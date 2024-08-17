Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Что это значит?

Анна Цивилева — жена экс-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева(справа), который в этом году занял должность министра энергетики Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Президент Владимир Путин 17 августа назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. С июня Цивилева занимала должность заместителя министра обороны и должна была отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих.

Ранее, до 17 июня, статс-секретарем — заместителем министра обороны был Николай Панков, который работал в министерстве с 2001 года, а в советское время служил в КГБ. В июне его освободили от должности статс-секретаря, как и заместителей министра Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Позиция статс-секретаря — заместителя министра является факультативной, то есть некоторые ведомства имеют право ее вводить, но она не входит в число основных. Путин установил эту возможность отдельным указом еще в 2005 году. В дополнение к заместителям министра имеют право нанимать статс-секретаря — заместителя министра МВД, МЧС, МИД, Минюст, СВР, ФСБ, ФСО и Минобороны. Это должен позволять бюджет, предусмотренный на содержание аппарата.

Согласно постановлению правительства о статусе статс-секретарей — заместителей министра, основные их обязанности заключаются в подготовке предложений министерства по изменениям законодательства. Кроме этого, они содействуют выработке позиции президента и правительства по новым законопроектам. При необходимости статс-секретарь может представлять позицию президента или правительства на заседаниях Федерального Собрания. Может заменять руководителя или другого его заместителя на парламентских заседаниях.

Согласно указу президента, о котором стало известно 17 июня, министр обороны получил право иметь 12 заместителей. На сегодня список заместителей, указанный на сайте Минобороны, содержит 10 имен.