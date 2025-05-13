В российском МИД рассказали о единственной встрече Путина с Зеленским: о чем общались президенты

На саммите в Париже в 2019 году обсуждали выполнение Киевом минского «Комплекса мер» Источник: Gao Jing / Xinhua / ZUMA











Первая и единственная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Подробности о том, что тогда обсуждали главы двух стран рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Глава МИД РФ подчеркнула, что обсуждения Минских соглашений в то время не было.

«Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года „Комплекс мер“ носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН», — рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава МИД отметила, что во время этой встречи продления Минских соглашений не требовалось. По словам Захаровой, на саммите в Париже в 2019 году обсуждались конкретные шаги, направленные на выполнение сторонами, особенно Киевом, конкретных положений минского «Комплекса мер», как и на предыдущих саммитах в 2015 и 2016 годах в Париже и Берлине.