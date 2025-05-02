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Политика Переговоры России и США США сказали, что выйдут из переговоров — но тут же передумали. Главное о России и Украине

США сказали, что выйдут из переговоров — но тут же передумали. Главное о России и Украине

Собрали противоречивые заявления американских дипломатов

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1 комментарий
Чиновники США также говорят о возможном экономическом давлении на Россию | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЧиновники США также говорят о возможном экономическом давлении на Россию | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Чиновники США также говорят о возможном экономическом давлении на Россию

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В Госдепартаменте США заявили, что больше не будут посредниками в переговорах между Украиной и Россией. Затем, впрочем, сменили риторику — и сказали, что пока что будут. Собрали подробности о ключевых заявлениях дипломатов.

«Госсекретарь [Марко Рубио] дал понять, что, хотя наш стиль изменится, методология нашего вклада в этот вопрос изменится, мы не будем посредниками. <…> Хотя мы по-прежнему уверенно привержены этому и будем помогать и делать всё, что мы можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы быть посредниками на встречах», — сказала руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Она отметила, что вопросом урегулирования конфликта должны заниматься только Россия и Украина.

«Именно сейчас они должны представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться. Это будет зависеть от них», — цитирует Брюс ТАСС.

Однако позже в Госдепе пояснили, что США всё же пока продолжают посредничать. Это изменится, только если американцы не увидят прогресса.

Кроме того, как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico, в Белом доме нет единства относительно дальнейших шагов после заключения с Киевом сделки по недрам. Один из источников издания указал, что следующим пунктом могут стать новые санкции против России.

О возможном экономическом воздействии на Россию пишет и Bloomberg. По данным агентства, американские чиновники уже подготовили несколько вариантов. Однако Дональд Трамп пока не принял решения, поскольку «дипломатические усилия продолжаются».

Напомним, 30 апреля Вашингтон и Киев подписали сделку по полезным ископаемым. Кроме того, Владимир Зеленский согласился на 22 условия для завершения конфликта с Россией. Среди них в том числе условие частично признать территориальные требования.

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Комментарии
1
Гость
25 минут
Установлена новая "крыша". Не согласные с условиями будут иметь дело с новой "крышей". А по мелочам сами договаривайтесь. "Крышу" не беспокойте по мелочам. Вот и весь смысл сделки.
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