«Среднерусские незлобивые, а пчелы-узбечки опасны». Водитель автобуса с нуля построил пасеку и запустил свой бизнес — его история

Сергей занимается пчеловодством уже больше десяти лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В селе Егорьевском примерно в двух часах езды от Нижнего Новгорода есть небольшая пасека, которую несколько лет назад с нуля отстроил водитель автобуса Сергей Жидков. С тех пор пчеловодству он уделяет всё свободное время и даже задумывается о том, чтобы превратить любимое дело в основной способ заработка. Корреспонденты NN.RU побывали у него в гостях и своими глазами увидели, как устроена пасека, как на свет появляются новые пчелы и как собирают майский мед. О «пчелах-узбечках», иерархии в пчелиной семье, правилах хранения меда и других секретах пчеловодства — далее в материале.

«Заведу пчел и буду есть мед»

Жители окрестных сел наверняка не раз видели Сергея Жидкова за рулем городского автобуса № 22, на котором он работает уже много лет и рекламирует свою пасеку. В далеком 2014-м мужчина и сам был владельцем нескольких автобусов. В те времена он познакомился с коллегой по имени Николай — тот и поселил в нем идею заняться пчеловодством.

— Николай раньше и сам держал пасеку, но в какой-то момент обстоятельства заставили его перебраться в город. Спустя некоторое время он решил возобновить свое увлечение и предложил мне тоже попробовать это дело. А я же сластена. Думаю: «Сейчас заведу пчел и буду есть мед». В общем, поехали мы с ним весной в Ивановскую область, взяли по два пчелиных пакета (небольшая пчелиная семья на продажу. — Прим. ред.) и сами собрали первые ульи. Но первый блин был комом, и спустя два года я вернулся за пятью семьями. И с тех пор пчел не покупал — разводил сам, — вспоминает Сергей.

До начала нашей экскурсии на пасеку Сергей зашил внезапно обнаруженную дыру в защитном костюме. Главное — техника безопасности! Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Пасеку он разбил на участке своей тещи. Местные поначалу отнеслись к соседству с насекомыми настороженно, но вскоре поняли, что пчелы не агрессивны, и привыкли. Сам Сергей первое время тоже боялся — к ульям подходил только в полной амуниции, да еще и в резиновых сапогах. Перчатки же решился снять лишь через пять лет, и то продолжает надевать их во время активной работы, чтобы не слишком осторожничать и не тормозить процесс.

Сейчас у пчеловода уже 25 семей, каждая из которых во время активного цветения медоносов может приносить около пяти килограммов нектара в день. Конечно, не весь он идет на продажу: в первую очередь нужно оставлять запасы пчелам, чтобы те могли выкормить потомство и пережить зиму. Так как спрос на продукцию довольно большой, Сергей задумывается о расширении пасеки. К этой зиме он планирует запустить уже 40 семей — не только ради меда, но и для разведения пчел на продажу.

Первые ульи Сергей делал вместе с товарищем, но покупные оказались куда более практичными Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Один пчелопакет стоит в районе 6–8 тысяч рублей. Я по 6500 отдаю для привлечения клиентов. В этом году 11 таких пчелосемей продал, а в следующем хочу уже около 50, — делится планами мужчина.

Миролюбивый бакфаст и пчелы-узбечки

Породы пчел различают в том числе по степени агрессивности. Некоторые из них просто не дают прохода: «Мёд откачиваешь — вся деревня стонет», — объясняет пасечник. Другие более миролюбивы и нападают, только если приближаешься к улью, третьи — когда залезаешь непосредственно к ним в дом.

На своей пасеке Сергей держит пчел породы бакфаст — очень спокойных и дружелюбных. Они не жалят, когда осматриваешь ульи и достаешь рамки с медом, но некоторым более агрессивным породам уступают в продуктивности.

Бакфаст — крайне миролюбивая порода Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Например, среднерусская пчела более злобливая, но и более приспособленная к нашим условиям. Она может быстро собрать много меда. А бакфаст — порода вальяжная. На юге же летний период дольше, поэтому они там никуда не торопятся. Мы с вами сейчас стоим, спокойно всё осматриваем, и нас не трогают. Вот такие пчелы мне нравятся. А те, которые будут как собаки бросаться… Мне такое пчеловодство не нужно, — смеется наш собеседник.

Некоторые пасечники покупают так называемых «узбечек» — пчел из Узбекистана. В феврале там уже наступает весна, а значит, начинают развиваться пчелиные семьи. Делают они это в геометрической прогрессии: если зиму пережили 15 тысяч пчел, то через 40 дней их будет уже около 40 тысяч.

