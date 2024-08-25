НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 756мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Заброшенный микрорайон
В пожаре погиб мальчик
Места для рыбалки
«Пир на Волге»: репортаж
Срочника вернули из плена
Пустила газ в квартире
Красивая дача без усилий
Судьба легендарных кинотеатров
Угадываем предметы из СССР
Вырастила овощи-гиганты
Политика Задержание Павла Дурова «Ордер выписали за несколько минут до посадки». Объясняем, что ждет Дурова и Telegram после задержания во Франции

«Ордер выписали за несколько минут до посадки». Объясняем, что ждет Дурова и Telegram после задержания во Франции

СМИ пишут, что российским чиновникам дали поручения почистить рабочие переписки

290
1 комментарий
Что ждет Telegram после задержания Павла Дурова


На выходных создателя социальной сети «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. Как пишут французские СМИ, причиной ареста стал отказ россиянина предоставлять зашифрованные сообщения в мессенджере.

Суд об избрании меры пресечения Павлу Дурову пройдет в понедельник, 26 августа. Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как французские власти смогли арестовать создателя Telegram.

— Использовался цифровой акт Евросоюза, согласно которому любой сервис, приложение, сайт являются ответственными за то, что на них размещено. То есть всё, что пишут пользователи «Телеграма», это зона ответственности Дурова и его команды. Соответственно, он отвечает за написанное, — сообщил эксперт MSK1.RU.

Именно из-за этого на Дурова был выписан ордер на арест. При этом появился он, как отмечает специалист, лишь за несколько минут до посадки самолета.

— Ордер был выписан за несколько минут до посадки в аэропорту Ле Бурже. Это операция спецслужб, его ловили, его поймали. Это совершенно четко, как у нас говорят, на русском «подстава», — сказал Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, четко заранее сказать, что будет с Дуровым дальше, неизвестно. Вопрос стоит в том, сможет ли Павел Дуров договориться и станет ли вообще это делать.

— Мы увидим в ближайшее время, если он выйдет, значит, он договорился о чем-то, если нет, то дальше будем смотреть, — предположил Муртазин.

Также специалист заявил, что не стоит паниковать и как-то резко реагировать на арест Дурова в отношении мессенджера Telegram.

— Пользователи истерички в массе своей, а Telegram как работал, так и работает. В ближайшее время никаких изменений не будет, — добавил аналитик.

Ранее Baza заявила, что российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. Это коснулось сотрудников администрации президента, Правительства России и высших чинов Минобороны РФ.

При этом опрошенные изданием сотрудники этих органов сообщили, что подобных поручений не приходило.

Читайте также по теме

ПО ТЕМЕ
Павел Дуров Арест Задержание Судьба Создатель Telegram Телеграм
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 августа 2024, 21:43
Обычная судьба обычного предателя Родины.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление