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Политика В Кремле ответили на предложение Трампа провести переговоры по Украине

В Кремле ответили на предложение Трампа провести переговоры по Украине

Президент США предложил Путину пообщаться и заключить сделку по Украине

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8 комментариев

Путин считает, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир

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Конкретных предложений об организации телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не поступало от Вашингтона. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Россия учитывает последние заявления Трампа, готова к серьезному диалогу, — отметил Ушаков после встречи лидеров России и Китая.

Во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин отметил, что, несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с ними, никаких конкретных приложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало.

После своей инаугурации Дональд Трамп выступил с первым заявлением в адрес Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что президент РФ должен заключить сделку. Политик также указал на то, что с президентом России у него были прекрасные отношения и надеется, что Путин пойдет ему навстречу в этом вопросе.

Россия, в свою очередь, готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. Об этом накануне заявил Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит бороться за свои интересы. Целью переговоров глава государства считает не краткое перемирие и передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По мнению Путина, этот мир должен быть построен на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Зеленский Спецоперация Политика Переговоры
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Комментарии
8
Гость
1 час
Китайские братья скажут и всё кончится Ведь мы же за их интересы сражаемся чтобы ханьцы лучше жили
Гость
46 минут
диалог будет короткий - нефть по 5долл.за баррель
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