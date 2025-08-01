Российские военные резко сменили тактику, а Трамп отказался общаться с Путиным — главное об СВО за неделю

Благодаря новой тактике больше дронов прорываются через ПВО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Трамп обозначил новый дедлайн для решения конфликта на Украине. По нему страны должны договориться до 8 августа о прекращении боевых действий. Однако процесс переговоров является более сложным, в Кремле рассказали, от чего он будет зависеть. Пока эти вопросы обсуждаются, продолжаются атаки дронов и бои на полях СВО.

Уследить за всем происходящим сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем в одном материале главные события об СВО и политических разговорах вокруг этого.

Трамп сократил срок решения украинского конфликта и перехотел общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп решил, что данный в 50 дней срок на решение конфликта слишком большой. Сначала он пообещал подумать, насколько надо сократить дедлайн, и пригрозил некими шагами, которые последуют, если этого не случится. Трамп пояснил, что это могут быть торговые пошлины и дополнительные санкции.

Спустя пару дней он выступил с официальным обращением. В нем он сообщил, что дает России и Украине лишь 10 дней, чтобы прийти к примирению. То есть страны должны заключить соглашение до 8 августа.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня, — заявил Трамп. — Затем мы собираемся ввести тарифы». Их размер составит 100%.

Однако президент США не уверен, что новые меры против России помогут, но всё равно пойдет на этот шаг.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его [президента Владимира Путина] беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он в своем выступлении. Кроме США новые санкции против России хочет ввести также Франция.

Для обсуждения сложившейся ситуации Трамп отправил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Сначала он поедет на переговоры в Израиль, а после этого посетит Россию.

Решение Трампа сократить дедлайн получило большое обсуждение в мире. The Times считает, что у него действительно кончилось терпение. CNN же отмечает, что американский лидер не всегда соблюдает дедлайны, которые устанавливает. Однако, как пишет британская газета The Guardian, это может сподвигнуть страны прийти к компромиссу быстрее.

Кроме того, в своих выступлениях Дональд Трамп затрагивал вопрос общения с президентом России Владимиром Путиным. Сначала американский лидер сказал, что их встреча обязательно состоится. На ней также будет присутствовать украинский коллега Владимир Зеленский. Однако, по мнению Трампа, это должно было произойти еще три месяца назад.

Но спустя пару дней президент США заявил, что его больше не интересуют переговоры с Путиным. К такому решению он пришел из-за того, что это не способствует решению конфликта.

Когда завершится конфликт

Сроки завершения конфликта будут напрямую зависеть от переговорного процесса, пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Несмотря на позицию США, страны продолжат контакты. Форматы взаимодействия при этом будут зависеть от достижения целей СВО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — пояснил он.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что сейчас достичь мира стало значительно труднее. Он сравнивает текущую ситуацию с тем временем, когда сам предлагал Зеленскому выйти на мирное соглашение. Тогда условия для прекращения огня были более благоприятными, уверен венгерский премьер. Отказ стал ошибкой, потому что сейчас ситуация усложнилась.

«Для заключения мира президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны провести личную встречу», — добавил Орбан.

На фоне этого ВСУ мобилизует свои ресурсы. Сейчас военнослужащими в стране могут быть мужчины старше 60 лет. Однако выполнение боевых задач в полном снаряжении требует выносливости и здоровья суставов, что является проблематичным для людей старшего возраста.

Кроме того, военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет.

«Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием: их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — говорится в заявлении Министерства обороны Украины. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы.

Спецпосланник Трампа, Стив Уиткофф, который скоро приедет в Россию, считает, что СВО может затянуться и закончиться после 2029 года.

«Я не очень доверяю подобным прогнозам, потому что при ведении боевых действий ситуация может меняться очень быстро и кардинально. Очень долго может быть такое вялое противостояние, а потом дела пойдут побыстрее, поживее. Я думаю, сейчас мы накопили и опыт, и необходимые силы, и средства для решительных наступлений на различных участках фронта», — сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как меняется ситуация на поле боя

Параллельно с этими обсуждениями практически в ежедневном режиме страны переживают налеты, а на СВО меняется линия фронта.

«Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная», — сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC, объясняя, что угроза сохраняется по всей линии фронта.

The Guardian поясняет, что так произошло из-за новой тактики ВС РФ. По их данным, Россия изменили схему применения БПЛА, увеличив их прорыв через ПВО с 5% весной до 15–20% летом.

Так, за неделю под удар на Украине попали сотни объектов в десятках районов. Среди пораженных целей оказались склады с боеприпасами и робототехническими комплексами, пункты размещения украинских военных и иностранных наемников, а также объекты транспортной инфраструктуры, используемые для обеспечения ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Например, атаковали порт в городе Очаков Николаевской области. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что с его помощью украинские подразделения попытались высадить десант на Тендровской косе.

Источник: «Яндекс Карты»

По пунктам дислокации украинских бригад в Харьковской области и ДНР наносили удары объемно-детонирующими и фугасными авиабомбами. Об атаках сообщало Минобороны РФ.

Россия всё это время тоже была под ударом. 26 июля дроны атаковали Северный Кавказ. Четыре БПЛА сбили в районе села Первомайского Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. А в Ингушетии, в селе Нижние Ачалуки, обломки дрона упали на жилой дом. Там пострадали женщина и трое детей.

Источник: Новости Севастополя / ВК

На следующий день, 27 июля, под ударом была Ленинградская область. Местные жители сообщали о громких взрывах и срабатывании системы оповещения в Ломоносовском, Петроградском районах и Токсово. Обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в Ломоносовском районе. В Гатчине и Войсковицком поселении обошлось без пострадавших и возгораний.

Из-за налета там закрывали воздушное пространство. Более 100 рейсов задержались в Пулково. Одним из тех, кому пришлось ждать вылета дольше положенного, оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он собирался вылетать в Санкт-Петербург для участия в учениях ВМФ, однако задержался из-за плана «Ковер».

Еще один сложный день выдался 31 июля. Ночью БПЛА летели над множеством регионов. Среди них Волгоградская область, где сбили 11 дронов.

«Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия», — рассказал глава области Андрей Бочаров.

Из-за этого также приостановили движение на участке Котельниково — Канальная, сообщили в РЖД. Несколько рейсов задержали. Но больше задержек было, когда атаковали Ростовскую область.

Это случилось 29 июля. На железнодорожной станции Сальска в момент ночной атаки БПЛА стоял пассажирский поезд, направлявшийся из Новокузнецка Кемеровской области в Кисловодск. Обломки беспилотника упали на соседние пути, а взрывной волной от них повредились окна стоящего рядом поезда. Другие дроны попали в цистерны с топливом и локомотив.

Главным событием на полях СВО стало взятие города Часов Яр в ДНР.

Источник: Яндекс Карты

Это один из ключевых городов в республике, потому что являлся для ВСУ ключевым транспортным узлом, связывающим ДНР и Днепропетровскую области. Также из находящегося на возвышенности города можно было держать под огневым контролем ближайшие территории и прикрывать дороги на Константиновку (в 7 км) и Краматорск (в 25 км).

Предполагают, что теперь боевые действия перейдут в сторону Краматорска, считает военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Именно туда, вероятно, будут отступать ВСУ, отмечает военный эксперт Андрей Марочко.