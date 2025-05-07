Что опять не поделили Индия и Пакистан. Почему они снова воюют

Индо-пакистанский конфликт — один из самых продолжительных и опасных в мире Источник: Zuma











В ночь на 7 мая Индия нанесла серию высокоточных ударов по девяти объектам на территории Пакистана, включая военные лагеря и логистические узлы в районах Музаффарабада и Пенджаба. Эти события стали новым витком затяжного индо-пакистанского конфликта и вновь поставили под угрозу хрупкое равновесие между двумя ядерными державами.

Поводом для атаки стали события 22 апреля, когда Индия оказалась потрясена одним из самых кровавых терактов последнего десятилетия — в городе Пахалгам, расположенном в индийской части Кашмира, прогремел взрыв, унесший жизни 26 человек, среди которых были в основном мирные туристы. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с пакистанской организацией «Лашкар-е-Тайба», которую Индия давно обвиняет в подготовке боевиков на территории соседнего государства.

Индо-пакистанский конфликт — один из самых продолжительных и опасных в мире, корни которого уходят в 1947 год, когда Британская Индия была разделена на два независимых государства: Индию и Пакистан. Основной причиной раздела стали религиозные различия: Индия стала преимущественно индуистским государством, а Пакистан — мусульманским.

Кашмир

Главным яблоком раздора стали регионы Джамму и Кашмир. По плану раздела княжества имели право самостоятельно выбирать, к какому государству присоединиться. Махараджа Кашмира Хари Сингх, индуист, правящий мусульманским большинством, стремился сохранить независимость. Однако вторжение пакистанских племенных формирований в октябре 1947 года вынудило его обратиться за помощью к Индии. В обмен на военную поддержку он подписал Акт о присоединении, в соответствии с которым Кашмир стал частью Индии. Это и стало искрой, спровоцировавшей первую войну.

Индо-пакистанские войны

Первая индо-пакистанская война (1947–1948) началась после вторжения пакистанских боевиков в Кашмир и просьбы махараджи о присоединении к Индии. Индийские войска были переброшены в регион по воздуху и быстро заняли Сринагар. Однако бои продолжались почти год. Пакистанские силы, в том числе регулярная армия, контролировали западную часть Кашмира, а Индия — центральную и восточную. В итоге ООН предложила план прекращения огня и референдума, который так и не состоялся. Была установлена Линия контроля (LoC), зафиксировавшая фактическое разделение региона. Конфликт остался замороженным, обе страны продолжили претендовать на весь Кашмир.

Вторая индо-пакистанская война (1965) началась с операции «Гибралтар» — скрытного проникновения вооруженных боевиков на территорию индийского Кашмира для организации восстания. Восстание не получило поддержки. Индия ответила контрнаступлением, захватила территорию в Лахорском направлении. Обе страны применяли авиацию и танки, потери были тяжелыми. Вмешательство СССР и США привело к переговорам в Ташкенте. Стороны согласились отвести войска и вернуться к довоенным позициям. Но доверие было подорвано, а антагонизм усилился.

Третья индо-пакистанская война (1971) имела предпосылки в виде дискриминации Восточного Пакистана (ныне Бангладеш) со стороны властей в Западном Пакистане. После победы оппозиции на выборах начались репрессии, повлекшие гуманитарную катастрофу и поток беженцев в Индию (более 10 млн человек). Индия предоставила убежище лидерам движения за независимость, а затем ввела войска в Восточный Пакистан. Пакистан в ответ атаковал индийские позиции в Панджабе и Кашмире. За 13 дней Индия разгромила пакистанскую армию, 90 тысяч военнослужащих попали в плен. Было провозглашено независимое государство Бангладеш. Эта война стала крупнейшим военным поражением Пакистана и закрепила за Индией статус региональной державы.

Каргильский конфликт (1999) произошел после ядерных испытаний 1998 года, когда обе стороны провозгласили себя ядерными державами. Казалось, что такой паритет станет сдерживающим фактором. Однако в 1999 году пакистанские войска и вооруженные боевики (в основном из «Сил спецназначения») заняли высоты вдоль линии контроля в районе Каргила. Индийская армия начала трудную операцию по вытеснению захватчиков с горных вершин. Потери с обеих сторон были высокими. Международное сообщество, включая США, решительно осудило Пакистан. В итоге Пакистан вывел силы под давлением США. Конфликт стал примером «войны под ядерным зонтиком» и показал опасность просчета в эскалации.

Что случилось сейчас в Индии и Пакистане

Современный виток конфликта начался 22 апреля 2025 года в Пахалгаме (индийский Кашмир), где произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек, в основном индийские туристы. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», связанная с пакистанской группировкой «Лашкар-е-Тайба». Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов и 6 мая 2025 года нанесла ракетные удары по девяти объектам на территории Пакистана, включая районы Музаффарабада и Пенджаба. Пакистан отверг обвинения, назвав их бездоказательными, и заявил о готовности к ответным мерам, одновременно призывая к деэскалации.

