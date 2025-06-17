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Политика Переговоры России и США США приостановили переговоры с Россией

США приостановили переговоры с Россией

Новая встреча сторон сорвалась

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12 комментариев
Первая встреча прошла в Саудовской Аравии в феврале | Источник: МИД России / TelegramПервая встреча прошла в Саудовской Аравии в феврале | Источник: МИД России / Telegram

Первая встреча прошла в Саудовской Аравии в феврале

Источник:

МИД России / Telegram

США приостановили переговорный процесс с Россией. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу», — пояснил он текущую ситуацию.

О новой встрече должны договориться Госдепартамент США и МИД России.

«Пока вопрос несколько подвис», — сказал Юрий Ушаков.

По теме высказались также и во внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что США взяли паузу в продолжении контактов об «устранении внешних раздражителей».

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — выразила она надежду.

Первая встреча делегаций России и США прошла 18 февраля в Саудовской Аравии. После этого контакты стали постоянными. На них страны обсуждают множество аспектов: от конфискованной дипсобственности до санкционного давления. В частности, Россия ждёт возобновления авиасообщения между странами. Больше новостей о взаимоотношениях между Россией и США и переговорном процессе мы собираем на отдельной странице.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и США Юрий Ушаков Мария Захарова
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Комментарии
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Гость
7 часов
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6 часов
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