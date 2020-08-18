Теперь десятки тысяч: за полгода в Ярославской области резко выросло число безработных

— Наиболее высокий уровень официально зарегистрированной безработицы был отмечен в Брейтовском (8,79%), Тутаевском (6,37%), Даниловском (6,32%), Гаврилов-Ямском (5,14%) и Некоузском (5,13%) муниципальных районах, — добавили в «Ярославльстате».

По данным на конец июня, на 100 заявленных вакансий заявки подали более 300 человек.

— По данным исследования, большое число жителей области трудоспособного возраста, не имеющих работы, но ищущих ее, не обращалось в службу занятости и не зарегистрированы в качестве безработных. По оценке, их численность превышает численность официально зарегистрированных безработных почти в четыре раза, уточнили в «Ярославльстате».



Мы спросили у доцента кафедры экономики ЯрГУ имени Демидова Александра Прохорова, с чем связан такой рост безработицы.

— Количество безработных выросло из-за того, что во время пандемии многих увольняют и сокращают. Подобная тенденция наблюдается в большинстве стран мира. При этом у нас обращаться в службу занятости не принято. Люди считают, что это испортит их резюме, — уточнил Александр Прохоров.