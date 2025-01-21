В Кремле ответили на предложение Трампа провести переговоры по Украине

Конкретных предложений об организации телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не поступало от Вашингтона. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Россия учитывает последние заявления Трампа, готова к серьезному диалогу, — отметил Ушаков после встречи лидеров России и Китая.
Во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин отметил, что, несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с ними, никаких конкретных приложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало.
После своей инаугурации Дональд Трамп выступил с первым заявлением в адрес Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что президент РФ должен заключить сделку. Политик также указал на то, что с президентом России у него были прекрасные отношения и надеется, что Путин пойдет ему навстречу в этом вопросе.
Россия, в свою очередь, готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. Об этом накануне заявил Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.
Президент подчеркнул, что Россия продолжит бороться за свои интересы. Целью переговоров глава государства считает не краткое перемирие и передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По мнению Путина, этот мир должен быть построен на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.