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Культура В Ярославле сменились руководители филармонии и известного культурного центра

В Ярославле сменились руководители филармонии и известного культурного центра

О кадровых перестановках сообщили власти

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1 комментарий
В Ярославле сменилось руководство у планетария и филармонии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сменилось руководство у планетария и филармонии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сменилось руководство у планетария и филармонии

Источник:

У двух популярных учреждениях культуры в Ярославле сменилось руководство. О назначениях сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ярославской области 26 марта.

«Директором филармонии стала Ирина Николаевна Тихомирова, вчера она была представлена коллективу. <…> Директором Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой назначена Алина Вячеславовна Соколова», — сообщили в пресс-службе Минкульта.

55-летняя Ирина Тихомирова работает в сфере культуры в Ярославской области с 1990 года, с 2016 года — на руководящих должностях. С 2020 года она руководила детской школой искусств имени Л. В. Собинова на Республиканской, а до этого, с 2016-го по 2020-й, детской школой искусств № 10 на улице Труфанова.

Ирина Тихомирова ранее возглавляла детские школы искусств | Источник: Министерство культуры Ярославской областиИрина Тихомирова ранее возглавляла детские школы искусств | Источник: Министерство культуры Ярославской области

Ирина Тихомирова ранее возглавляла детские школы искусств

Источник:

49-летняя Алина Соколова несколько лет пробыла в коллективе Центра имени Терешковой.

«Она работала в центре заведующей отделом и заместителем директора с 2010 года, последнее время исполняла обязанности директора», — указали в Минкульте.

Алина Соколова ранее исполняла обязанности директора Центра имени Терешковой | Источник: Министерство культуры Ярославской областиАлина Соколова ранее исполняла обязанности директора Центра имени Терешковой | Источник: Министерство культуры Ярославской области

Алина Соколова ранее исполняла обязанности директора Центра имени Терешковой

Источник:

Ранее стало известно, что директором Ярославского музея-заповедника назначили руководителя Ярославского художественного музея Аллу Хатюхину.

ПО ТЕМЕ
Планетарий Филармония Культура Кадровые перестановки
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Комментарии
1
Гость
58 минут
Про Филармонию могли бы и не писать, там что ни год - то новый Федот !
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