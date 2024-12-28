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Политика Путин обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу в Актау: о чем говорили лидеры двух стран

Путин обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу в Актау: о чем говорили лидеры двух стран

Президент России принес извинения после трагического инцидента, который привел к крушению самолета

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Во время телефонного разговора Владимир Путин принёс свои извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

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Президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Политические лидеры обсудили крушение пассажирского самолета, который летел из Баку в Грозный.

В диалоге с президентом Азербайджана Путин извинился за происшествие, ведь аварийная ситуация, из-за которой борт рухнул, произошла в воздушном пространстве России. Самолет Azerbaijan Airlines неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время в городе вводили план «Ковер», перекрывая движение лайнеров из-за атаки беспилотников. Помимо Грозного в тот момент ПВО отражала налет беспилотников в Моздоке и Владикавказе.

Президент РФ ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас в Грозном работают два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана. Профильные службы трех стран активно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Накануне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что в районе воздушной гавани Грознова наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Пилоту предлагали и другие аэропорты, чтобы произвести посадку, однако командир воздушного судна решил приземлиться в городе Актау.

По информации пресс-службы Кремля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. В настоящее время допрашивают гражданских и военных специалистов.

После крушения самолета выжили 28 пассажиров. Их доставили в больницу. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан, девять из них выжили. Оба пилота авиалайнера погибли. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.

Выжившие пассажиры сидели в хвостовой части самолета. Некоторые сами выбрались наружу и начали оказывать помощь другим. При падении хвостовая часть воздушного судна уцелела, так как отлетела от передней части, которая сгорела почти целиком.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Ильхам Алиев Россия Азербайджан Крушение Самолет Авиакатастофа
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