Зеленский готовится к прекращению конфликта, а Трамп диктует сроки: главное об СВО за неделю

Глава Украины предполагает, что конфликт прекратится в ближайшие недели или месяцы Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











На этой неделе между Россией, США и Украиной не было активных обсуждений по поводу окончания конфликта. Несмотря на это, каждая сторона спрогнозировала, когда это случится. Пока этого не произошло, Россия и Украина обмениваются воздушными ударами и ведут бои на земле. Подробнее об этом — в материале.

Частичное прекращение огня

Россия и Украина на прошлой неделе договорились о прекращении ударов по энергообъектам. Мораторий ввели на 30 дней. Однако что на прошлой неделе, что на этой атаки продолжаются.

«Россия может констатировать отсутствие контроля руководством страны (Украины. — Прим. ред.) за вооруженными силами, которые как минимум не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны РФ в понедельник подтвердило продолжение атак на российские энергообъекты. Так, 30 марта украинский артобстрел повредил объект «Брянскэнерго», из-за этого оборвались провода и отключились высоковольтные линии, прекратилось энергоснабжение в нескольких районах. 1, 2 и 3 апреля ВСУ осуществили еще восемь атак. В результате этих налетов тысячи людей остались без света.

О нарушении договоренностей со стороны Украины глава МО РФ Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину на заседании Совета Безопасности. Список объектов, которые были атакованы за это время, Россия передала также помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтсу, госсекретарю Штатов Марко Рубио, а также представителям в ООН и ОБСЕ.

Взаимные атаки

Воздушные атаки ведутся не только по энергообъектам. Зачастую от них страдают обычные люди. Так, 30-го числа один из дронов прилетел в населенный пункт Ивановская Лисица, что находится в Грайворонском районе. От удара пострадал Вячеслав Радченко, занимающий должности секретаря совета безопасности и заместителя руководителя местной администрации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самая крупная атака прошла в ночь с 3 на 4 апреля. Под удар попали восемь приграничных регионов, а также Азовское море, Подмосковье и Ростовская область.

«За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В Липецкой области повреждения получили три частных дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В Ростовской области беспилотники сбили на подлете к Таганрогу. Сложнее ситуация в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, два жителя поселка Белая Березка Трубчевского района получили ранения, один из них скончался в больнице. От сброса взрывного устройства пострадали многоквартирные дома и автомобили.

Кроме дронов, на Россию летят и американские ракеты HIMARS. Причем, как отмечает американская газета The New York Times, США осуществляют прямую координацию таких ударов по позициям российских войск. Помимо предоставления Украине разведданных, американские военные, по данным газеты, активно участвовали в планировании большинства таких операций.

Удары не остаются без ответов. За последнюю неделю Минобороны отчиталось о множестве атак по позициям ВСУ и военным объектам в тылу. В понедельник, 31 марта, ВС РФ атаковали авиабазу в Полтавской области, которую использовали для пуска истребителей, летевших на Курскую область. Помимо этого, удар нанесли по пункту временной дислокации украинских войск и ангарам с техникой в подконтрольной Киеву части ДНР. Также был поражен танковый полигон в Черниговской области, в котором, вероятно, были уничтожены инструкторы. Всего войска России нанесли удары по военным объектам в 147 районах Украины с помощью артиллерии, авиации и БПЛА.

Военное ведомство показало работу дроноводов Источник: Минобороны РФ / Telegram

Вчера, 3 апреля, российские военные ударили ракетами по украинскому заводу, который специализируется на производстве ракетно-космической техники. Кроме предприятия, ВС РФ поразили места сосредоточения войск и техники противника в 148 различных локациях.

Есть продвижения и на полях СВО. За прошедшую неделю под контроль России перешли:

Красное Первое в Харьковской области;

Гоголевка в Суджанском районе Курской области;

Пантелеймоновка и Запорожье в ДНР;

Щербаки в Запорожской области;

Веселовка в Сумской области.

ВСУ в это время пытаются прорваться через российскую границу, как ранее они это сделали в Курской области. Они предприняли четыре попытки проникнуть вглубь российских регионов.

«Украине нужны какие-то успехи, чтобы было с чем прийти на переговоры. <…> Главе Украины Владимиру Зеленскому нужно хоть что-то продать, вот он и отправляет войска на смерть ради своей же шкуры, далеко не ценной», — поделился своим мнением член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Конец СВО

Россия, США и Украина уже несколько месяцев ведут переговоры, которые должны приблизить окончание конфликта. На этой неделе глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в США. Ранее он уже был в составе российской делегации на первой встрече с представителями из Вашингтона. Теперь он отправился один по поручению Владимира Путина.

«Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев не раскрыл, кто представлял американскую сторону в общении с ним. По данным The Washington Post, глава РФПИ встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Приезд Дмитриева для переговоров с администрацией Трампа, как пишет издание, «подчеркивает разительный поворот в отношениях между Соединенными Штатами и Россией», поскольку «спецпредставитель является самым высокопоставленным российским чиновником», посетившим США с 2022 года.

О чем рассказал глава РФПИ после встречи в Вашингтоне:

между Путиным и Трампом достигнут «значимый прогресс» по Украине;

в ближайшее время будут определены сроки новых переговоров между Россией и США;

администрация США слышит позицию РФ и ведет себя в диалоге уважительно;

удалось обсудить сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения;

потребуется еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

Кирилл Дмитриев не высказался о решении украинского кризиса, зато другой представитель переговорной делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин простроил предположение. По словам сенатора, позитивные итоги переговоров по прекращению огня будут, «может быть, не в этом году или в конце этого года».

С ним не согласны в Международном валютном фонде, который составляет прогнозы развития значимых событий в мире.

«Несмотря на то что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — говорится в публикации МВФ на сайте организации.

Глава Украины Владимир Зеленский и вовсе считает, что полное перемирие возможно в ближайшие недели или месяцы. Близок к его прогнозу и финский лидер Александр Стубб, который предложил прекратить огонь 20 апреля 2025 года. К этой же дате СВО планировал завершить и Дональд Трамп. Однако его спецпредставитель Кит Келлог менее оптимистичен. Он взял на решение конфликта 180 дней (полгода).

Дональд Трамп уже тоже понимает, что решить конфликт так быстро, как он хотел, становясь президентом, не получится. Из-за неудач в попытке добиться мирного соглашения он испытывает разочарование. В попытке добиться этого он заговорил о «психологическом дедлайне».