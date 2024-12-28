Путин обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу в Актау: о чем говорили лидеры двух стран

Во время телефонного разговора Владимир Путин принёс свои извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Источник: Kremlin.ru











Президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Политические лидеры обсудили крушение пассажирского самолета, который летел из Баку в Грозный.

В диалоге с президентом Азербайджана Путин извинился за происшествие, ведь аварийная ситуация, из-за которой борт рухнул, произошла в воздушном пространстве России. Самолет Azerbaijan Airlines неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время в городе вводили план «Ковер», перекрывая движение лайнеров из-за атаки беспилотников. Помимо Грозного в тот момент ПВО отражала налет беспилотников в Моздоке и Владикавказе.

Президент РФ ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас в Грозном работают два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана. Профильные службы трех стран активно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Накануне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что в районе воздушной гавани Грознова наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Пилоту предлагали и другие аэропорты, чтобы произвести посадку, однако командир воздушного судна решил приземлиться в городе Актау.

По информации пресс-службы Кремля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. В настоящее время допрашивают гражданских и военных специалистов.

После крушения самолета выжили 28 пассажиров. Их доставили в больницу. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан, девять из них выжили. Оба пилота авиалайнера погибли. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.