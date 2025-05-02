США сказали, что выйдут из переговоров — но тут же передумали. Главное о России и Украине

Чиновники США также говорят о возможном экономическом давлении на Россию Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В Госдепартаменте США заявили, что больше не будут посредниками в переговорах между Украиной и Россией. Затем, впрочем, сменили риторику — и сказали, что пока что будут. Собрали подробности о ключевых заявлениях дипломатов.

«Госсекретарь [Марко Рубио] дал понять, что, хотя наш стиль изменится, методология нашего вклада в этот вопрос изменится, мы не будем посредниками. <…> Хотя мы по-прежнему уверенно привержены этому и будем помогать и делать всё, что мы можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы быть посредниками на встречах», — сказала руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Она отметила, что вопросом урегулирования конфликта должны заниматься только Россия и Украина.

«Именно сейчас они должны представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться. Это будет зависеть от них», — цитирует Брюс ТАСС.

Однако позже в Госдепе пояснили, что США всё же пока продолжают посредничать. Это изменится, только если американцы не увидят прогресса.

Кроме того, как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico, в Белом доме нет единства относительно дальнейших шагов после заключения с Киевом сделки по недрам. Один из источников издания указал, что следующим пунктом могут стать новые санкции против России.

О возможном экономическом воздействии на Россию пишет и Bloomberg. По данным агентства, американские чиновники уже подготовили несколько вариантов. Однако Дональд Трамп пока не принял решения, поскольку «дипломатические усилия продолжаются».