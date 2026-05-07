«Безответственные, инфантильные лентяи»: почему работодатели в ужасе от зумеров и что мешает молодежи работать

Зумеры на рабочем месте долго не задерживаются — и вот почему Источник: Мария Романова

В 2020-е на рынке труда начались неумолимые перемены: зумеры массово покидают цифровые миры в поисках работы, диктуя старшим поколениям собственные правила игры. Смогут ли экономика, компании, их управляющие, да и сами молодые специалисты пережить этот «бум двадцатилетних», эксперты предсказать не берутся.

Зумеры (поколение Z) — это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, первые «цифровые аборигены», выросшие с интернетом и гаджетами с детства.

Исследователь Илья Воробушкин в своем фильме рассказал, чего ждут от работы соискатели-зумеры, почему часто сбегают из офиса в доставку, что думают о таких сотрудниках работодатели и как примирить первых и вторых, обретя тот самый work-life balance и высокие трудовые показатели. Подробный разбор — в материале наших коллег из V1.RU.

Журналист разобрался, почему зумеры сбегают с работы Источник: Илья Воробушкин / YouTube

Увольняются быстро, часто и без предупреждения

В отличие от своих родителей и миллениалов, зумеры склонны к частой смене не только рабочих мест, но и сфер деятельности. Это создает проблемы с постоянной текучкой кадров в компаниях.

— Зумеры недовольны уровнем зарплат, графиком, авторитарными отношениями с руководством и, кажется, в принципе форматом работы в найме, — говорит исследователь Илья Воробушкин. — Совершенно чуждый всем предыдущим поколениям взгляд на трудовые отношения отражается не только в TikTok зумеров, но и в фактах: в среднем молодой сотрудник не задерживается в одной компании дольше двух лет.

В доказательство своих слов он приводит статистику: в среднем половина зумеров планирует покинуть текущее место работы в течение года. При этом к своей должности молодой специалист относится как к временному этапу жизни, а отправить заявление об увольнении на стол шефа без самой малой доли сожаления он готов в любой момент (даже если понятия не имеет о том, где придется добывать деньги следующий месяц).

— Зумер готов легко распрощаться с работой, даже если уйти придется в доставку или на сортировочный склад. То, что отдавать 20 лет одной конторе, как их бабушки и дедушки, зумеры не планируют, все уже давно поняли. Кажется, что новое поколение вообще не собирается посвящать свою жизнь работе на кого-то. Неудивительно, что такое специфическое отношение уже сформировало в глазах работодателей не самые приятные представления о молодых сотрудниках, — говорит Илья.

По его мнению, проблемность молодых работников давно подмечают HR и начальники по всему миру. Зумеров называют ленивыми, некомпетентными, эгоцентричными, безответственными: они не хотят брать переработки, не переносят критику и не могут погрузиться в рабочий процесс.

Главный недостаток поколения Z, как считает Илья (и в этом его поддерживают эксперты), заключается в том, что представители этого поколения часто увольняются, зачастую без предупреждения. Это заставляет руководителей задуматься, хотят ли они вообще работать.

«Не хотят жить в „дне сурка“ и пахать забесплатно»

Ярослав часто менял работу. Почему — он рассказал в ролике Источник: Илья Воробушкин / YouTube

За плечами 23-летнего Ярослава — множество работ и подработок. Он рассказал, какие стереотипы преследуют зумеров.

— Вот весь интернет говорит, что зумеры не хотят работать, они такие плохие, думают: «Ой, матча-латте не дают корпоративного, всё, я ухожу!» А это неправда! Вообще такого даже близко нет, — говорит он.

Ярослав скептически относится и к предубеждению старших поколений о том, что зумеры якобы не хотят работать:

— Надо понимать: работник зависим от работодателя, он никуда не денется. В смысле зумеры не хотят работать?! Хочешь не хочешь, но ты пойдешь работать, иначе тебе банально нечего будет есть.

