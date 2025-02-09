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Политика Спецоперация на Украине Зеленский заявил, что хочет прекратить конфликт на Украине в этом году

Зеленский заявил, что хочет прекратить конфликт на Украине в этом году

Он вновь поставил условие перед Америкой и Европой

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7 комментариев
Зеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News

Источник:

Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным, если Америка и Европа дадут гарантии безопасности. Об этом сказал в интервью британскому телеканалу ITV News.

— Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов любому формату переговоров, — так ответил Зеленский на вопрос о возможной встрече с президентом России.

Политик также заявил, что жители Украины очень хотят, чтобы конфликт завершился в этом году.

— Я считаю, что сегодня для этого есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильными. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно, — отметил Зеленский.

Он добавил, что нужно усилить санкции против России. По его словам, ограничения должны быть тотальными, поскольку до этого страна успевала адаптироваться к новым условиям.

Говоря о проведении выборов на Украине в ближайшее время, Владимир Зеленский заявил, что выступает против. Если страна приостановит военное положение, то потеряет армию, отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политик заверил, что у него есть план по завершению конфликта между РФ и Украиной, однако недавно зарубежные СМИ сообщали, что у американского лидера на самом деле никакого плана нет.

Известно, что американский лидер собирается провести встречу с Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.

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Владимир Зеленский Интервью Переговоры Владимир Путин Спецоперация на Украине Конфликт
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Комментарии
7
Гость
1 час
у Таврического свой план на движуху и весь мир в труху а мы в рай рпц, вот только владелец рая навряд ли пустит
282949503
24 минуты
Трамп одержим --своей цели добьется-двух шнурков завязать в узел!!!
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