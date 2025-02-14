Трамп своего добился: РФ и Украина проведут первый раунд переговоров для окончания конфликта. Главное об СВО за неделю

Трамп объявил, что начинает переговоры о завершении конфликта на Украине Источник: whitehouse / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Артем Устюжанин / MSK1.RU; Zelenskiy / Official / Telegram











Американскому лидеру Дональду Трампу на этой неделе все-таки удалось достигнуть значительного прогресса по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский выступил с предложениями обменять территории, но в Кремле такую попытку отклонили. Несмотря на то что ни Россия, ни Украина пока не сходятся в условиях, первый раунд переговоров все-таки должен состояться. Страны попытаются договориться 14 февраля во время Мюнхенской конференции.

Взаимные атаки

Бои за Курскую область начались в начале августа 2024 года и активно продолжаются по сей день. После того как ВС РФ освободили от ВСУ курское село Николаево-Дарьино, выяснилось, что украинские боевики убили почти всех мужчин в этом населенном пункте, спасся только один человек. По информации Минобороны РФ, жители села находились в заложниках у ВСУ. Во время боев они прикрывались мирными жителями, как живым щитом.

На этом жертвы не закончились. В Белгородской области на этой неделе в результате обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя, еще около 14 человек были ранены. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в обстрелянных территориях зафиксированы многочисленные разрушения. Регион ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ. Всю информацию об обстрелах в своем Telegram-канале транслирует глава региона.

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При этом войска РФ наносят ответные удары по противнику, и на этой неделе групповым ударом высокоточным оружием и БПЛА были поражены объекты геоэнергетического комплекса, питающего ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие поразили ключевой завод, производящий беспилотники для нужд ВСУ, с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По информации Telegram-канала Mash, целью стало засекреченное предприятие компании «Стрим техно», которое находится в Киеве.

Будущее Украины

После того как президентом США стал Дональд Трамп, сценарии будущего Украины начали стремительно меняться — и совсем не в пользу Киева. Американский лидер на этой неделе заявил, что однажды Украина может стать частью России. Но в первую очередь всё зависит от сделки, которую заключат или не заключат государства.

В любом случае Киеву не светит вступление в НАТО. Американская сторона в этом уверена. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал эти планы нереалистичными, как и возвращение к границам 2014 года. По его мнению, вступление Украины в Североатлантический альянс только усугубит ситуацию.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что конфликт на Украине завершится через два месяца, однако пока непонятно, на каких условиях, но они «не будут позитивными для Украины». Он подчеркнул, что итог завершения конфликта может стать болезненным для каждого украинца. Также он упомянул о выборах, которые должны пройти после этого этапа. Но мэр Киева опасается, что всё это в совокупности приведет к беспорядкам и общественному противостоянию.

В вопросе урегулирования конфликта Россия, вероятнее всего, сохранит контроль над территориями, которые она получила, но они будут в «подвешенном» состоянии. К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg. Украине же предоставят гарантии безопасности, но их объем будет зависеть от переговоров. Европейские страны могут убедить США продолжать поддерживать Украину до укрепления ее потенциала.

Bloomberg рассмотрел и идеальный для Киева вариант переговоров между РФ и Украиной. В этом сценарии США и Европа вмешаются в случае нарушения Россией условий соглашения. Запад в это время увеличит военную поддержку, восстановит или усилит санкции против России и поможет в развитии промышленности и модернизации ВСУ.

Кроме того, есть и самый «кошмарный» сценарий для Киева, в котором президент США Дональд Трамп теряет интерес к будущему Украины до прекращения огня. Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку, оставив Украину на попечении Европы.

Переговоры и условия

На этой неделе американскому лидеру все-таки удалось достигнуть значительного прогресса по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Первые масштабные переговоры состоялись 12 февраля.

Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом американский лидер остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.

Сначала американский лидер созвонился с Владимиром Путиным и назвал разговор с российским коллегой «очень продуктивным». Политики пришли к соглашению о необходимости сотрудничества между странами. Они решили не ограничиваться телефонными разговорами и начать личное общение, Трамп получил от Путина приглашение посетить Москву.

Вскоре после этих переговоров страны начали подготовку к встрече двух президентов. В настоящее время Путин и Трамп прорабатывают вопрос о месте встречи, но пока не ясно, где она состоится. Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что до этого лидеры двух стран не так часто общались, но между ними присутствует взаимное уважение и готовность говорить друг с другом.

Сразу после общения с Путиным американский лидер связался с Владимиром Зеленским. По его словам, «беседа прошла очень хорошо». Политики обсудили множество тем, связанных с конфликтом на Украине, и президент США выразил надежду, что результаты предстоящей встречи будут положительными.

— Пора прекратить этот нелепый конфликт, в котором произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины! — заявил Трамп.

Украинский лидер также поделился впечатлениями о разговоре с Трампом и заявил, что Украина больше всех хочет мира. Однако Зеленскому было не очень приятно, что Трамп сначала созвонился с президентом России. В ходе телефонного разговора Украина и США обсудили подготовку соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Последнее предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.

Недавно Зеленский согласился обменяться территориями с Россией. Киев намерен предложить Москве освобождение территории Курской области, которую сейчас занимают ВСУ. При этом украинский лидер не смог объяснить, что в обмен попросит Украина. Однако в Кремле иное мнение на этот счет — Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не пойдет на обмен территориями с Украиной. Он подчеркнул, что все силы ВСУ на российской территории будут либо уничтожены, либо изгнаны с нее.

Об этой ситуации высказались и в США. Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что для начала мирных переговоров уступки со стороны России не обязательны. Но в результате переговоров ни одна страна не сможет получить всё, что хочет. Хегсет подчеркнул, что сейчас достижение мира в этом конфликте — одна из главных целей президента Соединенных Штатов и Пентагона.

После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с инициативой перезапустить отношения с Россией в случае успешного урегулирования ситуации на Украине. Но Вашингтон не исключает возможность отправки войск на Украину и введения новых санкций против России, если переговоры не будут проведены в духе сотрудничества, передает The Wall Street Journal.