Сними розовые очки: за забором нет очереди в твою компанию. Ярослав зумер

Он назвал ряд условий, из-за которых зумеры уходят с работы:

— Во-первых, самые основные вещи, которые миллениалы и предыдущие поколения считают нормальными, например переработки неоплачиваемые, зумеры нормальными не считают, они на это не согласны, и это вызывает закономерную злость, — говорит Ярослав. — Второе — это, как я уже сказал, неограниченные полномочия (подразумевается сверхурочная работа, которая не входит в обязанности сотрудника. — Прим. ред.). Третье — это, собственно, график 5/2, возможно. Всё-таки тоже хочется этого пресловутого work-life balance (баланс работы и частной жизни, отдыха. — Прим. ред.). Каждый твой день похож на предыдущий, каждый день тебе идти на работу — это угнетает. Поэтому сменный график — это гораздо лучше.

Мария, девушка, выбравшая «свободное плавание», предпочитает фриланс работе в офисе «от звонка до звонка». Она признаётся: самочувствие и продуктивность улучшились после ухода с работы «по расписанию».

— Мне не очень подходит режим работы с 09:00 до 18:00. Я больше за гибкий график: хочу — пойду утром займусь спортом, а после уже поработаю. И я не хочу вставать в 6 утра, я хочу вставать, когда мне удобно, заниматься тем, что нравится, — говорит она. — Я понимаю, что, может, для кого-то это звучит, как «зажралась!» и всё такое. Но вот у меня такой взгляд. Поэтому, когда я ушла во фриланс и получила свободу распоряжаться своим временем, моя жизнь стала гораздо лучше.

«Я — начальник, ты — дурак»

Молодые сотрудники не хотят терпеть к себе неуважение со стороны начальства Источник: Илья Воробушкин / YouTube

Зумеры не терпят неуважения со стороны начальства. По мнению представителей поколения Z, не сотрудники должны бороться за место в штате, а компании — конкурировать за молодых специалистов, предлагая наилучшие условия труда.

— Красный флаг при поиске работы — любые трекеры времени, — уверена Мария. — Трекеры задач, чтобы ты ставил на свой компьютер или у тебя был какой-то их компьютер с софтом, который контролирует, чем ты занимаешься, делает скриншоты и всё в этом роде. Еще всё, что касается опозданий. Понятно, когда люди опаздывают на 2–3 часа, — это уже нездоровая история. Но когда тебя за опоздание на 5 минут штрафуют, а я работала в таких компаниях, в таком случае надо уходить. Если ты приходишь на 5 минут позже, ты, считай, опоздал на полчаса, а потом нужно это время отрабатывать — это, я считаю, уже маразм.

Вопреки сложившемуся у многих руководителей предубеждению зумеры не против работы в найме, более того, многие из них, и Ярослав в том числе, признают: это куда легче, чем собственное дело. Но их пугают начальники с легкими садистскими наклонностями и диктаторскими замашками.

— Сами же бизнесмены так называемые доводят свой бизнес до краха своим отношением: «Я — начальник, ты — дурак», — делится наболевшим Ярослав. — Таким хочется сказать: «Тебе надо просто снять розовые очки, что за забором стоит очередь». Да, сейчас люди, если им что-то не нравится, будут «прыгать из компании в компанию».

«Хочется стабильности и гарантий»

Ярослав убежден, что в современном обществе смена работы из-за поиска лучших условий труда абсолютно нормальна и даже естественна. Избежать текучки кадров работодатели могут, изменив отношение к сотрудникам.

— Чтобы не «прыгали» из твоей компании, сделай хорошие условия. Причем хорошие — это четкий регламент, нормальная официальная зарплата, там 60 000 хотя бы, чтобы не было такого: у нас оклад — 20 000, а 40 000 — премия, и ты не знаешь, в следующем месяце заплатишь за квартиру или нет, — говорит Ярослав.

Зачастую среднестатистические зумеры мечтают даже не о свободном графике и не о высокой должности в престижной компании — идеальная работа для представителей нового поколения — работа на себя. Ярослав интересуется правом и в будущем хотел бы работать юристом, но взаимодействовать с клиентами не через посредника в виде юридической компании, а напрямую. Мария же смогла обрести «рабочий дзен», лишь занявшись фрилансом.

Отвечая на вопрос, почему поколение родителей зумеров десятилетиями оставалось на одном и том же месте работы, сами зумеры говорят: экономическая система была другой. Государство определяло, где будет трудиться человек следующие лет 50. При этом оно давало сотрудникам предприятий железные социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне.

