«Люди думали, что всё исправится»: как в 1991 году в России едва не началась гражданская война

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В последние годы существования СССР обстановка в стране становилась всё напряженнее: экономика уже несколько лет находилась в тяжелом положении, а горбачевская перестройка ситуацию не спасала. Граждане страдали от дефицита продуктов, а забастовки шахтеров в 1989 году впервые захлестнули весь Союз.



К началу 1991 года ситуация накалилась до предела: несколько советских республик собирались объявить о суверенитете и выйти из СССР. В марте во всей стране состоялся референдум «Быть или не быть СССР как обновленной федерации суверенных республик». Однако некоторые участники союза отказались в нем участвовать.

— «Мартовский референдум» состоялся в девяти из пятнадцати союзных республик. Отказались его проводить три прибалтийские республики: Литва, Латвия и Эстония, две кавказские — Армения и Грузия, а также Молдавия, — рассказал доктор исторических наук Олег Волобуев.



В тех республиках, где референдум всё же провели, за сохранение Союза высказались 76,4% граждан. Получив результаты, руководители оставшихся ССР решили объединиться в Союз суверенных государств — и таким образом сохранить страну, пускай и в меньшем масштабе.



— Этот договор собирались подписать главы республик, исходя из результатов референдума. Нужно было начинать процедуру подписания 20 августа, — рассказал историк Сергей Станкевич. — В этом союзе предполагалась единая валюта — рубль, единая финансовая банковская система, единая армия, общий парламент и союзный президент. Хорошее было бы объединение, тесное, и, возможно, гораздо более эффективное, чем нынешний Европейский союз.



Однако не все в правительстве оказались готовы мириться с потерей некоторых республик. Некоторые люди в правительстве считали, что необходимо срочно остановить реформы в стране и спасти Советский Союз. Единомышленники объединились в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и выступили против подписания договора.