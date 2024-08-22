«Люди думали, что всё исправится»: как в 1991 году в России едва не началась гражданская война

Тридцать три года назад произошло событие, которое определило будущее нашей страны. Пока по телевизору крутили «Лебединое озеро», правительство и ГКЧП боролись за власть, по улицам Москвы разъезжали танки, а люди строили баррикады в центре города. Рассказываем, из-за чего начался путч и что происходило в эти дни.
- Из-за чего начался путч
- Захват власти
- Кто выступил против ГКЧП
- Как развивались события
- Как закончился путч
- Как путч отразился на стране
- Опрос
Из-за чего начался путч
В последние годы существования СССР обстановка в стране становилась всё напряженнее: экономика уже несколько лет находилась в тяжелом положении, а горбачевская перестройка ситуацию не спасала. Граждане страдали от дефицита продуктов, а забастовки шахтеров в 1989 году впервые захлестнули весь Союз.
К началу 1991 года ситуация накалилась до предела: несколько советских республик собирались объявить о суверенитете и выйти из СССР. В марте во всей стране состоялся референдум «Быть или не быть СССР как обновленной федерации суверенных республик». Однако некоторые участники союза отказались в нем участвовать.
— «Мартовский референдум» состоялся в девяти из пятнадцати союзных республик. Отказались его проводить три прибалтийские республики: Литва, Латвия и Эстония, две кавказские — Армения и Грузия, а также Молдавия, — рассказал доктор исторических наук Олег Волобуев.
В тех республиках, где референдум всё же провели, за сохранение Союза высказались 76,4% граждан. Получив результаты, руководители оставшихся ССР решили объединиться в Союз суверенных государств — и таким образом сохранить страну, пускай и в меньшем масштабе.
— Этот договор собирались подписать главы республик, исходя из результатов референдума. Нужно было начинать процедуру подписания 20 августа, — рассказал историк Сергей Станкевич. — В этом союзе предполагалась единая валюта — рубль, единая финансовая банковская система, единая армия, общий парламент и союзный президент. Хорошее было бы объединение, тесное, и, возможно, гораздо более эффективное, чем нынешний Европейский союз.
Однако не все в правительстве оказались готовы мириться с потерей некоторых республик. Некоторые люди в правительстве считали, что необходимо срочно остановить реформы в стране и спасти Советский Союз. Единомышленники объединились в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и выступили против подписания договора.
— Против этого и выступили организаторы переворота. Они погубили союзный договор девяти республик, — уверен Сергей Станкевич. — Если бы не путч, мы бы сегодня могли жить в союзе девяти республик.
Захват власти
18 августа консервативные члены правительства подготовили всё необходимое для введения в СССР чрезвычайного положения. У Москвы стояли подготовленные войска, а у спецслужб на столе лежал список лидеров правительства, которых необходимо задержать. Несколько человек вылетели в Крым — именно там, на правительственной даче, отдыхал президент СССР Михаил Горбачев. Сторонники ГКЧП призвали лидера страны поддержать их, но Горбачев отказался давать свое согласие на ввод чрезвычайного положения.
Тогда президента СССР взяли под стражу: дачу окружил Севастопольский полк погранвойск, а самолет и вертолет Горбачева заблокировали войска ПВО. Лидера страны полностью изолировали, чтобы он не мешал действию консерваторов.
В ночь на 19 августа Государственный комитет по чрезвычайному положению официально начал работу. Путчисты подписали постановление о чрезвычайном положении и приступили к захвату власти.
В шесть утра по Центральному телевидению диктор зачитал текст от нового советского руководства. В нем говорилось, что Михаил Горбачев не в состоянии руководить страной из-за здоровья, поэтому его обязанности переходят Геннадию Янаеву — формальному лидеру ГКЧП. Он пообещал остановить реформы и вернуть прежний СССР, решить проблемы с экономикой и навести порядок в стране.
Вместе с режимом ЧП путчисты также запретили массовые мероприятия и ввели армию в столицу — на центральные улицы Москвы выехали танки и бронетранспортеры с вооруженными солдатами.
Телецентр Останкино и радиостанции армия также взяла под охрану. Из-за этого СМИ прекратили свою работу, а по телевизору начали без конца показывать балет «Лебединое озеро».
Кто выступил против ГКЧП
Главным противником путчистов стал президент РСФСР Борис Ельцин — оппозиция основалась в Белом доме и в течение трех суток делала всё возможное, чтобы парализовать деятельность ГКЧП.
