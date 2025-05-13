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Политика В российском МИД рассказали о единственной встрече Путина с Зеленским: о чем общались президенты

В российском МИД рассказали о единственной встрече Путина с Зеленским: о чем общались президенты

Во время той встречи не требовалось обсуждения продления Минских соглашений

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На саммите в Париже в 2019 году обсуждали выполнение Киевом минского «Комплекса мер» | Источник: Gao Jing / Xinhua / ZUMA На саммите в Париже в 2019 году обсуждали выполнение Киевом минского «Комплекса мер» | Источник: Gao Jing / Xinhua / ZUMA

На саммите в Париже в 2019 году обсуждали выполнение Киевом минского «Комплекса мер»

Источник:

Gao Jing / Xinhua / ZUMA

Первая и единственная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Подробности о том, что тогда обсуждали главы двух стран рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Глава МИД РФ подчеркнула, что обсуждения Минских соглашений в то время не было.

«Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года „Комплекс мер“ носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН», — рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава МИД отметила, что во время этой встречи продления Минских соглашений не требовалось. По словам Захаровой, на саммите в Париже в 2019 году обсуждались конкретные шаги, направленные на выполнение сторонами, особенно Киевом, конкретных положений минского «Комплекса мер», как и на предыдущих саммитах в 2015 и 2016 годах в Париже и Берлине.

Тогда эта встреча запомнилась «эпатажным переговорным ходом» украинского лидера. Тогда Зеленский потребовал исключить из согласованного сторонами итогового документа положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Однако позже сам не выполнил даже это требование.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Париж Владимир Путин Владимир Зеленский Минские соглашения Переговоры Россия Украина
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