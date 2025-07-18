Переговоры застыли в мертвой точке, пока на Украине идут массовые перестановки: главное об СВО за неделю

Бывший глава Минобороны Рустем Умеров стал секретарем СНБО, а на его место назначили экс-премьера Дениса Шмыгаля Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Практически в ежедневном режиме Россия и Украина обмениваются ударами беспилотниками или ракетами. Мир ожидает нового раунда переговоров, который откладывается уже второй месяц. Президент США Дональд Трамп мечется между ролью миротворца и спонсора Киева.

Уследить за всем происходящим сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем в одном материале главные события об СВО и политических разговорах вокруг этого.

Страны обмениваются ударами

В среднем ВСУ наносят по 400 ударов в сутки по разным субъектам России. С такими подсчетами выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«На протяжении всей недели сохранялся крайне высокий уровень интенсивности ударов ВСУ по гражданским объектам. В среднем он достигал 400 прилетов в сутки. <…> Совершена целая серия ударов по производственным предприятиям, гражданским учреждениям, жилью, гражданскому транспорту, системам энерго- и газоснабжения», — сказал он ТАСС.

Одна из самых массивных атак прошла в ночь на 17 июля. Больше 100 беспилотников летели на 12 регионов России. Наибольшее число из них — на Брянскую (43) и Курскую (38) области. В Белгороде сбили пять дронов, но они повредили жилые дома, один из местных жителей скончался, многие пострадали.

Тяжело та ночь прошла и в Воронеже. Фрагмент одного из беспилотников попал в многоквартирный дом, где пострадали дети.

«Юноши с травмами головы и ссадинами госпитализированы, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Помимо этого под удар попал один из детских садов. Всего во время ночной атаки пострадали 16 человек, 15 из них ранены, в том числе один подросток.

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Ранее, 13 июля, ракетную опасность объявляли в Краснодарском крае. По данным МЧС России, угроза падения ракет затронула всю территорию региона, включая Черноморское побережье. Жителей и отдыхающих призвали укрыться в подвалах.

Президент США Дональд Трамп при этом потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского не наносить удары по Москве. Таким образом республиканец хочет сбавить градус, чтобы потом президент России Владимир Путин пошел на соглашение о прекращении огня.

Беспилотники используются и на полях СВО. Как отмечает The Wall Street Journal, их массовое применение стало ключевым фактором, изменившим динамику боевых действий. Сотни FPV-дронов обеих стран патрулируют небо, выполняя задачи от доставки боеприпасов до точечных ударов по технике и живой силе. Они становятся основным средством противодействия из-за низкой стоимости и высокой скорости, которая усложняет перехват. Из-за этих дронов обеим сторонам гораздо сложнее прорываться вперед.

С российской стороны беспилотники также летят вглубь Украины. На этой неделе ВС РФ наносили множество целенаправленных ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Как пояснил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, это новая тактика. С помощью нее пытаются сорвать мобилизацию граждан. За последнее время удары пришлись по ТЦК в Полтаве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге.

Украина ждет нового оружия

Трамп заинтриговал всех в конце прошлой недели, анонсировав «важное заявление» по России, которое он сделает 14 июля. В этот день он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и сказал противоречивые вещи.

«Мы очень-очень недовольны ими (российской стороной — прим. ред.) и введем очень жесткие пошлины, если сделки (о прекращении огня — прим. ред.) не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами, — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. — Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад».

Несмотря на ожидания президента США о скорейшем завершении конфликта он пошел и на другой шаг. Оказалось, что Штаты, НАТО и ЕС договорились о новых поставках вооружения для Украины. Все расходы на это лягут на Европейский союз.

Помимо обычных ракет они поставят на Украину ракетные комплексы Patriot. В состав поставок могут войти также крылатые ракеты JASSM.

JASSM — это американская крылатая высокоточная ракета класса «воздух — земля». В зависимости от модификации она может поражать цель на дальности от 370 км до 1800 км. Первоначально предназначалась для стратегического бомбардировщика B-1B Lancer. Впоследствии интегрирована в состав бортового вооружения бомбардировщиков B-2 Spirit и B-52H Stratofortress, а также истребителей F-16 и F-15E.

Однако предоставление дополнительной военной помощи Киеву и введение нового пакета санкций вряд ли серьезно что-то поменяет. Во-первых, запаса представляемых ракет хватит лишь на восемь дней, как отметил экс-советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Во-вторых, у Украины нет столько специалистов, чтобы управлять 17-ю комплексами Patriot, сказал американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

«Кроме того, неизвестно, какие установки они получат, это могут быть устаревшие комплексы, они ничего не сделают российским ракетам. <…> Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти», — заявил он.

Европа тоже не стала скрывать разочарования заявлением Трампа. Особенно сильно там сетуют на санкции, которые американский лидер собирается принять. Издание Spiegel уверено, что прямые тарифы не слишком повлияли бы на российскую экономику.

Кроме того, далеко не все страны хотят возмещать Штатам стоимость вооружений. От этого уже отказались Франция, Италия, Венгрия и Чехия. Но Германия и Великобритания наоборот нацелены пойти не только на этот шаг, но и поставить собственные дальнобойные вооружения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что поставки будут осуществлены в рамках промышленного сотрудничества между странами.

Новый способ получить американское оружие придумал и Зеленский. Он предложил Трампу «мегасделку», по которой Вашингтону нужно приобрести украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у США иные виды вооружений. Президент Украины считает, что дроны необходимы США, так как они способны преодолевать российскую оборону, уничтожать тяжелые бомбардировщики и поражать цели на расстоянии до 1280 километров. Он также отметил готовность сотрудничать не только с США, но и с европейскими странами, среди которых Дания, Норвегия и Германия.

Переговоры России и Украины застыли в мертвой точке

МИД России хочет понять, почему Трамп дал России и Украине именно 50 дней на прекращение огня. Вместо этого ультиматума в Кремле призвали надавить на Украину для организации нового раунда переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к третьей встрече.

На ней стороны должны обсудить проекты меморандумов по завершению конфликта, которые передали друг другу на прошлых переговорах. Правда они существенно различаются по своим основным положениям, отметил глава МИД Сергей Лавров.

«Несмотря на диаметрально противоположные позиции, в апреле 2022 года в Стамбуле удалось ведь договориться о развязке — не просто о прекращении огня, а о принципах урегулирования, которые были предложены Украиной и которые устраивали Российскую Федерацию. <…> Это просто в качестве примера того, что при всех несовпадающих, противоречащих друг другу позициях всегда есть возможность для разговора», — сказал министр.

Его украинский коллега Андрей Сибига утверждает, что Киев тоже готов к третьему раунду переговоров «в любое время и в любом месте», но ключевым условием для них является обсуждение перемирия: «Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить». Только после этого Украина готова обсуждать остальные аспекты.

Российской же стороне важно, чтобы Киев не отказался от ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.