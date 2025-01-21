В Кремле ответили на предложение Трампа провести переговоры по Украине

Путин считает, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Конкретных предложений об организации телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не поступало от Вашингтона. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Россия учитывает последние заявления Трампа, готова к серьезному диалогу, — отметил Ушаков после встречи лидеров России и Китая.

Во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин отметил, что, несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с ними, никаких конкретных приложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало.

После своей инаугурации Дональд Трамп выступил с первым заявлением в адрес Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что президент РФ должен заключить сделку. Политик также указал на то, что с президентом России у него были прекрасные отношения и надеется, что Путин пойдет ему навстречу в этом вопросе.

Россия, в свою очередь, готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. Об этом накануне заявил Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.