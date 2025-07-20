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Политика Украина предложила России новый раунд переговоров: когда планируют встречу

Украина предложила России новый раунд переговоров: когда планируют встречу

В российской переговорной группе этот факт подтвердили

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4 комментария
Российская сторона ждет, когда украинская сторона определит дату новой встречи | Источник: Murad Sezer / ReutersРоссийская сторона ждет, когда украинская сторона определит дату новой встречи | Источник: Murad Sezer / Reuters

Российская сторона ждет, когда украинская сторона определит дату новой встречи

Источник:

Murad Sezer / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп. Эту информацию в своем Telegram-канале опубликовал Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе», — заявил Зеленский в видеообращении.

В российской переговорной группе подтвердили, что такое предложение поступило от украинской стороны, передает РИА Новости. Отмечается, что российская сторона не раз заявляла о продолжении контактов. Представители РФ уверены, что сигналы из Киева позволяют рассчитывать, что скоро появится дата очередного раунда переговоров.

Москва и Киев провели уже два раунда прямых переговоров. Встречи между делегациями прошли в Стамбуле.

Во время второго раунда страны договорились об обмене пленными. Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Еще стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

Недавно президент США Дональд Трамп сделал «важное заявление» по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он дал странам 50 дней.

Каждую неделю мы рассказываем о ключевых событиях, произошедших на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Стамбул Украина Россия СВО
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Комментарии
4
Гость
1 час
раньше царьки посылали строить пирамиды, китайские стены, освобождали Гроб Господень, итд смысл не поменялся оптимизировать активных и молодых для обеспечения стабильности своей власти и жизни
Гость
1 час
Поскорее бы мир во всем мире.
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