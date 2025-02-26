«У нас их много». Зачем США наши редкоземельные металлы, которые станут частью мирной сделки по Украине

Трамп понял, что в России есть то, что ему нужно Источник: The White House











Вопрос о редкоземельных металлах в последнюю неделю широко обсуждается в контексте урегулирования конфликта на Украине. Начал говорить о них Владимир Зеленский, подхватил тему Дональд Трамп, а теперь и Владимир Путин.

«Фонтанка» рассказывает, где используются эти полезные ископаемые, почему они так критично важны для США и почему России, которая на данный момент производит только 1% редкоземов, есть что предложить.

Почему заговорили о редкоземельных металлах?

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов и заявил, что Россия готова сотрудничать с США по этому направлению. До этого Белый дом планировал подписать договор о редкоземельных металлах с Украиной. Но президент Дональд Трамп сначала усомнился в их наличии, а затем заявил, что в России их гораздо больше. Страны Евросоюза тем временем предложили Украине собственную сделку по «критически важным материалам».

Что такое редкоземельные металлы?

Редкоземельные металлы (РЗМ) — группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики. Среди них лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Свое название они получили из-за того, что сравнительно редко встречаются в земной коре и образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды, которые ранее назывались «землями».

Редкоземельные металлы отличают от просто редких (бериллий, литий, никель, галлий, германий, ванадий, тантал, ниобий). Также существует группа критически важных элементов, куда, помимо редкоземов, входят цветные и драгоценные металлы.

Где используются редкоземельные металлы?

Редкоземельные металлы называют «витаминами промышленности»: они потребляются в небольших количествах, но существенно улучшают качественные характеристики сплавов.

Например, иттрий применяется при создании высокотемпературных сверхпроводников. Лантан необходим для оптических приборов и изготовления электродов аккумуляторов. Галлий и германий используются для производства чипов, европий — для экранов телевизоров и мониторов. Неодимовые магниты применяют в создании двигателей для беспилотников, систем навигации спутников и электромобилей, в том числе Tesla. Также они присутствуют в аппаратах для магнитно-резонансной томографии. Неодим, диспрозий и тербий нужны для создания жестких дисков, смартфонов, наушников и другой техники.

Алюминиево-скандиевые сплавы востребованы для создания легких и прочных сплавов в аэрокосмической отрасли. Также РЗМ применяют в оборонной промышленности. Например, иттербий, диспрозий, гольмий и эрбий используются для лазерной техники. Редкоземельные металлы нужны и для зеленой энергетики — солнечных панелей и ветряных турбин.

Кто больше всех добывает редкоземельных металлов?

По оценке портала Research Nester, в 2024 году объем мирового рынка редкоземельных металлов составил 11,8 миллиарда долларов США.

В 2025-м он может вырасти до 12,6 миллиарда долларов США, а к 2037 году достигнет 33,5 миллиарда. В абсолютном выражении это совсем немного, но доступ к этим элементами является критически значимым для обладания современными технологиями и обеспечения национальной безопасности.

По данным геологической службы США, в 2024 году общий объем добычи редкоземов составил 390 тысяч тонн, что на 11% больше, чем в 2023-м. Неоспоримым лидером на этом рынке является Китай, на который пришлось 70% (270 тысяч тонн) добычи. Доля США составила 11,5% (45 тысяч тонн), еще 8% (31 тысяча тонн) давала Мьянма.

На Россию пришлось всего лишь 0,6% (2,5 тысячи тонн).

— По объемам их добычи доля страны пока составляет менее одного процента, а переработка практически отсутствует, — признавал советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник на форуме «Атомэкспо-2024». Согласно утвержденной правительством РФ в 2024 году «Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года», редкоземельные металлы входят в группу «импортозависимых дефицитных видов полезных ископаемых».

Почему редкоземельные металлы так важны для США?

По данным Роснедр, Китай контролирует от 60 до 85% мирового рынка редкоземельных элементов (в зависимости от конкретного металла) и является единственным в мире обладателем полного цикла их производства. Монопольное положение позволяет Поднебесной устанавливать цены на рынке и разыгрывать этот козырь в экономической войне с США.

К примеру, в декабре 2024 года Китай запретил экспортировать в США галлий (а также не относящиеся к редкоземам германий и сурьму) — в ответ на санкции США в области полупроводниковых технологий. Но эти элементы применяют как раз при производстве полупроводников, а также в военной технике, например в приборах ночного видения.

По экспертным оценкам, высокотехнологичное промышленное производство США на 80% зависит от китайского экспорта редкоземов, а значит, резкое сокращение поставок может создать серьезные сложности для ведущих производителей чипов — AMD, Apple, Broadcom, Qualcomm, Nvidia, Intel, а также для других отраслей промышленности.

Стремясь уменьшить свою зависимость от Китая, ряд стран, включая США, Австралию и Канаду, стали инвестировать в добычу, разведку и переработку сырья, содержащего РЗМ. К слову, залежи редкоземов в Гренландии могут быть одним из ключевых интересов Штатов в этой стране.

