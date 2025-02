Трамп потребовал сразу всё. США поставили Украину перед жесткой сделкой: подробности

The White House

Газета The New York Times узнала условия новой сделки, которую США предложили Украине. Она предполагает, что США надолго получат доходы от украинских природных ресурсов, портов и другой инфраструктуры.

Как пишет The New York Times, Украина всё еще не утвердила сделку. Другое издание, The Wall Street Journal, утверждает, что стороны уже близки к соглашению. Трамп также говорил, что договор скоро подпишут.