Зумеры — продвинутая версия миллениалов

Зумеры куда больше похожи на «поколение старших братьев», чем кажется на первый взгляд Источник: Илья Воробушкин / YouTube

Илья Воробушкин обнаружил поразительное сходство зумеров с поколением миллениалов. Журналист утверждает: молодые люди впитали в себя все черты, которые многие исследователи замечали еще в миллениалах. Например, те, что описывал Джоэль Стайн в знаменитой статье для журнала Time:

«Они одержимы славой, убеждены в собственном величии. Из-за глобализации, социальных сетей, экспорта западной культуры и скорости изменений во всём мире они больше похожи друг на друга, чем на старшие поколения внутри своих стран. Это самое угрожающее и одновременно самое захватывающее поколение со времен беби-бумеров, совершивших социальную революцию. Не потому что они пытаются захватить власть в истеблишменте, а потому что они растут без него. Информационная революция еще больше расширила возможности людей, предоставив им технологии для конкуренции с огромными организациями. Хакеры против корпораций, блогеры против газет, режиссеры YouTube-студий. Разработчики приложений против целых отраслей. Они в нас не нуждаются. Вот почему мы их боимся». Джоэль Стайн, «Поколение ЯЯЯ: миллениалы грядут» (ориг. The Me Me Me Generation: Millennials Are Coming), Time, 2013.

— Может показаться, что зумеры не так уж и уникальны. Хотя на самом деле всё же уникальны. Это первое поколение в истории, родившееся с телефоном в руках. Ни миллениалы, ни кто-либо еще не был настолько тесно интегрирован в культуру соцсетей и интернета. Оттого черты, зародившиеся в молодых миллениалах, в зумерах бурлят в разы сильнее, и об этом говорит статистика, — утверждает Илья. — Миллениалы часто меняли место работы — зумеры меняют почти в два раза чаще. Миллениалы мечтают о высокой зарплате и работе на себя — для зумеров это не просто мечта, а единственный возможный вариант развития событий. Все иные отсеиваются.

Зумеры не хотят всю жизнь впахивать, как их родители, но так и не заработать на квартиру. Илья Воробушкин журналист, исследователь социальных проблем современности

Исследователь считает, что на мировоззрение зумеров повлияли не только вездесущий интернет и социальные сети, но и печальный опыт их родителей.

— Зумеры успели наглядеться на своих родителей, которые десятилетиями строили карьеру, но так и не смогли накопить на собственное жилье. То, что усердный труд и лояльность руководства не гарантируют финансовую свободу, это поколение усвоило, еще будучи подростками. Потому и смыслом своей жизни кабинет в стеклянном небоскребе зумеры решили не избирать. Большинство из них вообще не стремится занимать руководящие должности, разве что в собственной компании, — говорит Илья.

Что думают о зумерах работодатели

Современные молодые специалисты не нацелены на укрепление в компании любой ценой, считает Илья. На первое место зумеры ставят собственное «я», частную жизнь и личный комфорт — карьера в их планы зачастую и вовсе не входит. Это не нравится работодателям. Андрей Тысленко, предприниматель и эксперт в области организации систем управления, рассказал, что думает о зумерах как о потенциальных кандидатах на трудоустройство и какие профессиональные высоты ждут современных молодых специалистов.

— Рынок труда реагирует на зумеров крайне негативно, — считает он. — Зумеры отличаются редкой безответственностью, завышенной самооценкой. Соответственно, у них неоправданные претензии на блага и те или иные преференции. Всё это вызывает, естественно, негативную реакцию.

Такого человека можно охарактеризовать очень просто — безответственная сволочь. Эта сволочь считает, что государство и родители ему обязаны. При этом он сам ни для государства, ни для родителей ничего не сделал. Андрей Тысленко экономист, организатор управления

По наблюдениям эксперта, представители поколения Z чаще всего оказываются занятыми в сфере услуг, например доставке, ресторанном обслуживании, бьюти-сфере, кол-центрах и других местах, где нужен низкоквалифицированный «живой» труд.