В итоге семьи разрастаются до таких размеров, что «ульи трещат». Чтобы не заниматься их расселением, излишки просто продают в Россию.

— Но, видимо, с гигиеной там не особо, да еще и пасеки большие, так что эти пчелопакеты в большой степени заражены клещом варроа. Он паразитирует на личинках, и пчела рождается поврежденной, неспособной выполнять свои функции. А еще клещ разносит вирусные заболевания, и в результате может заразиться вся пасека, — говорит Сергей.

«Поработаешь — и спина трещит»

Каждый улей — это домик для отдельной пчелиной семьи. В основном ящике размещается несколько рамок с натянутой на них вощиной, внутри которых пчелы строят соты. Одни ячейки они используют для расплода — вывода потомства, другие служат кладовкой — там хранятся мед и перга (ферментированная пыльца, с помощью которой выкармливают личинок).

Пространство между рамками называют улочками. А в каждой улочке находится примерно 3000 пчел Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Есть в улье надставки, которые называются магазином, — их устанавливают в период активного цветения, чтобы пчелы складывали туда мед. От основного гнезда магазин отделяют специальной решеткой, таким образом отгораживая его от матки и защищая от засеивания яйцами.

В руках пчеловод держит магазинную рамку — туда пчелы складывают мед Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Работа на пасеке — дело физически тяжелое. Полная рамка с медом в среднем весит около 4 кг, а их в каждом корпусе по 12 штук! Вес одного улья может достигать 60–70 килограммов.

— Вот так день поработаешь — и спина трещит. Тут даже особо не накачаешься, закачаешься только, — шутит Сергей.

Защитные перчатки пчеловод надевает нечасто Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«Самое безвольное существо»

Наблюдать за работой пчел можно часами: в какой-то момент их мерное жужжание даже начинает успокаивать. Эти маленькие трудяжки работают круглые сутки без отдыха и изнашиваются всего за 45 дней, поэтому пчелиной семье требуется постоянное обновление. Его обеспечивает матка — единственная плодовитая самка.

Вы когда-нибудь видели, как появляется на свет пчела? Она буквально прогрызает восковую крышечку ячейки, чтобы выбраться наружу Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Матка — это королева, но при этом самое безвольное существо, полностью подчиненное пчелиной семье. В сутки она откладывает около 2 тысяч яиц, и это ее единственная задача. Когда пчелы выращивают матку, ее кормят только маточным молочком, и за счет этого она развивается быстрее других пчел — за 16 дней вместо 21. Кроме того, у нее у единственной полностью формируются репродуктивные органы. Все рабочие пчелы — особи женского пола, и, когда матки в улье долго нет, они приобретают способность откладывать яйца. Но так как с трутнем они не спаривались, яйца получаются неоплодотворенные. Из них впоследствии может появиться только трутень.

Матка — самая крупная особь в семье. На пасеке ее помечают специальными цветными маркерами, чтобы быстрее находить среди других пчел Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

У самцов пчелы, к слову, судьба еще более незавидная: после спаривания с маткой они умирают. А чтобы спаривание произошло, матку им сначала необходимо догнать. Сам процесс происходит высоко в воздухе, на скорости 60 км/ч. Но есть у пчелиных мужичков и другая важная обязанность: в период медосбора, когда улей покидают много пчел, они обогревают расплод.

После того как пчелиную королеву оплодотворят несколько трутней, она вернется в улей и начнет откладывать яйца.

В запечатанных ячейках находится расплод — будущее потомство пчел Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Без матки пчелиная семья обречена на гибель. Есть два способа ее спасти: либо дать рамку с расплодом, чтобы те самостоятельно вырастили себе новую, либо просто подсадить к семье продуктивную самку. Правда, в некоторых случаях посаженную «сверху» королеву пчелы могут не принять и даже убить. Если же матка приживется, то в скором времени у нее появится свита. Постепенно королевой ее признают и другие пчелы.

Матку в семью подсаживают с помощью небольшой клеточки, напоминающей бигуди. Привыкнув к ее запаху, пчелы прогрызают канди (медово-сахарную смесь) и выпускают новую королеву Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«У пчел прекрасная пространственная ориентация»

Многие слышали, что посредством танца пчелы объясняют друг другу, куда лететь за пыльцой. Но как они вообще ориентируются в пространстве? По словам Сергея, одновременно эти насекомые используют три системы навигации: по солнцу, геомагнитному полю Земли и визуальным ориентирам. Даже если небо затянуто облаками, они всё равно видят ультрафиолетовый свет, который не дает им заблудиться.

