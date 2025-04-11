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Политика Переговоры России и США В Санкт-Петербурге готовятся к встрече Путина со спецпосланником Трампа: что будут обсуждать

В Санкт-Петербурге готовятся к встрече Путина со спецпосланником Трампа: что будут обсуждать

В России считают, что это шанс рассказать о своих переживаниях

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7 комментариев
Путин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин сегодня встретится со спецпосланником своего коллеги из США Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ожидать от этих переговоров.

«Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ [президенту США Дональду] Трампу», — рассказал Песков.

Однако прорывных результатов от этой встречи ждать не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ. Стороны просто продолжают скрупулезную работу и доводят свои позиции друг до друга. В частности, это возможность для РФ передать свои озабоченности Трампу. Песков не исключил, что Путин будет обсуждать будущую встречу с американским лидером. 

Уиткофф прилетел в Россию 11 апреля. Он уже успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Уиткофф уже прилетал в Россию 13 марта. Песков тогда рассказал, что cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне информацию по Украине, а российский президент через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для американского лидера.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Стив Уиткофф Переговоры Санкт-Петербург Встреча
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Комментарии
7
Гость
11 апреля, 16:32
Сопли опять будут жевать с важным взглядом друг на друга.
Гость
11 апреля, 16:40
К царю холопа прислали с челобитной
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