США приостановили переговоры с Россией

Первая встреча прошла в Саудовской Аравии в феврале Источник: МИД России / Telegram











США приостановили переговорный процесс с Россией. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу», — пояснил он текущую ситуацию.

О новой встрече должны договориться Госдепартамент США и МИД России.

«Пока вопрос несколько подвис», — сказал Юрий Ушаков.

По теме высказались также и во внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что США взяли паузу в продолжении контактов об «устранении внешних раздражителей».

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — выразила она надежду.