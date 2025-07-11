Трамп резко поменял свою позицию по Украине, которая рискует остаться без нового оружия из-за Польши: главное об СВО за неделю

За неделю Россия освободила четыре населенных пункта Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В США заявили о возобновлении военных поставок Киеву, а также рассчитывают убедить некоторых своих союзников по НАТО передать часть имеющихся у них зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Президент Польши Анджей Дуда собирается закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является ключевым логистическим хабом для поставок западной военной помощи Киеву. Украинский лидер Владимир Зеленский вводит новые санкции против России, а глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с госсекретарем США Марко Рубио.

Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Сотни беспилотников атаковали Россию за прошедшую неделю. Не обошлось без жертв и пострадавших.

Самая крупная атака пришлась в ночь на 8 июля. Тогда силы ПВО сбили 202 беспилотника.

Уже на следующий день ВСУ совершили новую атаку, при которой беспилотники прилетели на городской пляж в Курске. Тогда погибли три человека, еще шесть получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн. Всех пострадавших доставили в больницу.

Во время этой атаки пятилетний ребенок пытался закрыть собой маму, чтобы спасти ей жизнь. Мальчик получил сильные ожоги, его срочно доставили в больницу. Чтобы спасти ему жизнь, ребенка решили направить на лечение в Москву, но при транспортировке он умер. В семье он был единственным.

Жители Курска скорбят по пятилетнему Толе Источник: RT на русском / Telegram

Тогда же атаковали Рыльск. Удар пришелся на корпус Центральной городской больницы, здание скорой помощи и ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали два человека.

Последствия атаки Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Пострадавшим оказали необходимую помощь Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Врио губернатора рассказал об атаке Источник: Александр Хинштейн / Telegram

10 июля во время атаки украинских беспилотников в Белгородской области погиб один человек, а также ранило еще одного мужчину. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В интервью ТАСС он рассказал, сколько домов за все время спецоперации обстреляли в приграничье.

«Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления, мы посчитали, какое количество денег нужно на восстановление дорог», — рассказал Гладков.

О том, что в регионе уже удалось восстановить и какую помощь после атак получают пострадавшие, мы рассказали в отдельном материале.

В ночь на 11 июля ПВО в небе над российскими регионами уничтожили 155 украинских беспилотников. Еще четыре дрона сбили утром. Во время этой атаки погибли три человека — жители Курской, Липецкой и Тульской областей.

В ответ на атаки на этой неделе Россия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», поразив военные объекты на Украине: ТЦК (военкоматы) ВСУ, предприятие по сборке и места хранения ударных беспилотников и военные аэродромы. Также за эту неделю российские войска освободили четыре населенных пункта: Бессаловку в Сумской области, Дачное в Днепропетровской области, Зеленая Долина и Толстое в ДНР.

Поставки оружия Киеву

На этой неделе спецпосланник президента США Кит Келлог намерен встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, после которой должна состояться встреча в Киеве. Келлог планирует обсудить вопросы восстановления Украины и увеличения поставок оборонительного оружия Киеву. Еще об этом упоминал американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Associated Press.

До этого Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократили. Газета Wall Street Journal сообщает, что на этой неделе глава Белого дома провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал, что отправит стране столько военной помощи, сколько сможет. Еще Трамп уточнил, что не отдавал приказа поставить на паузу отправку ВСУ отдельных видов вооружений.

Позже Axios опубликовала информацию о том, что президент США заявил о немедленной отправке на Украину десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Издание отмечает, что это значительно меньше, чем было запланировано в замороженной ранее поставке. Трамп пообещал помочь найти и другие варианты снабжения. Также, по информации портала, американский лидер во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предлагал ему продать Киеву одну из батарей Patriot.

Примечательно, что восстановление поставок оружия не говорит о полной поддержке Трампом Украины. Отмечается, что речь идет о «восстановлении статуса-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно». При этом издание The Economist напомнило, что Трамп не брал новых обязательств по поставке оружия Киеву.

Reuters сообщает, что американский лидер планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято.

Однако с поставками вооружения на Украину могут возникнуть проблемы, потому как президент Польши Анджей Дуда заявил, что собирается закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является ключевым логистическим хабом для поставок западной военной помощи в Киев. Он также отметил, что страны НАТО и Украина ошибочно считают, что хаб в Жешуве и польские дороги находятся в их распоряжении.

«Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — сказал Дуда в интервью нескольким польским YouTube-каналам.

В таком случае союзникам по НАТО придется искать альтернативные маршруты доставки помощи. Например, морским путем или с помощью авиации, а также сбрасывать грузы на парашютах.

Будущее мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп, несмотря на возобновление оружейных поставок Киеву, засомневался, сможет ли прекратить боевые действия на Украине. Он заявил, что хотел бы урегулировать российско-украинский конфликт, но в этот раз не стал гарантировать, что это произойдет. Однако этот вопрос до сих пор остается для него приоритетом, передает Politico.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — заявил он телеканалу NBC News.

При этом американский лидер отказался раскрыть подробности своего заявления.

Тем временем президент России Владимир Путин выразил готовность к урегулированию конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в мирном соглашении по урегулированию конфликта должны быть прописаны демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, а также возврат активов.

Вопрос урегулирования он обсудил с госсекретарем США Марко Рубио. На встрече Лавров подтвердил позицию РФ по этому вопросу, о которой ранее заявлял Владимир Путин.

На встрече Рубио отметил, что США хотят видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения конфликта между Россией и Украиной. Он напомнил, что администрация Белого дома рассчитывает убедить своих союзников по НАТО, включая Испанию и Германию, передать часть имеющихся у них зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.

«Мы творчески ищем возможность предоставить им [Украине] эти оборонительные вооружения, в которых они нуждаются. Это, конечно, не поможет им при ударах беспилотниками. Чтобы их сбить, требуется совсем иной метод, но это поможет им при ракетных ударах, которые мы видим. И это оборонительные вооружения», — сказал Рубио на встрече с Лавровым.

Также во время встречи политики обсудили новый подход к урегулированию на Украине. Однако Лавров не стал комментировать информацию об этом.

Встреча Лаврова и Рубио продолжалась 50 минут. Госсекретарь отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания украинского конфликта. Но, несмотря на это, Штаты намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

В диалог между США и РФ не верят в Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны, передает Reuters. Еще он пообещал продолжать поддерживать Украину.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.

«Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза… В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков и производитель боевых роботов ООО „Гумыч“», — говорится в сообщении.