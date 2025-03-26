В Ярославле сменились руководители филармонии и известного культурного центра

В Ярославле сменилось руководство у планетария и филармонии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У двух популярных учреждениях культуры в Ярославле сменилось руководство. О назначениях сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ярославской области 26 марта.

«Директором филармонии стала Ирина Николаевна Тихомирова, вчера она была представлена коллективу. <…> Директором Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой назначена Алина Вячеславовна Соколова», — сообщили в пресс-службе Минкульта.

55-летняя Ирина Тихомирова работает в сфере культуры в Ярославской области с 1990 года, с 2016 года — на руководящих должностях. С 2020 года она руководила детской школой искусств имени Л. В. Собинова на Республиканской, а до этого, с 2016-го по 2020-й, детской школой искусств № 10 на улице Труфанова.

Ирина Тихомирова ранее возглавляла детские школы искусств Источник: Министерство культуры Ярославской области

49-летняя Алина Соколова несколько лет пробыла в коллективе Центра имени Терешковой.

«Она работала в центре заведующей отделом и заместителем директора с 2010 года, последнее время исполняла обязанности директора», — указали в Минкульте.

Алина Соколова ранее исполняла обязанности директора Центра имени Терешковой Источник: Министерство культуры Ярославской области









