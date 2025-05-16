МИД Турции раскрыл, во сколько начнется встреча России и Украины

Страны должны были встретиться еще вчера Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции пройдет в Стамбуле сегодня. Ее начало намечено на 12:30 (мск). Об этом сообщил МИД страны.

Сначала украинская делегация проведет трехстороннюю встречу с представителями Турции и США. Она начнется в 10:45 (мск), сообщает Anadolu. Эту же информацию подтверждает МИД Турции.

Предполагается, что переговоры Украины с американской и турецкой делегацией продлятся не больше двух часов, так как уже на 12:30 (мск) запланировано начало следующей встречи. На ней встретятся представители России, Украины и Турции. Последние будут выступать посредниками в прямых переговорах, которые были прерваны там же три года назад.

Российская делегация ждет представителей Киева со вчерашнего утра. Встреча сорвалась в назначенный день, 15 мая, из-за того что украинская делегация сначала отправилась в Анкару, где провела переговоры на высшем уровне с Турцией. В них принимали участие президенты двух стран — Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Украинская делегация прилетела в Стамбул только под вечер 15 мая. Вместо встречи с ними в итоге представители Москвы собрались с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. После этого главный переговорщик от России Владимир Мединский объявил, что будет ждать Украину за столом переговоров с 10:00 (мск) 16 мая.