— Узнал я о том, что случилось, утром 19 августа. Поехал на работу в Белый дом, жил там трое суток, — вспоминал историк Сергей Станкевич, работавший советником Ельцина в 1991 году. — Мы тогда не издавали какие-либо революционные листовки, а писали законодательные акты, указы президента, подчеркнуто действовали в правовом поле. Обращались и к армии, к госслужащим, к силовым структурам с одним и тем же призывом: оставайтесь на стороне закона. Действуйте в правовом поле. Подчиняясь законной власти.
К Белому дому быстро подтянулись жители Москвы, которых не устраивали действия ГКЧП. Ельцин активно выступал перед собравшимися и призывал митингующих встать на защиту правительства.
— Я был там и был на стороне Ельцина, — рассказывал военный историк Александр Широкорад. — Выступал он резко против привилегий партаппаратчиков. Всё, что говорил Ельцин, нравилось большинству населения. Люди думали, что всё исправится, будет свободная конкуренция. Мы верили в то время в свободное предпринимательство.
Собравшихся у Белого дома впечатлила речь Бориса Ельцина, и митингующие быстро сформировали ополчение и стали защищать дом правительства: делали баррикады из всего, что попадалось под руку, и сутками стояли на площади у входа в здание.
Как развивались события
В течение трех дней ГКЧП и правительство боролись за власть в стране. Между военными и протестующими то и дело возникали стычки, которые привели к смерти троих человек.
На пересечении Нового Арбата и Садового кольца митингующие подожгли военную машину, после чего солдаты открыли огонь. Одна из пуль смертельно ранила 37-летнего Владимира Услова. В другом районе Москвы протестующие подожгли БМП, и один из членов экипажа подстрелил 28-летнего Илью Кричевского. Третья жертва путча, 22-летний Дмитрий Комарь, погиб под гусеницами танка. Позже всех троих погибших посмертно наградили званием «Герой Советского Союза».
Однако с каждым днем, из-за нерешительности ГКЧП и отсутствия четких приказов, всё больше военных переходило на сторону Ельцина.
— Военные не знали, что хочет ГКЧП. Для того чтобы поддерживать кого-то, надо выполнять четкие команды, этих команд ГКЧП не отдавало, — рассказал Александр Широкорад. — Солдатам не поставили задачу, а их вербовали сторонники Ельцина. Им нечего было есть, подкармливали их сторонники Ельцина. Я сам видел эти танки: на Манежной площади, на Садовом кольце — в конце концов, солдаты просто разошлись. К третьему дню ГКЧП они уже были не готовы выполнять приказ.
Сторонников путчистов среди народа также становилось всё меньше: лидеры переворота ограничились общими словами, но не предоставили никакого плана действий, попытавшись захватить власть танками.
— У них не было никакой четкой программы выведения страны из кризиса и не было связи с массами, — объяснял доктор исторических наук Олег Волобуев. — Они разучились говорить с народом, и это предопределило их крах.
Как закончился путч
Утром 21 августа, на третий день путча, член ГКЧП, министр обороны СССР Дмитрий Язов отправился к Горбачеву и вновь попытался заручиться его поддержкой. Но президент СССР отказался сотрудничать, и в итоге военный сдался и принял решение вывести войска из столицы.
— За всё время после того, как был образован ГКЧП, я издал два документа. Первый: привести войска в повышенную боевую готовность. И второй — о том, чтобы вывести войска из Москвы 21 августа, — говорил спустя годы Дмитрий Язов.
Позже выяснилось, что у ГКЧП был подготовлен план штурма Белого дома: танки и бойцы спецподразделений могли силой ворваться к правительству и задержать Ельцина и команду, несмотря на протестующих. Но Язов решил не отдавать такой приказ.
— Их планировали задержать, документы были с санкцией прокуроров. Вскрыть конверты сказали по команде. Люди сидели, ждали, ночевали на Лубянке, спали на столах, стульях, — вспоминал полковник Виктор Алкснис. — У Язова не хватило духу дать нужную команду, он побоялся взять на себя это.
В итоге 21 августа Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП. После этого путчистов и некоторых их сторонников арестовали. Однако в 1994 году все подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы решением Госдумы.
Как путч отразился на стране
В итоге несостоявшийся переворот лишь ускорил конец Советского Союза, считает доктор исторических наук Олег Волобуев, — ведь сразу после путча власть президента СССР превратилась лишь в формальное управление страной.
— Указом Ельцина была приостановлена деятельность компартии РСФСР. Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и призвал партию к самороспуску, — отметил Олег Волобуев. — Деятельность ее была приостановлена на всей территории СССР.
Сразу после этого больше половины республик Союза, всё это время наблюдавших за событиями в Москве, провозгласили себя суверенными государствами. А в декабре 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.
Опрос
Могли ли путчисты сохранить СССР?