демографический и культурный ландшафт микрорайонов, создавая замкнутые сообщества.

Ольга Чудиновских отметила, что 99% мигрантов получают гражданство по упрощенной процедуре — это следствие законов 1990-х. Но проблема, по ее словам, в ином: в России принимают этих людей, не обеспечивая им интеграции.

«Пример, когда ввели закон о том, что дети мигрантов не могут учиться в школах без знания русского языка. А что делать, если этот ребенок уже гражданин России? Получается, что он имеет те же права, но его некоторые горячие головы предлагают учить за деньги», — негодует специалист.

При этом термин «раздача паспортов» Ольгу Чудиновских не устраивает: всё происходит в рамках законов, хоть и тех, которые требуют явного пересмотра. Проблема, по ее словам, действительно есть, и получение гражданства должно быть более сложным процессом.

«При этом хочется отметить, что основная масса мигрантов, которых люди видят на улицах, они здесь временно — поработали, заработали денег и уехали. Проводили среди мигрантов социологический опрос — меньше 30% опрошенных заявили, что хотели бы остаться жить в России», — отмечает собеседница NGS.RU.

Леонид Савинов, в свою очередь, заметил, что в прошлом году на 44,8% снизилось количество иностранцев, получивших российское гражданство.

«Сегодня никакой раздачи паспортов нет. Эта ситуация в прошлом», — говорит профессор.

Экономика не может отказаться от трудовых мигрантов

Эксперты уверены, что для минимизации проблем с мигрантами необходимо грамотно интегрировать их в российское общество Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ольга Чудиновских считает, что экономика не может отказаться от трудовых мигрантов, а они исторически прибывают из стран Центральной Азии. У них действительно свой менталитет, свой жизненный уклад, и многие не собираются от него отказываться. Для комфортного сосуществования, по мнению специалиста, мигрантам необходимо разъяснять правила поведения в России, но делать это нужно правильно.

«Уже больше 20 лет назад в Москве была издана листовка „Памятка для мигрантов“, где в том числе было написано „Не резать баранов во дворах“ и „Не делать замечания девушкам в коротких юбках“, но я не уверена, что это как-то подействовало. Мне кажется, что нужно работать с диаспорами и через них доносить информацию, поскольку у этих людей все-таки есть уважение к своим лидерам. Я не считаю, что это нерешаемая проблема», — заключила Ольга Чудиновских.

Такого же мнения придерживается и Леонид Савинов. Собеседник NGS.RU уверен, что в любой миграции, в том числе трудовой, есть свои плюсы и минусы.

Российской экономике не обойтись без трудовых мигрантов, уверены эксперты Источник: Наталья Лапцевич / 74.ru

«Важно правильно управлять миграцией. Нужны грамотная и эффективная миграционная политика и ее реализация. При успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов проблем не будет», — говорит Леонид Савинов.