Индийские СМИ и официальные лица подчеркивают необходимость решительных действий против терроризма. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Пакистан причастен к террористическим атакам в Индии и отказывается закрывать действующие на его территории лагеря по подготовке боевиков. Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что все спорные вопросы могут быть решены путем двусторонних переговоров в атмосфере, свободной от террора и насилия.

Пакистанские СМИ и официальные лица акцентируют внимание на необходимости мирного разрешения конфликта. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность начать переговоры с Индией о нормализации двусторонних отношений, подчеркнув, что война не является средством решения спорных вопросов между странами. Однако он также заявил, что до тех пор, пока Индия не прекратит свои действия в Кашмире, справедливый и прочный мир останется недостижимым.

Вода

Водный вопрос является одной из самых скрытых, но критически важных составляющих конфликта между Индией и Пакистаном, напрямую затрагивая продовольственную и энергетическую безопасность обеих стран. В центре спора — реки Инд, Джелам, Ченаб, Рави, Биас и Сатледж, которые берут начало в Гималаях, протекают через Индию и далее в Пакистан. Их использование регулируется индо-пакистанским договором о водах, подписанным при посредничестве Всемирного банка в 1960 году.

По условиям соглашения, три восточные реки (Рави, Биас и Сатледж) отошли Индии, а три западные (Инд, Джелам и Ченаб) — Пакистану. Однако Индия имеет право на «непотребительское» использование вод западных рек: для ирригации, энергетики и транспорта.

В последние годы Пакистан всё чаще обвиняет Индию в нарушении договора и строительстве плотин и ГЭС, таких как «Кишанганга» и «Ратле» в Кашмире, утверждая, что эти проекты угрожают водоснабжению страны и могут быть использованы как политический рычаг давления. Индия, в свою очередь, утверждает, что соблюдает договор, а проекты находятся в рамках технически допустимого.

Особенно остро проблема встает в периоды засухи или напряженности в отношениях: так, после теракта в Ури в 2016 году премьер-министр Нарендра Моди заявил, что «вода и кровь не могут течь вместе», дав понять, что Индия может пересмотреть водные обязательства. Учитывая, что около 90% пакистанского сельского хозяйства зависит от ирригации с вод рек, поступающих из Индии, водная безопасность становится для Исламабада вопросом национального выживания. Многие аналитики считают, что именно вода, а не Кашмир, может стать поводом для следующего масштабного конфликта.

После теракта в Пахалгаме в начале мая Индия официально приостановила действие Договора о водах Инда 1960 года.

В рамках этого шага Индия начала перекрытие потока воды по реке Ченаб, что привело к значительному снижению водоснабжения в Пакистане, особенно в сельскохозяйственных районах, где водоснабжение сократилось на 90%. Пакистан расценил эти действия как акт агрессии и предупредил, что любое вмешательство в водный поток будет рассматриваться как акт войны.

В ответ Пакистан приостановил ключевые соглашения с Индией и выразил обеспокоенность возможным гуманитарным кризисом из-за нехватки воды. Эскалация конфликта вокруг водных ресурсов добавила новый опасный элемент в и без того напряженные отношения между двумя ядерными державами.

У кого сильнее армия

Сравнение военных потенциалов двух стран показывает значительное превосходство Индии. Индия имеет около 1,4 миллиона активных военнослужащих и 1,15 миллиона резервистов, в то время как Пакистан располагает 654 тысячами активных военнослужащих и 550 тысячами резервистов. По данным ArmedForces, Индия также превосходит Пакистан по количеству танков (4215 против 3742), бронетехники (8600 против 8710), артиллерии (4339 против 6308), боевых самолетов (2659 против 1531) и вертолетов (1194 против 400). Однако Пакистан имеет больше самоходной артиллерии (1225 против 100) и реактивной артиллерии (1738 против 700).

В ядерной сфере обе страны обладают значительными арсеналами. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Пакистан имеет от 140 до 150 ядерных боеголовок, а Индия — от 130 до 140. Обе страны обладают баллистическими ракетами, способными доставлять ядерные заряды на значительные расстояния. Индия имеет ракеты Agni-3 с дальностью от 3000 до 5000 км, а Пакистан — ракеты Shaheen-2 с дальностью до 2000 км, подсчитывала Al Jazeera.

У кого сильнее экономика

В экономическом плане Индия значительно превосходит Пакистан. По данным на 2025 год, ВВП Индии составляет $4,19 трлн (номинальный) и $17,65 трлн (по паритету покупательной способности), в то время как ВВП Пакистана — $374,6 млрд (номинальный) и $1,58 трлн (по ППС). Население Индии превышает 1,4 миллиарда человек, тогда как в Пакистане проживает около 254 миллионов.