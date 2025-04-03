Сыграли свадьбу и получили 300 тысяч: в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодоженов. Новости 3 апреля

Депутаты уверены, что не у всех молодых людей есть финансовые возможности организовать свадьбу Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 апреля.

Таиланд меняет правила въезда

С 1 мая всем иностранцам, прилетающим в Таиланд, необходимо заполнить онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну, так называемую цифровую карту прибытия.

«Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, <…> должны заполнить TDAC онлайн перед въездом. Соблюдение этого требования будет обязательным с 1 мая 2025 года», — сообщили в бюро.

Заполнить карту можно за три дня до поездки. В форме нужно будет указать «личные данные, например полное имя, дату рождения и гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде».

На судостроительном заводе в Карелии разгорелся пожар

Онежский судостроительный завод (Петрозаводск) сегодня с утра охватило пламя. Возгорание произошло в производственном боксе завода.

Так выглядит цех снаружи после пожара Источник: Олег Ермолаев, вице-премьер / Telegram











«Возгорание произошло в 09:40 утра, по предварительным данным, при производстве работ на объекте строительства 4-го производственного цеха цифровой судоверфи», — написал в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.

По данным Telegram-канала «112», в этом цеху не ремонтируют корабли, а хранят ГСМ (горюче-смазочные материалы). Сначала искра перекинулась на ветошь, пропитанную горючкой. Оттуда огонь разошелся дальше.

Это вид изнутри Источник: Олег Ермолаев, вице-премьер / Telegram

Из-за пожара пострадали три человека. Двоих из них отправили в больницу.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу

Молодоженам нужно возвращать до 150 тысяч рублей каждому за проведение свадьбы. Авторами инициативы является фракция ЛДПР в Госдуме.

«Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен», — пояснил необходимость введения нового налогового вычета член партии, депутат ГД Станислав Наумов.

По его мнению, молодые семьи должны иметь возможность вернуть часть налогов с оплаты услуг свадебных агентств, фотографов, операторов, кейтеринга, аренды банкетных залов и музыкального сопровождения. Обратиться за деньгами предлагают разрешить в течение трех лет после заключения брака. Максимум, на который смогут рассчитывать муж и жена, — по 150 тысяч рублей каждому.

Техника Apple может подорожать

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп ввел в США особый режим чрезвычайной ситуации в сфере экономики. Он сделал это, чтобы получить широкие полномочия по введению торговых пошлин. В тот же день он ввел пошлины практически против всех стран мира: это уже называют торговой войной.

Ставки особенно высоки для стран, где Apple производит свои изделия, таких как Вьетнам (46%), Китай (34%) и Индия (26%). В связи с этим Apple, как и другие производители электроники, столкнется с выбором: покрывать дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо повышать цены на продукцию, перекладывая затраты на потребителей.

В Дагестане произошло смертельное ДТП

В Новолакском районе Дагестана столкнулись две машины. Водитель Lada Granta выехал на встречку и на полной скорости врезался в «Газель». Оба автомобиля вспыхнули, затем прогремел взрыв.

Момент взрыва попал на видео Источник: «Криминальная хроника» / Telegram

«В результате ДТП водитель и пассажир Lada Granta скончались на месте происшествия. Водитель „Газели“ с травмами доставлен в больницу», — сообщили в телеграм-канале «Криминальная хроника».