У каких стран самый большой запас редкоземельных металлов?

По данным геологической службы США, в 2024 году запасы редкоземельных металлов в мире составляли 90 миллионов тонн. 38% общего объема (44 миллиона тонн) находится в Китае. В январе 2025 года в провинции Юньнань было обнаружено еще одно крупное месторождение редкоземельных элементов с потенциальными ресурсами на 1,15 миллиона тонн.

На втором месте Бразилия (21 миллион тонн), на третьем Индия (9,6 миллиона тонн). На четвертом — Австралия (5,7 миллиона тонн). Запасы России оцениваются довольно скромно — 4,4 миллиона тонн. Собственные недра США содержат 1,9 миллиона тонн редкоземов.

В России с такой оценкой не согласны. Так, по последним данным Роснедр, объем только уже разведанных запасов в России составляет 28,7 миллиона тонн. Впрочем, этот подсчет включает не только редкоземельные, но и просто редкие металлы. Всего же в стране разведано 18 месторождений РЗМ. Одно из ключевых — Томторское в Якутии, где сосредоточены значительные объемы ниобия, скандия и других элементов. Также крупные запасы находятся в Ловозерском массиве на Кольском полуострове, где добывают лантаноиды. РЗМ могут присутствовать в Донбассе в составе угольных месторождений, магниевых, железных и алюминиевых руд и глинистых пород.

Есть ли запасы редкоземельных металлов на Украине?

В начале февраля Дональд Трамп анонсировал сделку с Украиной по редкоземельным металлам на сумму около 500 миллиардов долларов, но после усомнился, что таковые у нее имеются. К слову, геологическая служба США не включает Украину в число стран с крупнейшими залежами РЗМ.

Аналитик агентства Bloomberg Хавьер Блас (Javier Blas) считает, что либо Трампу известна некая недоступная ученым информация об украинских РЗМ, либо президент США опирается на недостоверные сведения. Таким источником может быть исследование, выпущенное в декабре 2024 года Центром передового опыта в области энергетической безопасности НАТО, базирующимся в Литве. По словам Бласа, в материале перепутаны редкоземельные металлы и критически важные минералы — титан, литий, бериллий, марганец, галлий и уран. Представитель НАТО в комментарии Bloomberg пояснил, что материал отражает лишь точку зрения автора, а не представляет собой оценку всего альянса.

Общие запасы природных ресурсов Украины оцениваются от 15 триллионов до «десятков триллионов» долларов. Но львиная доля полезных ископаемых находится на территориях Донецкой и Луганской областей. В фонд восстановления Украины под управлением США стоимостью 500 миллиардов долларов должны войти доходы от всех природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны.

В чём сложность?

Обычно редкоземельные металлы не образуют самостоятельных месторождений, а присутствуют в виде примесей в других рудах. Технология их разделения была разработана еще в Советском Союзе, но специализирующиеся на этом заводы построили в Эстонии и Казахстане. Последний уже прекратил работу с редкоземами, а эстонским предприятием сейчас владеет канадская компания Neo Performance Materials. По ситуации на 2023 год она продолжала получать сырье из РФ.

В России главными добытчиками РЗМ являются Ловозерский ГОК в Мурманской области и Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае. До 2022 года оба предприятия принадлежали экс-миллиардеру Петру Кондрашеву и его партнерам. В 2022 году их акции отошли государству, а в 2023 году достались «Росатому». Если до недавнего времени производимый ими концентрат отправляли за рубеж, то сейчас госкорпорация намерена восстановить разделительное производство.

В 2026–2028 годах может начаться добыча редкоземов в Якутии. Аукцион на право пользования месторождением еще в 2014 году выиграло совместное предприятие «Ростеха» и группы ИСТ экс-миллиардера Александра Несиса. Но в 2019 году «Ростех» вышел из проекта, и его реализация затормозила. Предприятие в Великом Новгороде, которое в 2016 году запустил производитель удобрений «Акрон», из-за низкой рентабельности было остановлено в 2021 году.

Что может дать партнерство США и России?

— Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества, — заявил 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Благодаря своим запасам Россия может обеспечить мировое потребление редкоземельных металлов более чем на 100 лет, рассказывал министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Текущая российская потребность в РЗМ оценивается в диапазоне 2000–3000 тонн. Но запасов сырья значительно больше, чем нужно стране. Отсюда проблемы с экономическим обоснованием расширения добычи редкоземов, объяснял глава Роснедр Олег Казанов в ходе круглого стола в Совете Федерации. Ситуацию усугубляет слаборазвитое производство конечной высокотехнологичной продукции (электроника, оптика, производство специальных керамики и сплавов, постоянных магнитов, электромобилей, ветрогенераторов и т. д.), отмечается в докладе «Росатома».

Восстановление утерянных компетенций по разделению РЗМ и переработка сырья внутри страны будут способствовать увеличению потребности в добыче. США также могли бы обеспечить необходимый спрос, а также инвестировать в добычу и поделиться технологиями — как в области переработки, так и в выпуске конечной продукции.