— У пчел прекрасная пространственная ориентация — прямо-таки фотографическая память. Они различают и объем, и цвет, и все линейные ориентиры. На каждый улей я специально повесил указатели разных цветов и форм. Это нужно для облета маток, чтобы каждая из них вернулась именно в свой дом.

Чтобы маткам было легче опознать свой улей, на домиках висят ориентиры Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«Пчелы варят сгущенку из нектара»

Нектар с растений пчелы приносят в специальном зобике. Там он смешивается со слюной, в которой содержатся ферменты, расщепляющие сложные сахара (сахарозу) на простые — глюкозу и фруктозу. В улье этот процесс продолжается, и затем пчелы раскладывают нектар в соты, постепенно удаляя из него лишнюю влагу.

— Это сродни тому, как варят сгущенку: при выпаривании молока жидкость уходит и остается сгущенная масса с сахаром. Пчелы варят свою сгущенку из нектара, выпаривают из него жидкость, — объясняет пасечник. — За счет того, что у меда очень низкая влажность, он долго хранится и не закисает.

Кстати, дневная норма меда для человека — не больше двух столовых ложек Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

При этом мед гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу из воздуха и окружающей среды. При неправильном хранении он может испортиться — забродить. Чтобы этого не произошло, продукт в первую очередь необходимо хранить под плотной крышкой и при температуре до +20 градусов. Если она будет выше, со временем мед растеряет свои полезные свойства, ведь в составе станет меньше ферментов.

— Если вы планируете банку за три месяца съесть, хранить ее можно где угодно, но если хотите растянуть удовольствие на год, то лучше держать в холодильнике или морозилке. Это вообще самый природный способ: зимой пчелы собираются в клуб, а вокруг него, на рамках мед замерзает, так как температура минусовая. По мере продвижения клуба пчелы своим теплом растапливают мед и едят. То есть лучший способ сохранить его на долгий срок — это заморозка, — отмечает Сергей.

В сезон активного цветения одна пчелиная семья в день может принести в улей около 5 кг нектара Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Однако здесь важно соблюдать условия хранения. Если продукт решили держать в холодильнике, то лучше не оставлять его надолго на столе, чтобы не допускать нагрева, и убирать на место сразу после еды. В противном случае может образоваться конденсат, и мед закиснет.

— А вообще лайфхак такой: покупаете три литра жидкого меда летом, делите по пол-литра и убираете в морозилку. Первую партию съели — достали следующую. И у вас всегда будет свежий жидкий мед.

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Мед из борщевика желаете?

Мед бывает монофлерный (преобладает нектар одного растения, например липовый или гречишный) и полифлерный (в нем сразу несколько видов нектаров). У Сергея на пасеке пчелы собирают разнотравье: в прошлом году в составе было пять видов растений, а в позапрошлом — целых 25.

Перед тем как собирать мед, рамку нужно очистить от пчел. Для этого Сергей использует крыло фазана: оно не ранит насекомых в процессе Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Определить ботанический состав медоносов можно в ветеринарной лаборатории. Там проводят пыльцевой анализ и на его основе делают вывод, какой именно мед собирают на пасеке.

— Монофлерный мед в нашей местности собрать очень сложно, разве что подсолнечник где-то сажают. У меня, допустим, преобладает клевер, но на клеверный мед ГОСТа нет, а на разнотравье есть. Чтобы мед считался липовым, в нем должно быть не меньше 30% соответствующего нектара. Подсолнуховым — не меньше 60%. Акациевым — всего 6%, потому что в нектаре этого растения содержится очень мало пыльцевых зерен. Поэтому мед с акации считается гипоаллергенным.

На пасеке пчеловод посадил саженцы акации. В будущем он мечтает тоже собирать акациевый мед Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Еще один необычный факт из мира пчеловодства: оказывается, отличный мед получается из борщевика. Хотя само растение ядовитое, нектар у него абсолютно безвредный и очень вкусный. Правда, собирать его пчелам всё равно может быть опасно: неизвестно, какими химикатами этот сорняк обрабатывают.

«Пчелы как любая скотина»

Работа водителем помогает Сергею продвигать свой бизнес: многие пассажиры в итоге стали его клиентами. Пока мужчина продолжает исправно выходить на маршрут, но не исключает, что в будущем оставит эту профессию и полностью сконцентрируется на своем деле. Сейчас ни времени, ни рук, чтобы реализовать все задумки, откровенно не хватает.

Вот так мёд снимают с рамки Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Он еще теплый, сладкий и очень нежный Источник: Наталья Бурухина / NN.RU