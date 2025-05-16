НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

штиль.

 751мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,31
EUR 90,10
«Локомотив» в финале плей-офф
Обмеление Волги
Как изменится погода
В Ярославль привезли мощи
Коренные ярославцы в «Локомотиве»
Что с баром в центре
Где сделают фан-зону «Локомотива»
Когда отключат отопление
Продают гостиницу в центре
Политика Переговоры России и Украины Встречу переносили несколько раз. Итоги первого дня новых переговоров в Стамбуле

Встречу переносили несколько раз. Итоги первого дня новых переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины прибыли в Турцию 15 мая

209
Написать комментарий
Российская сторона предложила провести переговоры 16 мая | Источник: Сергей Карпухин / ТАССРоссийская сторона предложила провести переговоры 16 мая | Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Российская сторона предложила провести переговоры 16 мая

Источник:

Сергей Карпухин / ТАСС

Прямые переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако ни одна из сторон официально не объявила о точном времени переговоров. Обе делегации прибыли в Турцию, но так и не встретились — переговоры перенесли на пятницу, 16 мая.

Рассказываем об основных действиях и заявлениях России и Украины 15 мая.

Российская делегация почти сутки ожидает переговоры

От России главным переговорщиком стал помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая, где ждала начала переговоров, однако встреча несколько раз переносилась.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров — рано или поздно перейти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил журналистам Мединский.

О том, что Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вечером 15 мая российская делегация встретилась с главой МИД Турции Фиданом во дворце Долмабахче, где и должны пройти переговоры с Украиной. По словам Мединского, встреча прошла плодотворно — делегация РФ объяснила позицию Москвы.

После разговора с Фиданом, Мединский заявил, что российская делегация будет ждать украинскую с 10 утра 16 мая. По его словам, они должны прибыть на встречу.

Украинская делегация провела встречу с Эрдоганом

Днем 15 мая Владимир Зеленский прилетел в Турцию на встречу с президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Их переговоры продлились практически три часа.

После встречи с Эрдоганом украинский лидер уточнил, что не будет лично присутствовать на переговорах в Стамбуле, и пообещал направить свою делегацию. Состав украинской группы Зеленский официально утвердил вечером 15 мая. Всего в делегацию вошли 12 человек, а возглавил ее министр обороны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что на переговорах Украина намерена обсуждать прекращение огня, и признал, что Россия серьезно настроена на встречу. Также он подчеркнул, что не намерен идти на территориальные уступки в отношении Крыма:

«Мы не можем нарушать свою конституцию. Это украинская территория».

Однако президент отметил, что переговоры важны для всего мира, и неважно, как Россия и Украина друг к другу относятся.

Зеленский заявил, что его делегация задержится в Стамбуле на 16 мая, однако на призыв России начать переговоры с 10 утра ответа не дал.

Все новости о переговорах в Стамбуле мы собираем в одном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Переговоры Россия Украина СВО Турция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление