Зеленский заявил, что хочет прекратить конфликт на Украине в этом году

Зеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным, если Америка и Европа дадут гарантии безопасности. Об этом сказал в интервью британскому телеканалу ITV News.

— Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов любому формату переговоров, — так ответил Зеленский на вопрос о возможной встрече с президентом России.

Политик также заявил, что жители Украины очень хотят, чтобы конфликт завершился в этом году.

— Я считаю, что сегодня для этого есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильными. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно, — отметил Зеленский.

Он добавил, что нужно усилить санкции против России. По его словам, ограничения должны быть тотальными, поскольку до этого страна успевала адаптироваться к новым условиям.

Говоря о проведении выборов на Украине в ближайшее время, Владимир Зеленский заявил, что выступает против. Если страна приостановит военное положение, то потеряет армию, отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политик заверил, что у него есть план по завершению конфликта между РФ и Украиной, однако недавно зарубежные СМИ сообщали, что у американского лидера на самом деле никакого плана нет.