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Политика В Ярославской области сменился министр лесного хозяйства

В Ярославской области сменился министр лесного хозяйства

Что об этом известно

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Ирина Гукасян занимала пост и.&nbsp;о. министра лесного хозяйства и природопользования ЯО | Источник: правительство Ярославской области Ирина Гукасян занимала пост и.&nbsp;о. министра лесного хозяйства и природопользования ЯО | Источник: правительство Ярославской области

Ирина Гукасян занимала пост и. о. министра лесного хозяйства и природопользования ЯО

Источник:

правительство Ярославской области

Исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян покинула свой пост. На ее место пришла Наталия Милкина, которая ранее работала в должности заместителя министра.

«Ирина Владимировна Гукасян покинула Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области по собственному желанию», — сообщили 76.RU в правительстве Ярославской области.

Напомним, Ирина Гукасян была назначена на руководящую должность в сентябре 2024 года.

«Она имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере природоохраны. Занималась экологическим сопровождением объектов Олимпиады в Сочи и Крымского моста», — так тогда представил губернатор Михаил Евраев Ирину Гукасян.

Министерство возглавляет Наталия Милкина | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования ЯО Министерство возглавляет Наталия Милкина | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования ЯО

Министерство возглавляет Наталия Милкина

Источник:

Министерство лесного хозяйства и природопользования ЯО

Ранее Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области возглавлял Дмитрий Пеньков. Он покинул свой пост осенью 2024 года.

В марте 2025 года в Ярославле сменились руководители филармонии и Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой — Ирина Тихомирова и Алина Соколова. Что о них известно — читайте в этом материале.

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