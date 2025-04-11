В Санкт-Петербурге готовятся к встрече Путина со спецпосланником Трампа: что будут обсуждать

Путин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин сегодня встретится со спецпосланником своего коллеги из США Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ожидать от этих переговоров.

«Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ [президенту США Дональду] Трампу», — рассказал Песков.

Однако прорывных результатов от этой встречи ждать не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ. Стороны просто продолжают скрупулезную работу и доводят свои позиции друг до друга. В частности, это возможность для РФ передать свои озабоченности Трампу. Песков не исключил, что Путин будет обсуждать будущую встречу с американским лидером.

Уиткофф прилетел в Россию 11 апреля. Он уже успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.