США приостановили переговоры с Россией

США приостановили переговорный процесс с Россией. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«В начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу», — пояснил он текущую ситуацию.
О новой встрече должны договориться Госдепартамент США и МИД России.
«Пока вопрос несколько подвис», — сказал Юрий Ушаков.
По теме высказались также и во внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что США взяли паузу в продолжении контактов об «устранении внешних раздражителей».
«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — выразила она надежду.
Первая встреча делегаций России и США прошла 18 февраля в Саудовской Аравии. После этого контакты стали постоянными. На них страны обсуждают множество аспектов: от конфискованной дипсобственности до санкционного давления. В частности, Россия ждёт возобновления авиасообщения между странами. Больше новостей о взаимоотношениях между Россией и США и переговорном процессе мы собираем на отдельной странице.