«Бесполезный потребитель и лишний элемент»

— Зумеры — это люди специфических свойств. У этого поколения нет ничего выдающегося. Они отличаются только одной простой вещью — периодом затянувшегося детства, — говорит Андрей Тысленко. — Зумеры становятся самым ненадежным начальным элементом цепи. Когда люди встроены в трудовой процесс и работа одного зависит от другого, на зумеров просто нельзя положиться. Со временем это начинает раздражать и им говорят: «Валите отсюда!» Компании такой сотрудник не нужен.

Низкая квалификация, абсолютное несогласие считаться с требованиями начальства и ментальная незрелость — это, по мнению Андрея Тысленко, главные отличительные черты зумеров.

Они считают, что государство и родители должны обеспечивать им красивую жизнь. Андрей Тысленко предприниматель, эксперт в области организации систем управления

— Именно поэтому они работают где-то фрилансерами, где-то разносчиками пиццы, условно говоря, и так далее. Зумеры в этом плане — лишнее звено. Их либо увольняют, либо они просто не выходят на работу, когда им начинают предъявлять требования, — говорит эксперт.

По мнению Андрея Тысленко, зумеры мечтают о беспечной и богатой жизни, верят в свою исключительность и в какой-то степени страдают «синдромом главного героя».

— Они думают: «Если я родился, то явно не для того, чтобы впахивать. Я родился, чтобы жить». А жить в их понимании — это значит путешествовать, создавать новые впечатления, вести интересную жизнь. Они считают, что государство должно им это обеспечить. А если зумер большую часть жизни будет работать на предприятиях и так далее, то на вот эту красивую жизнь у него не останется времени. А зумер хочет путешествовать, хочет быть миллионером, зачем ему обременения? — говорит Тысленко.

Нежелание брать на себя ответственность, как считает эксперт, сказывается и на отношении к более глубоким традиционным ценностям, таким как дом, семья и Родина:

— У них нет понятия «мой дом — моя крепость». Зумеры думают: «Мы же люди мира». А если мы граждане мира, значит, мы не привязаны к одной стране. В 22-м году началась спецоперация, у зумеров логика следующая: не мы эту спецоперацию начинали, чего это мы пойдем защищать свою Родину? Мы же можем жить на Бали, в Казахстане, в Киргизии, мы поедем туда. Такого человека можно охарактеризовать очень просто: безответственная сволочь. Эта сволочь считает, что государство и родители ему обязаны. При этом он сам ни для государства, ни для родителей ничего не сделал. Он только пользовался. Это просто потребитель. Но халява рано или поздно закончится.

Андрей также подчеркивает, что «зумер» — это понятие во многом относительное и в большей степени культурно-поведенческое, чем строго демографическое. В этом смысле речь идет не о жестком делении людей по возрастам и поколениям, поскольку подобные границы весьма условны, а о специфическом типе восприятия жизни — инфантильной позиции, для которой характерны завышенные ожидания от окружающих и ощущение, что мир или общество человеку изначально что-то должны. Впрочем, не стоит обобщать: эта характеристика описывает лишь часть поколения Z — группу, которая составляет менее половины всей современной молодежи.

«Они динамичны, мобильны и экономически активны»

Экономисты более оптимистичны во взглядах на работников-зумеров Источник: Илья Воробушкин / YouTube

Экономисты же замечают в зумерах и положительные черты, называя молодых людей активными участниками трудового рынка. Экономист Андрей Зеленский рассказал, какими преимуществами обладает поколение Z:

— Зумеры достаточно активны на рынке труда, они занимают как раз те ниши, где есть дефицит кадров: доставка, удаленная работа, предоставление большого количества услуг. Отличие поколения зумеров в том, что они ищут именно свою нишу, то, что им нравится, что дает удовлетворение и хорошую оплату труда одновременно. Поэтому если они находят свое место работы, то их доход может быть даже больше, чем у более опытных сотрудников.

Экономист признаёт неусидчивость и повышенную мобильность зумеров, но не видит в этом большой проблемы:

— Работа в классической форме, например госслужба, где надо работать с восьми до пяти, а иногда и задерживаться, для зумеров действительно достаточно сложна. Если зумеры где-то переработали, они сразу хотят взять отгул и отдохнуть. Они часто не готовы жертвовать своим личным временем. Но в то же время зумеры очень рациональны. Они четко разделяют дом, семью и работу, находя время для частной жизни и профессиональной.

