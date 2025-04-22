В Ярославской области сменился министр лесного хозяйства

Ирина Гукасян занимала пост и. о. министра лесного хозяйства и природопользования ЯО Источник: правительство Ярославской области











Исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян покинула свой пост. На ее место пришла Наталия Милкина, которая ранее работала в должности заместителя министра.

«Ирина Владимировна Гукасян покинула Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области по собственному желанию», — сообщили 76.RU в правительстве Ярославской области.

Напомним, Ирина Гукасян была назначена на руководящую должность в сентябре 2024 года.

«Она имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере природоохраны. Занималась экологическим сопровождением объектов Олимпиады в Сочи и Крымского моста», — так тогда представил губернатор Михаил Евраев Ирину Гукасян.

Министерство возглавляет Наталия Милкина Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования ЯО











Ранее Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области возглавлял Дмитрий Пеньков. Он покинул свой пост осенью 2024 года.