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Политика Спецоперация на Украине Трамп потребовал сразу всё. США поставили Украину перед жесткой сделкой: подробности

Трамп потребовал сразу всё. США поставили Украину перед жесткой сделкой: подробности

Журналисты выяснили условия соглашения

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4 комментария
Сейчас сделку обсуждают | Источник: The White HouseСейчас сделку обсуждают | Источник: The White House

Сейчас сделку обсуждают

Источник:

Газета The New York Times узнала условия новой сделки, которую США предложили Украине. Она предполагает, что США надолго получат доходы от украинских природных ресурсов, портов и другой инфраструктуры.

По данным издания, команда Трампа резко ужесточила сделку после того, как Зеленский отказался от первого варианта. Он был более мягким. Так, в новой версии США получают не 50% доходов от ископаемых, а все 100%. В список ресурсов попали не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью.

Доходы будут направляться в специальный фонд, которым на 100% будут владеть США. Украина должна будет вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов — в эту сумму Трамп оценил украинский долг перед Америкой. Вероятно, пункт про 500 миллиардов также стал частью ужесточения: в прошлой версии договора его не было.

— По данным NV, взносы сторон будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Украина предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить договоренность о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране, — пишет РБК.

Ранее журналисты писали, что команда Трампа предлагала Зеленскому поделить фонд в формате 50 на 50. Однако после публичных споров между политиками эти условия также ужесточились.

Новый проект соглашения поднимает и вопрос о доходах с территорий, вошедших в состав России. В случае, если Украина вернет их обратно, то США начнут получать доход и с их ресурсов. Доля США составит 66% от прибыли.

В случае возникновения споров решать их должен суд Нью-Йорка. По данным журналистов, это вызвало обеспокоенность в Киеве — так как американская юрисдикция уменьшает шансы Украины на победу в этих спорах.

По условиям сделки, часть доходов США могут реинвестировать в восстановление Украины. К примеру, США могли бы помочь с постройкой инфраструктуры и разработкой природных недр. Однако твердых обязательств по инвестициям в договоре нет.

Украинская сторона пыталась получить больше: так, в Киеве проталкивали пункты об усилении военной поддержки со стороны США, а также о гарантиях безопасности после завершения конфликта. Однако эти пункты в сделку так и не включили.

Как пишет The New York Times, Украина всё еще не утвердила сделку. Другое издание, The Wall Street Journal, утверждает, что стороны уже близки к соглашению. Трамп также говорил, что договор скоро подпишут.

— Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в его телеграм-канале, выразил надежду на «справедливый результат» по соглашению с США о редкоземельных металлах на Украине. По его словам, работа над проектом документа продолжается, — пишет ТАСС.

12 февраля в Киев уже летал министр финансов США Скотт Бессент. Он передал Зеленскому текст предыдущего, более мягкого договора, однако Зеленский отказался его подписывать. После этого Трамп выступил с жесткой критикой в адрес Зеленского: он заявил, что тот вовсе не нужен на переговорах, пригрозил, что у него «не останется страны», и настоял на проведении новых выборов на Украине.

Также США начали диалог с Россией. Известно, что уже придуман трехступенчатый план для окончания конфликта. Прочитайте, что о переговорах думают мировые СМИ.

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Трамп СВО Украина Сделка Переговоры
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Комментарии
4
Гость
18 минут
Есть нюанс. На Украине уже давно всё украдено, а что не украдено завещано Британии. А Британия своего не упустит. Привет Джону Кеннеди.
Гость
20 минут
Помню. Джон Кеннеди тоже лихо начал. Мелкая Британия с неистовыми украинцами сила страшная.
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