Зумеры готовы выполнять свою работу, брать проекты, чтобы получить вознаграждение, осязаемое, понятное, четкое, и при этом не засиживаться годами в одной сфере. В этом их рациональность. Андрей Зеленский старший преподаватель кафедры экономики и финансов волгоградского института управления — филиала РАНХиГС

Андрей Зеленский считает, что зумеры настроены на быстрый и максимальный доход, из-за чего часто и меняют сферы деятельности: они просто «снимают сливки», зарабатывая максимум денег. Как только работа перестает приносить деньги, на которые они рассчитывают, зумеры уходят.

— Минус в том, что нет глубокого погружения в ту специальность, которой человек занимается. И если менять ее каждые два-три года, понятно, что высококлассным специалистом стать сложно, — признаёт Андрей Зеленский.

Гиг-экономика Узнать Илья Воробушкин убежден: зумеры — это люди новой экономической системы, которая дает колоссальные возможности всем участникам рынка. «Если взглянуть на мировоззрение зумеров с холодной головой, окажется, что они идеальные участники глобального экономического сдвига, происходящего прямо сейчас, — говорит Илья. — Название его — гиг-экономика, или платформенная экономика, которая исключает из трудовых отношений работодателя. Такая модель напрямую соединяет индивидуального исполнителя и заказчика через цифровую платформу. Речь о тех самых площадках самозанятости, фриланс-биржах, различных сервисах по поиску репетиторов, психологов, арендодателей жилья. Wildberries, Ozon и „Яндекс Маркет“ не имеют ни одного производственного цеха, но за прошлый год эти платформы продали товаров почти на 9 триллионов рублей, будучи всего лишь посредниками. К 2027 году объем гиг-экономики в России составит 15 триллионов. В 2030-м на платформах будут заняты 15 миллионов человек только в нашей стране. Бурному росту гиг-экономики поспособствовала пандемия. Тогда миллионам людей по всему миру пришлось приспособиться к дистанционному формату работы. В наибольшем выигрыше остались как раз таки фрилансеры, а популярность платформ взлетела до небес, особенно доставка и маркетплейсы». Некоторые экономисты отмечают преимущества такой модели трудовых отношений: Андрей Зеленский выделяет свободный график, регулируемый исполнителем объем работы, отсутствие корпоративной иерархии, зачастую низкий порог входа, возможность работать на расстоянии и вести дела с иностранными партнерами и заказчиками из любой точки мира. В то же время экономист не отрицает и больших трудностей, связанных с такой работой: высокой конкуренции, рисков монополизации рынка и полной загруженности как обратной стороны отсутствия четко построенного расписания. Андрей Тысленко же настроен к гиг-экономике скептично: — Для того чтобы работать, условно говоря, на удаленке, стать фрилансером и быть специалистом, который ценится, нужно минимум 10–15 лет очень напряженной жизни и учебы. Надо минимум энное количество лет отработать в стационарных процессах. Гиг-экономика, основанная на вот этой вот ерунде, на вспомогательных услугах, не требующих высокой квалификации, — это не экономика. Это некоторый сектор услуг, который всегда будет штормить, стоимость работы на котором будет падать. Опорой для экономики всегда будет непрерывный профессионально-личностный рост людей. Причем в гиг-экономике он будет идти опережающим темпом, потому что требования платформы растут быстрее, чем требования отдельно взятых компаний. Поэтому гиг-экономика не для лузеров — она для профессионалов. В таких условиях тупые будут еще тупее, а умные — умнее и дороже.

Как удержать зумера на работе

Чтобы зумер не сбежал с рабочего места раньше времени, современному работодателю, по мнению экономиста Андрея Зеленского, следует соблюдать ряд правил корпоративного взаимодействия:

— Надо вспомнить характерные черты этого поколения, его психологию. Нужно выстраивать корпоративную культуру, создавать дружелюбную атмосферу в коллективе. Запрещается давление, некорректное и неуважительное отношение. Зумерам, чтобы оставаться заинтересованными в работе, необходимо чувствовать себя нужными, знать, что их ценят. В таком случае он не убежит, если вдруг ему приглянется другой, более выгодный вариант трудоустройства.

Эксперт в области организации систем управления Андрей Тысленко, наоборот, убежден, что работодатель не должен подстраиваться под зумера.