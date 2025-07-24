«Позиции далеки друг от друга»: чем закончились третьи переговоры России и Украины

Источник: Александр Рюмин / ТАСС

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Стороны обсудили прекращение огня, обмен военными и гражданскими, возвращение украинских и российских детей на родину, а также встречу двух президентов. Подробнее о том, как прошли переговоры и чем они закончились, — в материале.

Где прошли переговоры

Стороны снова встретились в Стамбуле во дворце Чираган. Здесь же проходила вторая встреча 2 июня.

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Напомним, что в первый раз, 16 мая, переговоры прошли во дворце Долмабахче. В 2022 году представители России и Украины встречались в этом же месте.

Кто участвовал в переговорах

Турция вновь стала посредником на встрече России и Украины в Стамбуле. Анкару представляли глава МИД Хакан Фидан, глава разведки Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Метин Гюрак.

Источник: Александр Рюмин / ТАСС

Состав российской делегации не изменился с первого раунда переговоров. Главой группы снова стал помощник президента Владимир Мединский. Также Россию представляли замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Источник: Александр Рюмин / ТАСС

До утверждения даты третьей встречи Владимир Зеленский вновь изменил состав делегации. Число участников украинской переговорной группы увеличилось с 12 до 14 человек. В обновленный состав вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщила «Комсомольская правда».

Как и прежде, делегацию от Украины возглавил экс-министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров. Именно он на прошлой неделе заявил, что Москве и Киеву пора приступить к третьему раунду переговоров.

Что обсуждалось на встрече

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все договорённости по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Однако он отметил, что стороны долго обсуждали меморандумы, которые передали друг другу в прошлый раз.

«Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — отметил Мединский.

Среди новых инициатив делегация РФ предложила Украине создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Киев согласился рассмотреть эту идею.

Еще одно предложение российской делегации — временные перемирия по 24 или 48 часов для спасения раненных и вывоза погибших. По словам Рустема Умерова, Украина же настаивает на полном прекращении огня.

Стороны также договорились провести обмен военнопленными по формуле 1200 на 1200 человек. Кроме того, Россия предложила передать Украине еще 3000 тел солдат ВСУ.

Также на переговорах обсуждалось возвращение гражданских лиц и детей. Мединский заявил, что около 30 жителей Курской области, вывезенные ВСУ на Украину, все еще не вернулись в Россию. Дипломат добавил, что РФ готова их обменять на военных ВСУ.

В ходе прошлого раунда переговоров стороны передали друг списки детей, которых необходимо вернуть на родину.

«Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных из Украины. Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то эти дети будут возвращаться домой», — заявил Мединский.

По его словам, также большая часть детей из этого списка никогда не была в России, а еще 50 фамилий оказались взрослыми.

Что будет дальше

На переговорах вновь обсуждалась встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев предложил организовать встречу президентов России и Украины при участии Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа. Об этом пишет РБК Украина.

Владимир Мединский на предложение ответил, что для встречи нужно предварительно проработать условия соглашения и темы обсуждения.

«На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать», — заявил дипломат.

По его словам, Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. Однако предварительная дата встречи пока не обсуждалась.