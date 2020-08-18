Теперь десятки тысяч: за полгода в Ярославской области резко выросло число безработных

В Ярославской области за полгода резко выросло число безработных
За полгода в Ярославской области почти в 4 раза увеличилось количество безработных. Если ещё 1 января 2020-го в регионе было зарегистрировано 7700 безработных, то 1 июля их количество выросло до 28 с половиной тысяч.
— За этот период было признано безработными 29,7 тысячи человек, снято с учета безработных 9,1 тысяча человек. Более половины всех безработных (69,1%) зарегистрированы в Ярославле и Рыбинске, а также в Тутаевском районе, — сообщили в «Ярославльстате».
Получается, за год число безработных возросло в 5 раз. В июне 2020 года трудоустроиться смогли 627 безработных, а в июне прошлого года — 1022, то есть количество трудоустроенных сократилось на 38,6%.
— Наиболее высокий уровень официально зарегистрированной безработицы был отмечен в Брейтовском (8,79%), Тутаевском (6,37%), Даниловском (6,32%), Гаврилов-Ямском (5,14%) и Некоузском (5,13%) муниципальных районах, — добавили в «Ярославльстате».
По данным на конец июня, на 100 заявленных вакансий заявки подали более 300 человек.
— По данным исследования, большое число жителей области трудоспособного возраста, не имеющих работы, но ищущих ее, не обращалось в службу занятости и не зарегистрированы в качестве безработных. По оценке, их численность превышает численность официально зарегистрированных безработных почти в четыре раза, уточнили в «Ярославльстате».
Мы спросили у доцента кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александра Прохорова, с чем связан такой рост безработицы.
— Количество безработных выросло из-за того, что во время пандемии многих увольняют и сокращают. Подобная тенденция наблюдается в большинстве стран мира. При этом у нас обращаться в службу занятости не принято. Люди считают, что это испортит их резюме, — уточнил Александр Прохоров.
Наверное, зря так считают. Во время пандемии в службе занятости перестроили всю работу, и встать на учёт сейчас можно в режиме онлайн, как и получить причитающиеся выплаты.
У нас уже был большой разговор со службой занятости о том, как встать на биржу и найти работу. А здесь можно узнать, как правильно оформить выплату по безработице.