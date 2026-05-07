«После 10 минут разговора стало страшновато»: как мошенники пытались развести журналиста

Разговор с мошенником длился более 10 мнут Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

27-летний житель Бугульмы потерял 6,5 млн рублей из-за «ошибки в документах». А перед этим он назвал код из СМС «сотрудникам налоговой». Конечно же, это были аферисты, которые получили доступ к его «Госуслугам».

Казалось бы, обычная новость, каких в последнее время много. Читая их, наверное, каждый думает: «Ну я-то на такое не поведусь». Как бы не так. Я, журналистка сайта 116.RU Дарья Елисейчева, сама чуть не стала жертвой мошенников. По той же самой схеме. Мне хватило критического мышления, да и опыт в журналистке дал свои плоды. Я решила поделиться своим опытом, а еще поговорила с юристом и настоящей налоговой службой.

Как строился разговор с мошенником

Рабочий день, утро. Я была завалена работой, когда поступил звонок с неизвестного номера. Трубку я беру всегда (специфика работы).

На том конце провода оказался мужчина, который говорил четко, уверенно и заинтересовано, что было слышно по голосу. Он представился «сотрудником налоговой службы» Егоровым Даниилом Вячеславовичем и даже указал какой-то код инспектора, что бы это ни значило. Как я сейчас понимаю, обилием информации он пытался усыпить мою бдительность. Поначалу, кстати, у него это получилось.

«У вас в личном кабинете налогоплательщика отсутствует декларация по форме 2-НДФЛ. Срок подачи декларации истек 31 марта 2026 года. То есть вы пока проходите как нарушитель по 119-й статье Налогового кодекса Российской Федерации», — заявил мой собеседник.

119 статья Налогового кодекса действительно говорит о непредставлении налоговой декларации или расчета по страховым взносам. Штраф по ней составляет 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.

Мошенник уверено оперировал статьями и сложными словами. Но я знала, что сама никакие документы в налоговую подавать не должна (я все-таки наемный сотрудник), поэтому тут смекнула, что беседую с мошенником. Стало уже интересно.

Мошенник знал, что я живу в Казани, назвал мои верные паспортные данные и адрес регистрации. Конечно, неприятно, но неудивительно в нынешние времена. Как журналист я знаю, что в Сети можно достать абсолютно любую информацию о человеке. Думаю, эти данные спокойно смогли бы убедить человека в том, что разговор действительно идет с представителем налоговой.

В общем, мой собеседник сказал, что мне нужно очно явиться в офис налоговой на улице Маршала Чу́йкова (это не опечатка. Он действительно назвал улицу с ошибкой в ударении, что было для меня еще одним сигналом. Казанцы точно знают, где нужно ставить ударение).

«Вы будете проходить судебное разбирательство по 319 статье Налогового кодекса»

Мошенник сам меня «записал на прием», и, чтобы завершить запись, я должна назвать код из СМС. Мне пришло сообщение от якобы «Финуслуг». Собеседник просил указать код.

«Там написано: „Не сообщайте код третьим лицам“ — это защита от мошенников, так что никому, кроме сотрудников налоговой, этот код не говорите», — сказал мой собеседник.

Дальше, признаться честно, мне стало уже страшновато, и я положила трубку. Наш разговор длился около 10 минут.

Спустя время мне снова перезвонили. У меня уже не было желания продолжать «игру», так что я сама стала задавать вопросы, признаюсь честно, не очень тактичные. И это вывело моего собеседника из себя. Он стал повышать тон и даже кричать на меня.

«Я вас набрал для того, чтобы решить вашу проблему. Давайте вы будете соблюдать субординацию. Вы общаетесь с налоговым инспектором, ведется запись телефонного разговора. И если вы продолжите задавать свои вопросы, то вы будете проходить судебное разбирательство по 319 статье Налогового кодекса „Оскорбление государственного лица“», — нервно заявил мой собеседник.

Я понимаю, что он пытался меня просто запугать. Но я быстро смекнула, что Налоговый кодекс никак не соотносится с оскорблением государственного лица. Поняв свою ошибку, мошенник сам бросил трубку и даже меня заблокировал.

Мне кажется, что, если бы не моя профессия, которая научила меня критически относиться к каждому сказанному слову, я бы поверила ему. Мой собеседник был очень убедителен и сыпал «взрослыми словами».

Мнение юриста

Я решила обратиться за разбором ситуации к юристу. С записью разговора ознакомился наш постоянный эксперт, адвокат, партнер адвокатского бюро «А2К Лигал» Тимур Табакчи. Кажется, мне удалось его насмешить.

Эксперт разобрал основные пункты разговора. Он указал на то, в каких моментах собеседник сам выдавал себя как мошенник.

«Звонящий заявляет, что у гражданина отсутствует „декларация по форме 2-НДФЛ“. В реальности 2-НДФЛ — это справка о доходах (которая сейчас является частью расчета 6-НДФЛ, подаваемого налоговым агентом), а декларация, которую подают физические лица, имеет форму 3-НДФЛ. Так что тут полное несоответствие действительности», — говорит адвокат.

Табакчи также обратил внимание на то, что мошенник требовал от меня приехать и написать «заявление о снятии с себя ответственности за отсутствие декларации», чтобы переложить вину на работодателя.

«В российском праве не существует механизма „снятия“ налоговой ответственности с помощью подобного заявления, ответственность налогового агента (работодателя) и налогоплательщика (работника) четко разграничена законом», — пояснил эксперт.

Следующий момент, на который я и сама обратила внимание в разговоре, — это угрозы привлечения к ответственности по якобы 319-й статье Налогового кодекса.

«Оскорбление представителя власти наказывается по статье 319 УК РФ, в то время как в Налоговом кодексе РФ такой статьи с подобным составом правонарушения просто не существует. Он перепутал кодексы», — говорит Табакчи.

Юрист резюмировал, что мошенник использовал выдуманную юридическую терминологию для того, чтобы усыпить бдительность и заставить жертву дать доступ к «Госуслугам».

Мнение настоящей налоговой службы

Я бы не была журналистом, если бы не обратилась за комментарием и в управление Федеральной налоговой службы по Татарстану. Там вкратце мне заявили, что сотрудники налоговой сами не будут звонить гражданам.

Также ведомство прислало официальный ответ на запрос. В нем говорится, что подобные случаи мошенничества случаются в последнее время часто. Аферисты пытаются всеми силами получить код доступа для изменения пароля на «Госуслугах».

«Получив доступ к „Госуслугам“, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т. д. Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов», — сообщили в налоговой.

В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники налоговой не запрашивают никакие персональные данные.

«Сотрудники ФНС не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на „специалистов из других ведомств“», — сообщили в налоговой.

Попасть на прием можно, только записавшись самостоятельно с помощью сервиса «ФНС России». И даже там не будут приходить никакие коды подтверждения для записи. В случае поступления звонков из ФНС ведомство рекомендует самостоятельно позвонить по телефонам, указанным на официальном сайте, и уточнить информацию.