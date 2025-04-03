Трамп объявил миру торговую войну и ввел особый режим ЧС — что было сказано о России

Фото с церемонии подписания указа о пошлинах Источник: The White House / X











3 апреля Дональд Трамп ввел в США особый режим чрезвычайной ситуации — в сфере экономики. Он сделал это, чтобы получить широкие полномочия по введению торговых пошлин. В тот же день он ввел пошлины практически против всех стран мира: это уже называют торговой войной.

О пошлинах

Своим указом Трамп ввел «зеркальные пошлины» на товары, которые ввозятся в США из-за рубежа. Для стран Евросоюза пошлины составят 20%, для Британии — 10%, для Китая — 34%. В списке 185 стран, для некоторых пошлины приближаются к 50%. Базовая пошлина для всех стран — 10%. Под эти пошлины попадает в том числе и Украина.

«Второе апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности. Мы начинаем делать Америку вновь богатой», — цитируют РИА Новости речь Трампа.

Трамп прочитал речь для американских рабочих — по его задумке, их производства и рабочие места должны защитить пошлины Источник: The White House / X











Подписанный указ Источник: The White House / X











Свой указ он назвал «декларацией экономической независимости». По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США. К примеру, Европейский союз Америку просто «обдирал», и это «отвратительно».

«Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и уничтожали нации как союзные, так и враждебные государства. Но этому пришел конец», — сказал Трамп.

По его задумке, доступ на рынок США — это привилегия, за которую теперь придется платить. Если страны начнут принимать ответные меры, то Трамп сможет увеличивать пошлины еще сильнее. Пошлины будут действовать неопределенный срок. При этом США не будут облагать пошлинами товары, которые критически важны для производства и национальной безопасности. Это, в частности, энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые.

Источник: The White House / X











Любопытно, что в указе нет четырех стран: России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. Источник The New York Times сообщил, что против них пошлины не вводятся, так как торговли с ними и так почти нет.

«[Эти страны] уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами», — цитирует источника РБК.

Трамп и таблица со списком стран и пошлин Источник: Howard Lutnick / X











Не обошлось и без курьезов. Так, в список стран попали необитаемые острова Херд и Макдональд. Их население — 0 человек, на острове живут только пингвины. При попытке что-то ввезти в США пингвинам теперь придется платить 10% пошлины.

В мире реакция на пошлины была, скорее, негативной. Официальные лица многих стран назвали их неправильными, нелогичными и вредными. Одни при этом выразили надежду на то, что с США всё же удастся выстроить сотрудничество. Другие заявили о готовности к жестким ответным мерам.

О переговорах

В тот же день Трамп высказался о переговорах по Украине. Он сказал, что видит «хорошее сотрудничество» с обеих сторон конфликта.

«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины. Но мы должны это [конфликт] остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — объяснил Трамп.