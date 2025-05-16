НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 753мм 51%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,31
EUR 90,10
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Обмеление Волги
Как изменится погода
В Ярославль привезли мощи
Коренные ярославцы в «Локомотиве»
Что с баром в центре
Когда отключат отопление
Политика Переговоры России и Украины МИД Турции раскрыл, во сколько начнется встреча России и Украины

МИД Турции раскрыл, во сколько начнется встреча России и Украины

Делегация из Киева решила сначала провести еще одну встречу с турецкой стороной

182
3 комментария
Страны должны были встретиться еще вчера | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаСтраны должны были встретиться еще вчера | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Страны должны были встретиться еще вчера

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции пройдет в Стамбуле сегодня. Ее начало намечено на 12:30 (мск). Об этом сообщил МИД страны.

Сначала украинская делегация проведет трехстороннюю встречу с представителями Турции и США. Она начнется в 10:45 (мск), сообщает Anadolu. Эту же информацию подтверждает МИД Турции.

Предполагается, что переговоры Украины с американской и турецкой делегацией продлятся не больше двух часов, так как уже на 12:30 (мск) запланировано начало следующей встречи. На ней встретятся представители России, Украины и Турции. Последние будут выступать посредниками в прямых переговорах, которые были прерваны там же три года назад.

Российская делегация ждет представителей Киева со вчерашнего утра. Встреча сорвалась в назначенный день, 15 мая, из-за того что украинская делегация сначала отправилась в Анкару, где провела переговоры на высшем уровне с Турцией. В них принимали участие президенты двух стран — Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Украинская делегация прилетела в Стамбул только под вечер 15 мая. Вместо встречи с ними в итоге представители Москвы собрались с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. После этого главный переговорщик от России Владимир Мединский объявил, что будет ждать Украину за столом переговоров с 10:00 (мск) 16 мая.

Еще больше новостей о переговорах двух стран можно найти в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине Турция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
32 минуты
такие дела с кандачка не делаются....зайдите на недельке....
Гость
29 минут
а тем временем в Крыму задымление и хлопки на складе бк
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление